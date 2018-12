Die Farbe Violett Schillernde Vielfalt

Von Olga Hochweis

Violett ist Trumpf auch bei diesem Graffito in Barcelona (picture alliance / White Star / Monica Gumm)

Alle Jahre wieder ist es die liturgische Farbe der Adventszeit − und 2018 zudem eine der Trendfarben. Aber auch politisch bekennt Violett Farbe: zum Beispiel in Sachen Homosexualität, Emanzipation und Frauenbewegung.

Violett symbolisiert Spiritualität und Geheimnis. Die Farbe steht aber auch für Kreativität und eine starke selbstbestimmte Individualität. Die Vielfalt der Symbolik spiegelt sich in der Palette der Farbnuancen: Lila, Magenta, Pink, Veilchenblau oder Lavendel– das sind einige der Farbtöne, die sich mehr oder minder stark zwischen rot/ rosa und blau bewegen und im Angelsächsischen viele Blumen bezeichnen – vom Veilchen bis zum Flieder.

In Geschichte und Gegenwart hat die Farbe besondere Zeichen gesetzt: ob in der frühen Weimarer Republik als Farbe der Homosexuellen-Bewegung, ob in der Nazi-Zeit als Farbe der Wiederstands aus Glaubensgründen oder ob im Zuge der 68er als Farbe des Feminismus und der Emanzipation.

Die lila Latzhose mag ein überholtes Klischee sein, aber in der Frauenbewegung bleibt die Farbe ein Statement. Gerade erst demonstrierten rund 50.000 Frauen überall in Frankreich für mehr Gleichberechtigung mit Transparenten, Fahnen und Kleidung in Violett und Lila.

Last but not least in der Musikszene erfreut sich die Farbe großer Beliebtheit. Unsere violettfarbenen Titel heute schlagen einen weiten Bogen: vom "Lila Lied" aus dem Jahr 1920 bis zu aktuellen Songs der vergangenen Jahre.

