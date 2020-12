Die deutsche Kapitänsfamilie Pietsch aus Danzig Seeleute für Erez Israel Das Feature, 54 min Von Heike Tauch Das deutsche, nicht-jüdische Ehepaar Pietsch aus Danzig verhalf polnischen Juden und Jüdinnen zur Auswanderung nach Palästina. Im nahen polnischen Gdynia bildeten sie sie zu Seeleuten aus. An Weihnachten 1938 musste die Familie selbst nach Palästina fliehen.

Gustav Pietschs Reisepass (Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, BEG-Akte)

Gustav und Gertrude Pietsch hatten sich früh gegen die Nationalsozialisten positioniert, wodurch Aufträge ausblieben und sie auch wirtschaftlich unter Druck gerieten. 1934 nahm der ehemalige Marineoffizier Pietsch das Angebot der Jewish Agency an, die zionistische Fischerei- und Seefahrtsschule in Gdynia zu leiten. Boykott, Verhaftungen und Misshandlungen folgten.

Gustav und Gertrude Pietsch, 1961 in Berlin (imago)

20 Jahre nach ihrer Flucht kehrte das Ehepaar nach Deutschland zurück und wurde 1961 in Westberlin als „Unbesungene Helden“ geehrt. Die Rückkehr war nur von kurzer Dauer. Heute ist das Ehepaar fast völlig vergessen - in Deutschland ebenso wie in Polen und Israel.

Die von Gustav Pietsch in Danzig ausgebildeten Seeleute nach ihrer Auswanderung an der Küste bei Haifa in einem Film von 1939. Quelle: Israelisches Nationalarchiv

Von Heike Tauch



