Samstag, 4. Juli 2020

Die Buchmesse rechnet mit deutlich weniger Besuchern

100 Tage vor dem Beginn der Frankfurter Buchmesse rechnet Messe-Direktor Boos damit, dass die Besucherzahlen in diesem Jahr um rund zwei Drittel zurückgehen werden. Viele Fragen seien drei Monate vor dem Termin Mitte Oktober noch offen, sagte Boos bei der Vorstellung der aktuellen Messeplanung in Frankfurt am Main. Unklar sei beispielsweise, wie viele Verlage in diesem Jahr ausstellen werden. Vieles werde nur digital stattfinden. An den Besuchertagen wolle die Buchmesse aber festhalten, sagte Boos. Auch die Verleihung des Deutschen Buchpreises am 12. Oktober und des Friedenspreises am 20. Oktober stünden nicht in Frage. Beim Friedenspreis in der Paulskirche seien 100 Besucher zugelassen. Der Buchpreis werde aber ohne Publikum übergeben.