Kulturnachrichten

Freitag, 28. Dezember 2018

Die brasilianische Musikerin Miúcha ist tot Sängerin und Komponistin starb im Alter von 81 Jahren In Rio de Janeiro ist eine der populärsten brasilianischen Musikerinnen gestorben. Medienberichten zufolge starb Miúcha nach einer jahrelangen Krebserkrankung im Alter von 81 Jahren. Die Sängerin und Komponistin, die mit bürgerlichem Namen Heloísa Maria Buarque de Holanda hieß, wechselte in ihrer rund 40 Jahre währenden Karriere zwischen Bossa Nova, Samba und der sogenannten Música Popular Brasileira. Die Tochter eines bekannten Historikers und einer Pianistin musizierte unter anderem mit dem Jazz-Saxofonisten Stan Getz und dem Sänger Antônio Carlos Jobim und brachte 14 Alben heraus. Acht Jahre war sie mit João Gilberto verheiratet, der als einer der Väter des Bossa Nova gilt.

Gottschalk bekommt Literatursendung im BR-Fernsehen Sendung soll viermal im Jahr ausgestrahlt werden Thomas Gottschalk bekommt eine Literatursendung im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks. Er soll viermal im Jahr mit Gästen über deren Neuerscheinungen und andere Kulturthemen sprechen. "Es geht um einen neuen Zugang zum Thema Literatur und darum, Bücher einem breiteren Publikumskreis zu erschließen", sagte der Intendant des Bayerischen Rundfunks (BR), Ulrich Wilhelm, in München. Los gehen soll es im Frühjahr.

Theaterstück lotet die Ära Merkel aus "Angela I." von Katja Hensel soll Ende Februar uraufgeführt werden Nach Altkanzler Helmut Kohl und US-Präsident Donald Trump bekommt jetzt auch Angela Merkel ein eigenes Theaterstück. Nach Ansicht von Autorin Katja Hensel ist sie eine spannende Figur für die Bühne. "Sie überrascht permanent. Es gibt so viele Facetten an dieser Frau, die im Unklaren bleiben." In der Tragikomödie "Angela I." geht es aber nicht um ihr Leben oder ihre politische Karriere, sondern um grundsätzliche Fragen wie Macht, Politikverdrossenheit und die Entfernung zwischen Politikern und Bürgern. Die Bremer Shakespeare Company hat bereits mit den Proben begonnen. Für Ende Februar ist die Uraufführung geplant.

"The Avengers" führt deutsche Kino-Rangliste an Verband der Filmverleiher gibt erfolgreichste Kinofilme des Jahres bekannt "The Avengers: Infinity War" war 2018 der meistbesuchte Kinofilm des Jahres in Deutschland. Die Marvel-Comic-Verfilmung mit Stars wie Scarlett Johansson, Chris Evans und Robert Downey Jr. sahen sahen nach Angaben des Verbandes der Filmverleiher bis zum 21. Dezember 3,38 Millionen Besucher. Auf Platz zwei landete "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" vor "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust". Beste deutsche Produktion mit 1,80 Millionen Besuchern war "Jim Knopf und Lukas der Lokomotovführer". Die Musikfilme "Mamma Mia! Here We Go Again" und "Bohemian Rhapsody" wollten 2,18 bzw. 2,11 Millionen Menschen sehen. Das Ranking beruht auf den Besucherzahlen, die die Filmverleiher in rund 1.600 Spielstätten erhoben haben.

Cumberbatch spielt Brexit-Vorkämpfer Cummings "Sherlock Holmes"-Darsteller übernimmt Hauptrolle in britischem TV-Drama Benedict Cumberbatch wird die Hauptrolle in einem TV-Drama über den EU-Ausstieg Großbritanniens spielen. In „Brexit -The Uncivil War" wird der britische Filmstart den Leiter der "Vote Leave"-Kampagne, Dominic Cummings, darstellen. Im Mittelpunkt steht die umstrittene Strategie, mit der die EU-Gegner 2016 das Brexit-Referendum für sich entschieden. Der in der Öffentlichkeit wenig bekannte Cummings arbeitete zunächst als Berater von Europaskeptikern. Dann führte er die Kampagne "Vote Leave" an, die sich für einen Brexit stark machte. Unter anderem setzte er dabei auf eine datenbasierte Kampagne in den sozialen Netzwerken. Cumberbatch erklärte, die Welt durch Cummings' Augen zu sehen sei eine "Herausforderung" gewesen. Er selbst hatte sich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. "Brexit: The Uncivil War" wird im britischen Sender Channel 4 am 7. Januar gezeigt.

Class Relotius äußert sich zu Umgang mit Spenden Im "Spiegel"-Betrugsfall bestreitet der Journalist, Spenden veruntreut zu haben Der ehemalige "Spiegel"-Reporter Claas Relotius hat bestritten, die von ihm gesammelten Spenden für sich persönlich verwendet zu haben. Die syrischen Kinder, für die die Leser der von ihm verfassten „Spiegel“-Reportage "Königskinder" Geld gaben, existierten nicht. Relotius habe nach diversen Zuschriften spendenbereiter Leser angeboten, die Spendengelder über sein privates Konto abzuwickeln, teilte seine Anwaltskanzlei mit. Zu keinem Zeitpunkt habe er jedoch beabsichtigt, die Spenden selbst zu vereinnahmen. Eine solche Verwendung sei auch nie erfolgt, so die Anwaltskanzlei. Tatsächlich habe Relotius den eingegangenen Spendenbetrag in Höhe von 7 000 Euro auf 9 000 Euro aufgestockt und im Oktober 2016 an die Diakonie Katastrophenhilfe überwiesen - für ein Projekt zur Unterstützung von kriegsflüchtigen Kindern im Irak. Die Diakonie bestätigte, 2016 das Geld von Relotius erhalten zu haben.

Restauration von Fontane-Handschriften Im kommenden Jahr sollen alle Manuskripte frei ins Internet gestellt werden Das Stadtmuseum Berlin hat rund 7.000 Blatt aus 13 handschriftlichen Manuskripten des Schriftstellers Theodor Fontane restaurieren lassen. Dabei handelt es sich um Schriften aus der eigenen Sammlung, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Darunter sind der Kriegsbericht "Der Krieg gegen Frankreich", Fontanes Erstlingsroman "Vor dem Sturm", die autobiografischen Romane "Meine Kinderjahre" und "Von Zwanzig bis Dreißig", die Frauenromane "L'Adultera" und "Frau Jenny Treibel" sowie Teile der "Wanderungen durch die Mark Brandenburg". Die Kosten von 180.000 Euro wurden dem Museum zufolge aus Mitteln des Bundes, der Berliner Kulturverwaltung und aus Eigenmitteln bestritten. Bis zum 200. Geburtstag des Dichters im Jahr 2019 soll Fontanes gesamter im Stadtmuseum Berlin erhaltener handschriftlicher Nachlass wieder der Forschung zugänglich gemacht werden. Geplant ist, alle Manuskripte Fontanes im kommenden Jahr zu digitalisieren und frei ins Internet zu stellen.