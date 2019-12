Didier Eribon "Betrachtungen zur Schwulenfrage" erscheinen endlich auf Deutsch

Didier Eribon im Gespräch mit Frank Meyer

20 Jahre nach der Veröffentlichung in Frankreich erscheint Didier Eribons Buch "Betrachtungen zur Schwulenfrage" auch in Deutschland. (picture alliance / picturedesk / Robert Newald)

In dem Buch "Réflexions sur la question gay" von 1999 beschäftigte Didier Eribon sich mit der Frage, wie sich unterdrückte Gruppen aus einer Mischung von Scham und Stolz politisieren. Nach 20 Jahren erscheint das Buch nun auch in Deutschland.

Für gleichgeschlechtliche Paare hat sich in den letzten 20 Jahren viel verändert. Das Recht auf Eheschließungen in Frankreich und Deutschland sei ganz wichtig, sagt der Soziologe und Philosoph Didier Eribon, aber der Fortschritt auf rechtlicher Ebene habe die Homophobie nicht verschwinden lassen.

Im Vorwort der deutschen Ausgabe seines Buches sagt Eribon, er habe vor 20 Jahren mit großer Begeisterung daran gearbeitet. Bei linken politischen Gruppen sei es damals immer nur um die Klassenfrage gegangen. Er habe aber zeigen wollen, dass es auch andere politische Themen gebe: die feministische Bewegung, LGBT oder rassistische Bewegungen.

"Ich wollte zeigen, wie die Mehrheitsgesellschaft solche Gruppen formt, indem sie Beleidigungen zulässt", sagt Eribon, und wie diese Gruppen dann aus einer Mischung von Scham und Stolz agieren.

Intellektuelle Wüste

Er habe damals eine Begeisterung im politischen Denken in den USA, in Frankreich und auch anderswo wahrgenommen. Man habe auch über Homosexualität neu gedacht. "Heute, 20 Jahre später, sind wir aber in einer intellektuellen Wüste", sagt Eribon, der in Deutschland mit dem Buch "Rückkehr nach Reims" bekannt wurde. Die Energie über solche Fragen zu diskutieren sei in der politischen Debatte nicht mehr zu spüren und trotz aller Fortschritte, habe sich an manchen Stellen nicht viel verändert.

Didier Eribons bezeichnet sein Buch "Betrachtungen zur Schwulenfrage" als eine Sammlung von Überlegungen, was die Unterdrückung einer sozialen Minderheit bedeutet. (picture alliance / ZUMA Press / Attila Husejnow)

Wenn ein junger, schwuler Mensch heute in einem Dorf aufwachse, habe sich da gegenüber früher nicht viel geändert, meint Eribon. In seinem Buch "Betrachtungen zur Schwulenfrage" stellt er die Frage, wie sich eine Persönlichkeit entwickeln kann, wenn sie täglich Beleidigungen und Feindseligkeit ausgesetzt ist.

Strukturen der Repression sind intakt

Für Didier Eribon war der Philosoph Michel Foucault prägend, über den er eine Biografie veröffentlichte. In dessen Buch "Wahnsinn und Gesellschaft" ging es darum, wie sehr die Bedrängnis von außen, die Diskriminierung Foucault als Jugendlichen beeindruckt habe und wie sehr ihn dies prägte.

Eribon erzählt in "Betrachtungen zur Schwulenfrage" von seiner eigenen Jugend. Er habe den Film "Jagdszenen aus Niederbayern" gesehen, in dem ein schwuler junger Mann der Hysterie eines Dorfes ausgesetzt ist. Damals habe er gedacht, das könne ihm in der Zukunft auch passieren. Heute sehe er das aber weniger drastisch.

Aber obwohl er heute offen über Homosexualität schreibe und im Radio darüber spreche, vermeide er, aus Angst, beleidigt zu werden, in der Pariser Metro nach wie vor jede Berührung seines Partners. Schwule, Transgender und Lesben würden immer noch Opfer von Aggression. Die Strukturen der Repression seien immer noch intakt: Didier Eribon spürt ständig, zumindest potentiell angegriffen oder beleidigt werden zu können.

Didier Eribon: "Betrachtungen zur Schwulenfrage"

Suhrkamp Verlag, 600 Seiten, 38 Euro