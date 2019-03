Diana Ross wird 75 Soul-Superstar und Glamour-Diva

Von Nicole Markwald

Diana Ross Superstar - großer Auftritt bei den Grammy Awards 2019 (picture allianc e/ AP/ Invision / Matt Sayles)

Als Sängerin der "Supremes" wurde sie berühmt. Insgesamt 42-mal stürmte Diana Ross in ihrer Karriere an die Spitze der Charts. Kürzlich bei der Grammy-Verleihung gratulierte die Diva sich schon mal selbst zum 75., den sie jetzt wirklich feiern kann.

Es ist einer ihrer legendärsten Auftritte: 1983 spielt Diana Ross ein Gratiskonzert im New Yorker Central Park. Sie will mit dem Verkauf von Fanartikeln Geld für einen Spielplatz im Park sammeln. 450.000 Zuschauer haben sich eingefunden. Doch schon nach 25 Minuten ziehen dunkle Wolken auf, ein Gewitter naht.

Ross, in hautengem orangen Bodysuit, sagt trotzig: "Ich habe mein ganzes Leben gebraucht, um hier herzukommen, ich gehe nirgendwo hin."

Doch nach einer Dreiviertelstunde sind Wind und Regen zu stark, die Sicherheitskräfte befürchten eine Massenpanik. Diana Ross holt den Rest der Vorstellung am Tag darauf nach - heute gilt der Film zum Konzert "Live in Central Park" als einer der besten.

Personifizierung des Motown-Glamours

Zu dem Zeitpunkt ist Diana Ross schon längst ein Superstar. Mit gerade mal 15 Jahren schließt sie sich den "Primettes" an, die Formation wird einige Jahre später umbenannt in "The Supremes". Sie personifizieren den Motown-Glamour und landen zwischen 1964 und 1969 gleich zwölf Nummer-eins-Hits, darunter "Stop! In the Name of Love" und "You Can't Hurry Love":

1970 schlägt Diana Ross ein neues Kapitel ihrer Karriere auf, sie startet eine Solokarriere. Besonders die Zusammenarbeit mit dem Songwriter- und Produzenten-Duo "Ashford & Simpson" beschert ihr Erfolg. Das Paar gilt als Meisterarchitekten für Soul und R'n'B, für Diana Ross komponieren sie unter anderem den Hit "Ain't No Mountain High Enough":

Anfang der 80er-Jahre beendet sie die Zusammenarbeit mit Motown. Diana Ross verleiht der Solokarriere von "Commodores"-Frontmann Lionel Ritchie den nötigen Schwung, ihr Duett "Endless Love" wird auch für einen Oscar als Bester Song nominiert:

Und sie versucht sich als Schauspielerin in "Lady Sings the Blues", eine Oscarnominierung folgt.

Eine erstaunlich normale Mutter

Diana Ross hat insgesamt drei Töchter und zwei Söhne. Sie wirkt in ihren prachtvollen Roben oder sexy Fetzen, Wallemähne und dem oft dramatischen Makeup wie eine Diva schlechthin. Doch zu Hause, so erzählt zumindest Tochter Tracy Ellis Ross vor Jahren im US-Fernsehen, war ihre Mutter, eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt, erstaunlich normal:

"Sie hatte ein Händchen dafür, uns ein ganz normales Zuhause zu geben. Ihre Art, uns morgens aufzuwecken, war legendär: Wenn wir um viertel nach sieben aufstehen mussten, machte sie eine halbe Stunde vorher die Vorhänge auf, um sieben stellte sie Musik an. Und um 7.15 Uhr guckte sie dann ins Zimmer und fragte sehr freundlich, ob wir denn nun aufstehen würden."

Ihr musikalisches Werk umfasst heute 42 Nummer-eins-Hits, 90 Singles und 59 Alben. Zwölf Mal wird sie für den Musikpreis Grammy nominiert, ausgezeichnet wird Ross mit dem Preis fürs Lebenswerk.

Als Diana Ross im Februar in rotem Flatterkleid die Bühne bei den Grammys betritt, gratuliert sie sich strahlend selbst zum anstehenden Geburtstag - nur eine Legende wie sie kann sich eine solche Geste leisten.