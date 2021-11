Kulturnachrichten

Montag, 8. November 2021

DHM erwirbt Antisemitismus-Sammlung Das Deutsche Historische Museum (DHM) hat die "Sammlung Wolfgang Haney" mit 15.000 Zeugnissen des Antisemitismus erworben. Der Holocaust-Zeitzeuge Haney (1924-2017) hatte in 30-jähriger Arbeit 15.000 Objekte zur Geschichte des Antisemitismus, zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden und gegenwärtigen Formen von Rechtsextremismus zusammengetragen, teilte das DHM am Montag in Berlin mit. Unter diesen befinden sich etwa Postkarten, Plakate, Flugschriften, Nippes, Münzen, Lebensmittelkarten, Fotografien und Filme aber etwa auch Reste von Thora-Rollen, die bei Plünderungen in Osteuropa von deutschen Soldaten als Packpapier missbraucht wurden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte, die Sammlung Haney enthalte "historisch einzigartige Zeugnisse". Sie sei somit "ein wertvolles Konvolut zur Erforschung des Antisemitismus, der uns auch aktuell wieder herausfordert".

Unbekanntes Jawlensky-Gemälde wird versteigert Nach rund 100 Jahren in einer Privatsammlung wird in München ein weitgehend unbekanntes Gemälde des expressionistischen Malers Alexej von Jawlensky versteigert. Das um das Jahr 1913 entstandene Bild "Frauenkopf mit Blumen im Haar" stamme aus Jawlenskys wichtigster Werkphase kurz vor dem Ersten Weltkrieg, teilte das Auktionshaus Ketterer Kunst in München mit. Das Ölbild aus einer Sammlung im Raum Frankfurt am Main soll am 10. Dezember unter den Hammer kommen. Der Schätzpreis liegt nach Angaben von Ketterer Kunst zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Euro.

Hilbrich wird leitender Opern-Regisseur in Bremen Der Regisseur Frank Hilbrich leitet vom kommenden Jahr an die Opernsparte am Theater Bremen - gemeinsam mit der Dramaturgin Brigitte Heusinger. Der gebürtige Bremer soll zur Spielzeit 2022/2023 in die Chefetage des Musiktheaters aufrücken, wie das Theater Bremen bekannt gab. Bisher besteht das Führungsteam der Oper aus der Dramaturgin und dem Generalmusikdirektor Yoel Gamzou. Nachdem er viele Jahre unter anderem in Schwerin, Dresden und Basel als Regisseur tätig war, kehrt Hilbrich nun für zunächst drei Jahre in seine Heimatstadt zurück. In der Vergangenheit hat der 52-Jährige bereits mehrfach als freier Regisseur für das Musiktheater gearbeitet.

Immaterielles Kulturerbe wird ausgezeichnet Mit einer Festveranstaltung würdigt die Deutsche Unesco-Kommission 20 Kulturformen, die 2021 ins bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden. Vertreterinnen und Vertreter dieser Kulturformen erhalten am 18. November im Düsseldorfer Schauspielhaus ihre Auszeichnungsurkunden, wie die Unesco-Kommission am Montag in Bonn mitteilte. Zu den Kulturformen, die in diesem Jahr neu aufgenommen wurden, gehören unter anderen die deutsche Gebärdensprache, das Uhrmacherhandwerk, das Buchbinderhandwerk, die deutsche Weinkultur, die digitale Animationskunst der Demoszene und der Streuobstanbau.

Klangkünstlerin Kubisch erhält Giga-Hertz-Preis Die Klangkünstlerin Christina Kubisch erhält den mit 10.000 Euro dotierten Giga-Hertz-Preis 2021 des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien und des Experimentalstudios des Südwestrundfunks (SWR). Sie werde für ihr pionierhaftes Lebenswerk in der elektronischen Musik ausgezeichnet, teilten das Zentrum für Kunst und Medien und der SWR am Montag in Karlsruhe mit. Ihre Installationen verschränkten nicht nur auf komplexe Weise akustische und visuelle Mittel, sondern zeichneten sich durch den einzigartigen Einsatz von Klängen elektromagnetischer Felder aus, so die Begründung der Jury.

Verhaltensnoten offenbar wirkungslos für Berufseinstieg Die Bewertung des Verhaltens von Schülerinnen und Schülern durch so genannte Kopfnoten ist nach einer Analyse des Ifo-Instituts bedeutungslos für Bildungserfolg und Berufseinstieg. Die Forschenden fanden bei einer Datenanalyse keine größeren Unterschiede zwischen Schülern mit und ohne die Bewertung, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut München am Montag mitteilte. Die kontrovers geführten Debatten um diese Noten seien "viel Lärm um nichts", sagte Ifo-Forscher Florian Schoner. Ein möglicher Erklärungsansatz für die Wirkungslosigkeit ist den Forschern zufolge, dass der Informationsgehalt der Noten gering sei. Die Fachnoten der Schüler schlössen das Verhalten und die Mitarbeit ja bereits zum Teil ein. Ob Schüler und Schülerinnen mit guten Kopfnoten erfolgreicher waren als solche mit schlechten, untersuchten die Experten in der Studie nicht.

Käßmann für externe Aufklärung sexueller Gewalt Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, hält eine externe Aufklärung der Fälle sexualisierter Gewalt in ihrer Kirche für unabdingbar. In Zukunft müsse jeder Verdachtsfall sofort öffentlich gemacht werden. "Da kann es keine innerkirchliche Aufklärung geben", sagte Käßmann am Montag im Deutschlandfunk. Wenn es sich um Straftaten handele, müssten die Fälle an Staatsanwaltschaften übergeben werden. Auch müssten Täter konsequent aus dem Dienst genommen werden. "Das kann nicht sein, dass ein Täter versetzt wird, wie es in der Vergangenheit war", fügte Käßmann hinzu. Am zweiten Tag der Jahrestagung der EKD-Synode stellen sich die 128 Synodalen der öffentlichen Diskussion mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Im Frühjahr war der Beirat mit Missbrauchsbetroffenen nach Auseinandersetzungen mit der EKD und im Gremium selbst ausgesetzt worden.

Macron will Rückgabe von 26 Kunstwerken besiegeln Der französische Präsident Emmanuel Macron will sich am Dienstag mit seinem Amtskollegen Patrice Talon aus Benin treffen, um eine Vereinbarung über die Rückgabe von 26 Kunstwerken an die frühere französische Kolonie offiziell zu besiegeln. Das teilte der Elysee-Palast in Paris mit. Die Rückgabe der Werke, die aus den Königspalästen von Abomey in Benin stammen, hatte Macron erstmals im Jahr 2017 versprochen. Die Königspaläste von Abomey sind als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Im Jahr 2018 hatten die französische Kunsthistorikerin Benedicte Savoy und der senegalesische Ökonom Felwine Sarr die Rückgabe von afrikanischen Artefakten im großen Stil empfohlen. Im Pariser Museum Quai Branly hatten sie rund 46.000 Objekte identifiziert.

Etwa 153.000 Erwerbstätige in der Darstellenden Kunst Rund 153.000 Menschen in Deutschland waren im Jahr 2019 in einem Beruf der Darstellenden Kunst tätig. Das entspricht etwa 0,4 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Der weitaus größte Anteil fiel demnach mit 101.000 Beschäftigten auf den Bereich der Theaterproduktion, also beispielsweise Veranstaltungs- und Bühnentechnik oder Masken- und Bühnenbild. 30.700 Menschen waren in darstellenden Berufen tätig, etwa als Schauspielerinnen und Schauspieler oder Tänzerinnen und Tänzer. Hinzu kommen 21.600 Erwerbstätige in weiteren Bereichen der Darstellenden Kunst, wie Artistik oder Moderation. Darüber hinaus lag den Angaben zufolge der Anteil der Selbstständigen in der darstellenden Kunst mit 45 Prozent deutlich höher als in der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung (10 Prozent).

Sachbuchpreis für Werk über Nachhaltigkeit Für ihr Buch "Wir konnten auch anders: Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit" hat Annette Kehnel den NDR Sachbuchpreis erhalten. Das Werk der Mannheimer Historikerin zeige, "dass auf dem Lösungsweg der drängenden Fragen zur Nachhaltigkeit schon längst jemand da gewesen ist", erklärte die Jury zur Verleihung der mit 15.000 Euro dotierten Auszeichnung am Sonntagabend in Göttingen. Das Buch zeige damit Wege auf, wie etwa bei Recycling, Minimalismus oder Gemeinwohl-Ökonomie aus der Geschichte für die Zukunft gelernt werden könne.

Rapper Scott und Drake verklagt Nach einer Massenpanik mit acht Toten bei einem Musikfestival im US-Bundesstaat Texas sind die Rapper Travis Scott und Drake wegen "Anstiftung zum Chaos" verklagt worden. Eine Anwaltskanzlei bestätigte, dass sie die Klage eingereicht habe. Kläger ist ein 23-jähriger, der bei der Massenpanik schwer verletzt wurde. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend beim Astroworld-Festival im Zentrum von Houston. Derzeit laufen die Ermittlungen, wie es zu der Massenpanik kommen konnte.

Autorin Weber für sorgsamen Umgang mit Freiheit Für einen überlegten Umgang mit Freiheit und Idealen hat die Schriftstellerin Anne Weber geworben. "Wir sollten uns vor unseren Idealen hüten und dem Idealismus", warnte sie bei ihrer Schillerrede im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Der Idealist müsse aufpassen, dass er sich keinem falschen Ideal verschreibe, und beachten, dass über jedem Ideal der einzelne Mensch stehe. Moralische Forderungen seien angreifbar, wenn sie konkret würden, mahnte die Autorin in Schillers Geburtsstadt. Als Schillerrednerin folgt Weber auf den Virologen Christian Drosten, der 2020 die Rede in Erinnerung an den Geburtstag Schillers (1759-1805) am 10. November hielt. Weitere Sprecher der 1999 begründeten Rede waren der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der Grünen-Politiker Cem Özdemir und Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU).

"Cenzorka - 107 Mothers" bester Film in Cottbus Der Spielfilm "Cenzorka - 107 Mothers" des slowakischen Regisseurs Peter Kerekes hat den mit 25 000 Euro dotierten Hauptpreis als bester Film beim diesjährigen Filmfestival Cottbus gewonnen. Der Film verbinde wahre Begebenheiten und Fiktion in einem Frauengefängnis. Der mit 7500 Euro Spezialpreis für die beste Regie ging an Jan P. Matuszynski für seinen Film "Leave no traces". Für eine herausragende schauspielerische Einzelleistung in "Brighton 4th" von Levan Koguashvili wurde Levan Tediashvili mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro geehrt. Insgesamt wurden auf dem 31. Filmfestival Cottbus des osteuropäischen Films Preisgelder in Höhe von fast 70 000 Euro vergeben, darunter auch in den Wettbewerben Kurzfilm und Jugendfilm. Trotz Corona-Auflagen kamen mehr als 10 000 Besucher in die Festival-Kinos. In den drei Wettbewerben Spielfilm, Kurzfilm und Jugendfilm wurden 32 Filme aus 26 Ländern präsentiert.

Der UB40-Mitbegründer Terence Wilson ist tot Der Sänger und Mitbegründer der britischen Reggae-Band UB40, Terence Wilson, ist tot. Wilson sei nach kurzer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben, teilte die Band auf Twitter mit. Der Sänger und Percussionist, auch bekannt als "Astro", gehörte zur ersten Besetzung von UB40, die sich 1979 in Birmingham gründeten. 2013 verließ er die Band und gründete mit dem ehemaligen UB40-Sänger Ali Campbell eine eigene Formation. Mit ihrer Neuinterpretation von Neil Diamonds "Red Red Wine" gelangten UB40 Anfang der 1980er Jahre zu internationaler Berühmtheit. Seitdem verkauften sie mehr als 100 Millionen Tonträger und sind damit bis heute eine der erfolgreichsten Reggae-Bands aller Zeiten.

Secession Verlag erhält Berliner Verlagspreis 2021 Der Große Berliner Verlagspreis geht in diesem Jahr an den Secession Verlag. Die mit 35 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem Verlag für Literatur internationaler zeitgenössischer Autorinnen und Autoren am Sonntag in Berlin zuerkannt. Zwei mit jeweils 15 000 Euro verbundene Verlagspreise gingen an den Verlag Das kulturelle Gedächtnis und das Verlagshaus Jacoby & Stuart. Die ebenfalls nominierten Verlage be.bra, Jaja und mikrotext erhielten eine Anerkennung von jeweils 1000 Euro. Für Berlins Kultursenator Lederer leisten die Verlage "einen fundamentalen Beitrag zur Vielfalt unserer Gesellschaft, weil sie eben jene in ihren Verlagsprogrammen seit vielen Jahren abbilden". Die Auszeichnung für Verlage mit einem Jahresumsatz von bis zu zwei Millionen Euro und einem Berliner Firmensitz wird seit 2018 gemeinsam von Kultur- und Wirtschaftsverwaltung vergeben.