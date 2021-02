Deutschlands Einsatz in Afghanistan Der verlorene Frieden (2/6) - Terror und Taliban Das Feature, 23 min Feature-Serie von Marc Thörner Anders als angenommen haben die Taliban niemals aufgegeben. Bereits 2008 nehmen sie das vormals ruhige deutsche Feldlager in Kundus wieder nach Belieben unter Beschuss und legen Deutschlands uniformierte Aufbauhelfer lahm.

Maulana Sami ul-Haq in der Haqqania Madrassa 2004 in Peschawar. Der selbst erklärte „Vater der Taliban“ residierte dort als Rektor der größten religiösen Schule Pakistans bis zu seiner Ermordung 2018. (picture alliance / AP Photo | M. Sajjad)

Die Taliban verfügen weiter über Kraftquellen jenseits der Grenze, in Pakistan. Dort erzählt Maulana Sami ul Haq in seiner Madrassa, wie er die Taliban als "Friedensbewegung der Studenten" konzipierte. Mit ihrem mittelalterlichen Islam gelang es ihnen, den jahrelangen Bürgerkrieg zwischen den unterschiedlichen Ethnien Afghanistans in kurzer Zeit zu beenden.

Die Taliban sind vor allem Paschtunen – so wie die meisten Pakistanis, die ihnen seit Jahren Unterschlupf gewähren und auch nach dem 11. September 2001 ihre Unterstützung niemals eingestellt haben

Der verlorene Frieden

Deutschlands Einsatz in Afghanistan

(2/6) Terror und Taliban

Feature-Serie von Marc Thörner



Marc Thörner wurde 1964 in Hamburg geboren. Der Journalist und Sachbuchautor erhielt 2009 den Otto-Brenner-Preis für einen investigativen Beitrag über Afghanistan. Schwerpunkte seiner Arbeit sind außerdem die Maghreb-Länder, die Golfstaaten, der Irak und Pakistan.

