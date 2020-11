Kulturnachrichten

Donnerstag, 26. November 2020

Deutschlands beste Vorleserin kommt aus Rostock Deutschlands beste Vorleserin 2020 ist Jonna Bürger. Die 13-jährige Schülerin der Werkstattschule in Rostock habe sich beim Bundesfinale des 61. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels in Berlin gegen die 15 anderen Sieger der Landeswettbewerbe durchgesetzt, teilte der Börsenverein des Buchhandels in Frankfurt am Main mit. Jonna habe einen dreiminütigen Auszug aus "Zoe, Grace und der Weg zurück nach Hause" von Allan Stratton vorgetragen. An dem Wettbewerb hatten rund 520.000 Kinder aus 7.100 Schulen teilgenommen. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins veranstaltet.

Deutscher Kurzfilmpreis für sieben Filmschaffende Kulturstaatsministerin Grütters hat sieben Filmschaffende mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet. Die beiden Preise für Spielfilme gingen an Borbála Nagy für den Film "Land of Glory" und Jannis Alexander Kiefer für "Meeting". In den Kategorien Dokumentar-, Animations- und Experimentalfilm waren Roxana Reiss und Marian Freistühler ("Alturas"), Katharina Huber ("Der natürliche Tod der Maus") und Vika Kirchenbauer ("Untitled Sequence of Gaps") erfolgreich. Sie erhalten jeweils 30 000 Euro. Den mit 20 000 Euro dotierten Sonderpreis erhielt Ann Carolin Renninger für ihren Film "Maman Maman Maman".

EU-Parlament besorgt über Medienfreiheit Die Abgeordneten des Europaparlamentes warnen angesichts anhaltender Angriffe gegen Journalisten vor Eingriffen in die Medienfreiheit in der Europäischen Union. Der Medienpluralismus sei in mehreren EU-Mitgliedstaaten gefährdet, kritisierten die Abgeordneten in einem Bericht. Man beobachte eine zunehmende Verunglimpfung von Journalisten. In einigen Mitgliedstaaten habe das Parlament politisch motivierte Einschränkungen der Medien beobachtet. Hochwertiger und unabhängiger Journalismus sollen nach Ansicht der Abgeordneten besser geschützt werden. Bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik waren zuletzt auch in Deutschland mehrere verbale und körperliche Angriffe auf Journalisten gemeldet worden.