Kulturnachrichten

Dienstag, 8. Oktober 2019

Deutschlandradio-Mitarbeiter hat unsauber gearbeitet Anstatt selbst Interviews zu führen, hat ein freier Mitarbeiter des Deutschlandradios O-Töne von anderen Medien als eigene ausgegeben. Man habe die Zusammenarbeit mit dem Journalisten inzwischen einvernehmlich beendet, sagte Dlf-Chefredakteurin Birgit Wentzien. Der freie Mitarbeiter hatte mehr als zwei Jahrzehnte lang Radiobeiträge aus dem europäischen Ausland für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur geliefert. Bei einer einstellige Zahl an Beiträgen wirft der Sender ihm vor, unsauber gearbeitet zu haben. Er hatte Redaktionen nicht darüber informiert, dass sein Audiomaterial nicht aus eigenen Interviews stammte. Außerdem hatte er in Beiträgen den Eindruck erweckt, selbst vor Ort recherchiert zu haben – obwohl das nicht der Fall war. Aufgedeckt habe die Mängel ein Kollege im Sender. Der betroffene Mitarbeiter habe nachvollziehbar begründen können, warum er diese Fehler „aus einer persönlichen Situation heraus“ gemacht habe. Um ihn zu schützen, habe sich das Haus dagegen entschieden, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen. Wentzien kündigte an, das 2014 beschlossene journalistische Selbstverständnis des Hauses noch einmal zu überarbeiten. Im Gespräch seien zum Beispiel Rechercheprotokolle und Ombudsleute, die Beiträge stichprobenartig prüfen könnten.

Unbekannte Texte von Proust werden veröffentlicht 97 Jahre nach seinem Tod werden bisher unbekannte Texte des französischen Schriftstellers Marcel Proust veröffentlicht. Der Band „Le mystérieux correspandant et autres nouvelles inèdites" erscheint im Verlag Éditions de Fallois. Er enthält neun Novellen, teilweise in fragmentarischer Form sowie Notizen des Autors. Die Texte habe Proust mit anfang 20 geschrieben und würden schon auf sein späteres Werk hindeuten, sagt Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte von der Sorbonne Nouvelle in Paris im Deutschlandfunk Kultur: "Wir erleben - im Grunde genommen -, wenn wir diese Novellen lesen, die Genese oder die langsame Geburt des Schriftstellers Proust, der dann Jahre später endlich zu seinem großen Roman ausholt. Aber die Themen, die dort vorkommen, schlägt er hier schon an. Das ist sehr interessant."

Ko-Erfinder von "Spirou" gestorben Der belgische Comiczeichner Philippe Vandevelde, genannt Tome, ist tot. Der Ko-Erfinder der Comicserie "Der kleine Spirou" starb am Samstag im Alter von 62 Jahren. Das teilte der belgische Comicverlag Dupuis mit. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jean-Richard Geurts alias Janry kreierte der Brüsseler seinen erfolgreichsten Comic-Helden 1987 auf Basis der Serie "Spirou und Fantasio". Das Duo Tome und Janry schuf gemeinsam mehr als 30 Alben, die in zehn Sprachen übersetzt wurden und sich weltweit millionenfach verkauften. 2018 kam eine Verfilmung von Spirous Abenteuern in die deutschen Kinos. Seit Mitte der 1980er Jahre feierte Tome zudem mit der Comicreihe über den New Yorker Polizisten "Soda" Erfolge.