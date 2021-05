Kulturnachrichten

Sonntag, 16. Mai 2021

Deutschland will Völkermord in Namibia anerkennen Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich Deutschland mit Namibia auf ein Abkommen zur Wiedergutmachung deutscher Kolonialverbrechen verständigt. Darin erklärt sich Deutschland bereit, den Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama aus heutiger Sicht als Völkermord anzuerkennen. Ein gemeinsam erarbeitetes Dokument wurde nach Informationen des Deutschlandfunks am Samstag in Berlin von den Verhandlungsführern beider Delegationen paraphiert. In etwa zwei Wochen soll die Vereinbarung in Namibia von den Außenministern beider Länder unterzeichnet werden. Vereinbart wurde, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Festakt im namibischen Parlament reisen wird, um dort offiziell um Entschuldigung zu bitten. Außerdem soll es eine materielle Entschädigung in Form von finanzieller Unterstützung für soziale Projekte in den Siedlungsgebieten der betroffenen Volksgruppen geben. Zwischen 1904 und 1908 töteten deutsche Kolonialtruppen nach einem Aufstand der Herero und Nama mehrere Zehntausend Menschen. Den Begriff des Völkermords hatte die Bundesregierung bislang zurückgewiesen - auch mit Blick auf mögliche Entschädigungsansprüche.

Gregos leitet Museum in Athen Die Kunsthistorikerin Katerina Gregos wird erste Direktorin des Nationalen Museums für Zeitgenössische Kunst, EMST, in Athen. Das gab die griechische Kulturministerin Lina Mendoni in der griechischen Hauptstadt bekannt. Das Museum, neben dem Nationalen Museum für Zeitgenössische Kunst in Thessaloniki einziges Museum für moderne Kunst in Griechenland, war vor zwanzig Jahren in einer historischen Brauerei im Zentrum Athens gegründet worden, nachdem Kulturaktivisten deren Abriss verhindert hatten. Die Wirtschaftskrise in Griechenland verhinderte die Öffnung. 2017 war das EMST Hauptausstellungsort der Documenta 14 von Adam Szymczyk. 2012 verantwortete Katerina Gregos im belgischen Mechelen die Ausstellung "The State of Newtopia" zum Jahrestag der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte. 2014 folgte im Brüsseler Museum Bozar die Ausstellung "No Country for Young Men", die sich mit der Wirtschaftskrise in ihrer Heimat beschäftigte. Gregos, die bislang in Brüssel wohnt, wird ihr Amt am 1. Juli antreten.

Schauspielerin Hüller: Theater-Strukturen hinterfragen Die Schauspielerin Sandra Hüller findet es richtig, dass Theater ihre internen Strukturen auf den Prüfstand stellen. Vor dem Hintergrund der Diskussionen um Machtmissbrauch an mehreren deutschen Bühnen sagte Hüller im Deutschlandfunk Kultur, sie selbst habe bisher das Glück gehabt, an Häusern zu arbeiten, an denen "das Arbeitsklima in Ordnung war und ist". Das sei aber nicht überall so. Sie glaube, absolut alle Strukturen im Theater seien es wert, hinterfragt zu werden, so Hüller: "Ich glaube, je länger man an einem Haus ist, desto mehr schleifen sich Ungenauigkeiten miteinander ein. Und da braucht's eine große Wachheit." Theater sollten sich dieser Suche verschreiben, empfahl die Schauspielerin: "Nur daraus kann eine Arbeit entstehen, die die Welt so abbildet, wie sie aktuell ist". Sie sei froh darüber, an vielen Schauspielhäusern jetzt Bewegung zu sehen, betonte Hüller, die 2020 den Theaterpreis Berlin erhielt. Die Auszeichnung wird ihr am Sonntag beim Berliner Theatertreffen nachträglich verliehen, die Veranstaltung wird live gestreamt.