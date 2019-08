Deutschland durch fremde Augen gesehen Traumland Das Feature, 50 min Von Markus Metz und Georg Seeßlen Auf einer eigenen Webseite warnt das Auswärtige Amt vor der Flucht nach Europa. Mit Rhein, Neuschwanstein und Mercedes werben Prospekte im Ausland um Touristen. Geflüchtete reflektieren ihre Situation im Asylland auf künstlerische Weise. Deutschland – gesehen aus drei Perspektiven zwischen Traum und Alptraum.

„WARNING! Do not follow invitations to the so-called Caravan of Hope/Glitter of Hope on Facebook, WhatsApp and other channels. You might face serious consequences including arrest, detention and family separation if you participate in such a joint irregular border crossing. Rumours about borders having been opened to such crossings are false.” Mit dieser Warnung sollen Migranten davon abgehalten werden, eine bessere Zukunft in Europa zu suchen.

„Wer den Rhein entlangfährt, bekommt drei Länder auf einmal geboten: Frankreich hat leckeres Essen und schöne Frauen, Deutschland saubere Hotels und Einkaufsstraßen, die Schweiz Berglandschaften und ulkige Dorffeste.“ Das versprechen ihre Reiseführer chinesischen Touristen auf Deutschlandreise.

„Wir suchen den freien Raum,/wollen ihn lieben und fliegen./Doch die Koffer sind groß und schwer geworden,/sind uns Gefängnis und Haus.“ Wenn Geflüchtete ihre Situation künstlerisch reflektieren - in Gedichten, Erzählungen, Rap-Texten, Comics -, zeigt der fremde Blick mit seinen Aspekten von Verzweiflung, Groteske und Komik ein zerrissenes und widersprüchliches Land.





