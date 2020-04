Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. April 2020

Deutschland bietet Hilfe für Kathedrale Notre-Dame an Zum Jahrestag der Brandkatastrophe in der Pariser Kathedrale Notre-Dame wollen deutsche Politiker ein besonderes Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft setzen. So haben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer Frankreich eine Beteiligung an der Restaurierung der Kathedrale vorgeschlagen. Deutschland wolle einen bedeutenden Beitrag zum Wiederaufbau leisten, und dieser solle auch ein Symbol für die deutsch-französische Freundschaft sein. Am 15. April 2019 hatte ein verheerender Brand die Pariser Kathedrale stark beschädigt - ein Teil des Gewölbes stürzte ein.

Goethe-Institut geht in Kurzarbeit Die Goethe-Institute in Deutschland gehen in Folge der Corona-Krise in Kurzarbeit. Betroffen sind rund 350 Mitarbeitende, wie das Institut mitteilte. Mit dem Gesamtbetriebsrat werde dazu eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Derzeit sind weltweit fast alle 157 Goethe-Institute für den Publikumsverkehr geschlossen. Dadurch entfallen Einnahmen durch Sprachkurse, die nur zum Teil durch digitale Angebote kompensiert werde können. Die 12 inländischen Institute seien von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Schließungen besonders hart getroffen, sagte Generalsekretär Johannes Ebert, denn diese sollen und dürfen vom Bund nur mit Krediten unterstützt werden. Für die Auslandsarbeit sind hingegen auch zusätzliche Finanzmittel rechtlich möglich. Die Bundesregierung hat diese für die Institute im Ausland auch angekündigt. Das Goethe-Institut dient als kulturelles Aushängeschild Deutschlands im Ausland. Derzeit sitzt die Kulturinstitution in 98 Ländern.

Berliner Philharmoniker mit Online-Mitmach-Angebot Das Education-Programm der Berliner Philharmoniker bietet in den nächsten sechs Wochen ein digitales Mitmach-Programm für zu Hause an. Unter dem Titel #PhilZuHause stehe jede Woche ein Musikvermittlungsprojekt aus der Digital Concert Hall im Fokus, das zusätzlich mit kreativen Aufgaben auf der Webseite der Philharmoniker ergänzt werde. Man wolle mit dem Angebot vor allem Familien im aktuellen Alltag zu Hause unterstützen und dabei Kinder und Jugendliche mit und durch Musik fördern, sagte Andrea Zietzschmann, die Intendantin der Berliner Philharmoniker. Das Mitmachprogramm startet in dieser Woche und beinhaltet unter anderem eine Kinderoper und ein Tanzprojekt.

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin spielt in Altenheimen Musiker des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin spielen während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Seniorenheimen und Krankenhäusern. Insgesamt zehn Konzerte an sieben Orten habe das Orchester auf die Beine gestellt, um seine Unterstützung und Solidarität auszudrücken, teilte das Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin mit. Nach Auftritten von jeweils zwei bis drei Musikern unter anderem in einem Seniorenheim und im Hedwig-Krankenhaus in Berlin-Mitte seien weitere Konzerte in anderen Einrichtungen in Berliner Stadtteilen geplant.

Kölner Museum sammelt Fotos aus dem Corona-Alltag Das Kölnische Stadtmuseum möchte die Corona-Zeit für die Nachwelt dokumentieren und bittet die Bürger um Hilfe. Sie sollen Fotos von Begebenheiten und Dingen einsenden, die die derzeitige Ausnahmesituation abbilden, kündigte die Stadt Köln an. Das könnten etwa Aufnahmen sein von Nachbarschaftshilfen, Mundschutzmasken, neuen Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz oder von Hamster-Vorräten. Auch kurze Erläuterungen dazu seien erwünscht, hieß es. Das Stadtmuseum werde als "Gedächtnis der Stadt" die Fotos und Geschichten sammeln und ausgewählte Objekte später in die Sammlung aufnehmen.

Vorbereitung für documenta mit Online-Lösung Die Corona-Krise zwingt die Verantwortlichen für die documenta Ausstellung in Kassel zum Umplanen. Darum laufe die Vorbereitung der documenta 15 derzeit auf "digitalen Hochtouren", sagte Sabine Schormann, Generaldirektorin der gemeinnützigen documenta und Museum Fridericianum GmbH. Statt des für Ende März geplanten zweiwöchigen Treffens in Kassel habe man auf virtuelle Meetings mit bis zu 30 Teilnehmern aus mehr als zehn Ländern umgestellt. Dies ersetze zwar nicht das persönliche Treffen, erlaube aber ein intensives Arbeiten, so Schormann. Die nächste Ausgabe der documenta ist für 2022 geplant. Die Schau hat traditionell eine sehr starke internationale Ausrichtung. Die aktuelle künstlerische Leitung, das Kollektiv ruangrupa, kommt aus Indonesien.

Lübeck fertigt Christo-Verhüllung für Paris Für ein Projekt des amerikanischen Künstlers Christo (84) steuert die Lübecker Firma "Die Luftwerker" rund 25 000 Quadratmeter Spezialstoff bei. Für die Kunstinstallation, bei der der Pariser Triumphbogen verhüllt werden soll, werde ein mit Metall beschichtetes Material verwendet, sagte Firmenchef Robert Meyknecht. "Es besteht aus Polypropylen und wiegt 615 Gramm pro Quadratmeter. Entsprechend groß ist die Last, die die Mitarbeiter beim Nähen auf dem Schoß haben." Insgesamt würden rund 40 Panels genäht, die für die Installation im Herbst am Arc de Triomphe vorgesehen sind, so Meyknecht. Das Unternehmen hat auch in der Vergangenheit für Kunstprojekte mit Christo zusammengearbeitet - so bei dessen "Floating Piers" (2016) auf dem Lago d'Iseo in Oberitalien oder sein "Big Air Package" (2010-2013) im Gasometer Oberhausen.

Wiederaufbau von Notre Dame verzögert sich Vor einem Jahr, am 15. April 2019, ging die Pariser Kathedrale Notre Dame in Flammen auf. Die Kirche, die zum Weltkulturerbe zählt, wurde bei dem Feuer schwer beschädigt. Die Bilder lösten weltweit Bestürzung aus. Der französische Präsident Macron hatte damals gesagt, dass der Wiederaufbau bis 2024 dauern werde. Dagegen geht die ehemalige Dombaumeisterin des Kölner Doms, Barbara Schock-Werner, davon aus, dass der Wiederaufbau des Gotteshauses länger dauern wird als geplant. Auch ein Jahr nach dem verheerenden Brand sei man noch immer mit Sicherungsarbeiten beschäftigt, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur. Hinzu komme, dass die Baustelle wegen der Corona-Krise mindestens noch bis Mitte Mai stillgelegt sein werde.

Cannes-Festival sucht wegen Corona neue Form Das Filmfestival von Cannes nimmt dem Veranstalter zufolge wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr eine neue Form an. Angesichts der Gesundheitskrise könnten die Filmfestspiele nicht wie ursprünglich geplant stattfinden, hieß in einer Mitteilung. Es würden nun Optionen geprüft, das Festival auf "die eine oder andere Art" durchzuführen. Dazu gebe es Beratungen mit Filmschaffenden in Frankreich und im Ausland. Man hoffe, schnell Details zum Festival 2020 bekanntgeben zu können. Eigentlich sollte das 73. Festival von Cannes vom 12. bis 23. Mai an der französischen Riviera laufen.

Wettbewerb "Jugend musiziert" fällt ersatzlos aus Der 57. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" fällt in diesem Jahr wegen der Coronakrise ersatzlos aus. Wie die Bundesgeschäftsstelle in Berlin bekannt gab, ist auch keine Verschiebung von Kategorien in das kommende Jahr möglich. Da die Kategorien bei "Jugend musiziert" nur im dreijährigen Turnus stattfinden, sei dies für die betroffenen Ensembles, Solistinnen und Solisten besonders schmerzlich. Begründet wird die Entscheidung gegen eine Verschiebung auch mit den auch auf Regional- und Landesebene begrenzten organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen. Außerdem sei es pädagogisch und organisatorisch problematisch, Weiterleitungen von Regionalwettbewerben des Vorjahres als Zugang zu Landeswettbewerben gelten zu lassen, da dann Sonderregelungen für Altersgruppen getroffen werden müssten.

Aissaoui erhält wichtigsten arabischen Literaturpreis Der algerische Schriftsteller Abdelouahab Aissaoui hat für seinen Roman "The Royal Court" den Internationalen Preis für Arabische Romanliteratur bekommen. Das Buch handelt von Algerien in der Kolonialzeit. Statt bei der üblichen Zeremonie in Abu Dhabi wurde der Preisträger wegen des Coronavirus im Internet verkündet. Die mit 50.000 US-Dollar dotierte Auszeichnung wurde 2007 ins Leben gerufen mit dem Ziel, arabischer Literatur international mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Sie gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für arabische Literatur.