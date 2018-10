Kulturnachrichten

Dienstag, 30. Oktober 2018

Deutschland bei Bildungsgerechtigkeit nur Mittelfeld Eine Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef hat 41 Industrieländer verglichen. Danach steht Deutschland bei der Bildungsgerechtigkeit nur im Mittelfeld auf Platz 23. Die geringste Bildungsungleichheit gibt es demnach in Lettland. Bulgarien und Malta stehen am Ende der Rangliste. Das bedeute, dass auch Kinder in reichen Ländern nicht automatisch gleiche Chancen auf gute Bildung hätten. Für die Studie untersuchten Experten die frühkindliche Förderung sowie die Grundschulen und weiterführende Schulen vor allem in Hinblick darauf, wie sehr beispielsweise der Beruf der Eltern, ein Migrationshintergrund, das Geschlecht oder die Schulformen die Bildungsgerechtigkeit beeinflussen. Die Experten werteten vor allem Daten der Europäischen Union und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus. Das Elternhaus erwies sich dabei in allen Ländern als wichtiger Faktor: In 16 der untersuchten europäischen Länder gehen Kinder aus den ärmsten Familien seltener in Kitas als Kinder aus wohlhabenderen Familien. Jeder vierte Jugendliche aus einer bildungsnahen Familie in Deutschland könne sich demnach vorstellen, eine weiterführende Schule zu besuchen, bei den bildungsferneren Elternhäusern ist es nur jeder siebte - und das bei gleichem Leistungsniveau. Um mehr Bildungsgleichheit zu gewähren, forderte Unicef unter anderem die frühkindliche Förderung für jedes Kind zu gewährleisten.

Festakt feiert 20 Jahre Bundeskulturbeauftragte An der Feier im neuen Berliner Humboldt-Forum nahmen etwa 600 Gäste aus den Bereichen Kultur, Medien und Politik teil. Sie erinnerten an die Gründung des "Amtes des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien" (BKM) vor 20 Jahren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach in ihrer Festrede von einer außergewöhnlichen und erfolgreichen Idee des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD), der das Amt 1998 schuf und dem Kanzleramt angliederte. Zu Recht verstehe sich Deutschland als europäische Kulturnation und Kultur und Medien seien für Land und Gesellschaft "systemrelevant", sagte Merkel. die jetzige Amtsinhaberin Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte, staatliche Kulturförderung und das Bekenntnis zu freien, unabhängigen Medien seien kein dekorativer Luxus, den man sich nur in Zeiten des Wohlstands leisten könne. Vielmehr gehörten sie "zu den Fundamenten unseres Selbstverständnisses und zu den tragenden Säulen unserer Demokratie". Die Kanzlerin nannte Museen, Gedenkstätten, Archive und Bibliotheken "das Gedächtnis der Nation"; Kultur habe die Kraft, Bewegung in gesellschaftliche Debatten zu bringen, wie sich beispielhaft an Diskussionen um den Umgang mit NS-Raubkunst oder Raubgut aus früheren Kolonien zeige und gezeigt habe. Merkel bezeichnete die Kunstfreiheit als eine der wichtigsten Errungenschaften demokratischer Gesellschaften, die ständig verteidigt werden müsste.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gehören die Förderung national bedeutender Kultureinrichtungen, die Gedenk- und Erinnerungspolitik sowie die Film- und Medienförderung. Der Etat liegt derzeit bei 1,8 Milliarden Euro. Die Kulturhoheit liegt in Deutschland aber weiterhin bei den Bundesländern.

DOK Leipzig-Festivalchefin: Frauenquote ein Erfolg Zeit reif, sich als Kulturinstitution für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen Die Einführung einer Frauenquote beim Dokumentarfilmfestival DOK Leipzig ist aus Sicht der Direktorin ein Erfolg. Das Ziel von mindestens 40 Prozent Filmen unter weiblicher Regie im Deutschen Wettbewerb sei sogar übertroffen worden, erklärte Leena Pasanen zur Eröffnung von DOK Leipzig. Das Festival hatte die Quote in diesem Jahr eingeführt. Die Zeit sei reif, sich als Kulturinstitution für Geschlechtergerechtigkeit stark zu machen, erklärte die Festivaldirektorin. DOK Leipzig steht in diesem Jahr unter dem Motto "Fordert das Unmögliche". In den Sonderreihen liegt der Schwerpunkt auf Filmen, die Umbrüche und Hoffnungen in Vergangenheit und Gegenwart thematisieren. Bis zum 4. November werden insgesamt 306 Filme aus 50 Ländern gezeigt.

Deutscher Preis für Denkmalschutz vergeben Höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in Deutschland Mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz sind in diesem Jahr elf Persönlichkeiten und fünf Vereine für ihr Engagement für den Erhalt des baulichen und archäologischen Kulturerbes ausgezeichnet worden. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD), die auch Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz ist, überreichte die Preise im französischen Straßburg. Der Deutsche Preis für Denkmalschutz ist die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in Deutschland und wird in vier Kategorien verliehen. Silberne Halbkugeln erhielten in diesem Jahr Vereine aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen. Außerdem wurden unter anderem Architekturtheoretiker Jerzy Ilkosz und eine Reihe von Journalisten von ZDF, RBB und der Süddeutschen Zeitung geehrt. Der Internetpreis ging an die Herausgeber des Online-Magazins für Baukultur, moderne-regional.de, Karin Berkemann, Daniel Bartetzko und Julius C. Reinsberg.