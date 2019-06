Kulturnachrichten

Freitag, 21. Juni 2019

Deutschland begeht den Tag der Musik Unter dem Motto "Zusammenhalt Europa. Vielfalt" wird heute der Tag der Musik gefeiert. Der Deutsche Musikrat ruft alle Musizierenden dazu auf, gemeinsam ein Zeichen für den Schutz und die Förderung der Kulturellen Vielfalt zu setzen, denn Musik habe eine verbindende Kraft. Außerdem findet heute, wie immer am 21. Juni, die "Fete de La Musique" statt. Damit wird der längste Tag des Jahres und der Beginn des Sommers weltweit musikalisch gefeiert, zumeist umsonst und im Freien. Seinen Ursprung hat das Musikfest in Frankreich, wo es 1981 durch den damaligen Kulturminister Lang ins Leben gerufen wurde. Seitdem sind jährlich am 21. Juni alle Musikschaffenden dazu aufgerufen, auf der Straße Musik zu machen.

Verstorbener Karl Lagerfeld mit Gala in Paris geehrt Die Modehäuser Chanel und Fendi haben zu Ehren ihres verstorbenen Kreativdirektors Karl Lagerfeld eine große Gala mit zahlreichen Prominenten veranstaltet. Unter dem Motto "Karl for Ever" nahmen im Pariser Grand Palais rund 2000 internationale Gäste teil. Stars wie die Schauspielerin Tilda Swinton und der US-Musiker Pharrell Williams erklommen für Auftritte die Bühne. Im Grand Palais hatte Lagerfeld zahlreiche seiner spektakulären Modeschauen ausgerichtet. Bei der Gala wurden Videoaufnahmen Lagerfelds gezeigt sowie Fotografien und Zeichnungen von der Hand des Modezaren. Daneben traten Musiker, Tänzer und Schauspieler auf. Lagerfeld war Mitte Februar im Alter von 85 Jahren gestorben.

Ukrainischer Enthüllungsjournalist gestorben Der Anfang Mai in der Ukraine von Unbekannten ins Koma geschlagene Enthüllungsjournalist Wadim Komarow ist gestorben. Darüber informierte der Vorsitzende des ukrainischen Journalistenverbandes, Sergej Tomilenko, per Facebook. Das einzige Motiv für den Mordanschlag in der zentralukrainischen Stadt Tscherkassy sei die investigative Tätigkeit des Reporters gewesen. Der Fall ist bisher unaufgeklärt. Anfang Mai war Komarow vor seinem Haus in Tscherkassy 150 Kilometer südlich von Kiew von Unbekannten brutal zusammengeschlagen worden. Nach einer Notoperation fiel er ins Koma. 2016 sei bereits auf ihn geschossen worden, hieß es. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte von den Behörden die Aufklärung der Tat gefordert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen äußerte sich entsetzt über den Tod Komarows. Die Direktorin der ukrainischen Nichtregierungsorganisation Institut für Masseninformation, Oxana Romanjuk, forderte die Polizei auf, den Fall "schnell zu untersuchen und die Verantwortlichen zu finden". In der Ukraine werden Journalisten immer wieder Ziel von Anschlägen und Gewalt. Zuletzt waren 2015 der moskaufreundliche Publizist Oles Busina erschossen und 2016 der aus Weißrussland stammende Pawel Scheremet durch eine Autobombe in Kiew getötet worden. Beide Morde sind bis heute nicht aufgeklärt.

Mehrere litauische Nachrichtenportale offenbar gehackt Mehrere litauische Nachrichtenportale sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius vermutlich Opfer einer Cyberattacke geworden. Unbekannte hätten Fake News auf den Webseiten der Zeitungen "Valstieciu laikrastis" und "Baltic Times" veröffentlicht, meldete die Nachrichtenagentur BNS unter Berufung auf eine Ministeriumssprecherin. Nach dem auf den Webseiten verbreiteten Bericht soll der Fluss Neris nach Waffentests mit radioaktiven Substanzen verseucht worden sein und angeblich kontaminiertes Wasser Haushalte in Litauens zweitgrößter Stadt Kaunas erreicht haben. "Dies sind gefälschte Nachrichten, die darauf abzielen, die litauische Armee und die Militärübung zu kompromittieren, an der auch Nato-Verbündete teilnehmen", sagte eine Ministeriumssprecherin zu dem auf Litauisch und Englisch verfassten Beitrag. In Litauen nehmen derzeit rund 4000 Soldaten aus zehn Nato-Ländern an dem Manöver "Iron Wolf" teil.