Kulturnachrichten

Freitag, 17. Januar 2020

Deutsches Museum München bekommt Doppelspitze Das Deutsche Museum muss sparen. Denn die Sanierung des Hauses ist von geplanten 445 auf 745 Millionen Euro gestiegen. Um die Finanzen genau im Blick zu behalten, wird Generaldirektor Wolfgang Heckl ein kaufmännischer Direktor zur Seite gestellt. Der Sprecher des Museums bestätigte einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Das 1903 gegründete Deutsche Museum in München gilt als eines der größten Wissenschafts- und Technikmuseen der Welt.

Dante bekommt in Italien Gedenktag Italien wird am 25. März 2021 zum ersten mal im ganzen Land an Nationaldichter Dante Alighieri erinnern. Der Ministerrat in Rom beschloss den "Dantedì" 699 Jahre nach seinem Tod. Im Stile des "Bloomsday" für James Joyce und sein Epos "Ulysses" in Irland, solle künftig mit Initiativen in Schulen, Universitäten und Kultureinrichtungen - an den Poeten erinnert werden, teilte das Kulturministerium mit. Der 25. März ist nach Meinung von Wissenschaftlern der erste Tag der Reise durch die drei Reiche des Jenseits, die Dante in seiner "Göttlichen Komödie" im Jahr 1300 beginnen lässt.

Brasilianischer Kulturpolitiker schockiert Kulturszene Der brasilianische Kultursekretär Roberto Alvim hat mit einer Rede im Stil von NS-Propagandaminister Goebbels die Kulturszene gegen sich aufgebracht. Der Schriftsteller Antonio Prata und der Sänger Marcelo D2 gehören zu denen, die sich entgeistert über das Video, das das Sekretariat für Kultur von Präsident Bolsonaro auf Twitter postete und Alvim sagt: "Die brasilianische Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch sein und sie wird national sein. (...) Oder sie wird nichts sein." Brasilianische Medien wie das Nachrichtenportal "G1" oder die Tageszeitung "Folha de S. Paulo" verglichen die Passage mit Aussagen Goebbels, stellten die beiden Stellen übereinander und verwiesen auf eine Goebbels-Biografie des deutschen Historikers Peter Longerich. Demnach hatte Goebbels 1933 gesagt: "Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch, sie wird stählern romantisch (...) sein, oder sie wird nichts sein." Auch die Ästhetik des Videos erinnert brasilianische Beobachter an Nazi-Propaganda. Alvim reagierte auf Facebook, er habe nicht gewusst, woher der Satz stamme. Hätte er es gewusst, hätte er ihn nie gesagt.

Bertolt-Brecht-Preis für Sibylle Berg Die Schriftstellerin und Kolumnistin Sibylle Berg wird für ihre "messerscharfen Gesellschaftsanalysen" von der Stadt Augsburg ausgezeichnet - mit dem Bertolt-Brecht-Preis. Die 57-Jährige träfe den Nerv der Zeit und befände sich damit in bester brechtscher Tradition, so die Begründung. Sie sei eine Virtuosin der literarischen Kälte und der Klarheit. Außerdem eine Meisterin des nüchternen Blickes, die ohne Berührungsängste genreübergreifend arbeitet. Wie kaum eine andere verbinde sie dabei gesellschaftskritische Avantgarde und großes literarisches Können mit Popkultur. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird Sibylle Berg beim Brechtfestival am 18. Februar verliehen.

Gothaer Meisterwerke sind echt Gut 40 Jahre nach dem spektakulären Diebstahl in Gotha sind letzte Zweifel wissenschaftlich ausgeräumt: Die fünf bedeutenden Gemälde von Frans Hals, Jan Brueghel dem Älteren, Anthonis van Dyck, Jan Lievens und Hans Holbein dem Älteren sind authentisch. Das ergab eine Prüfung im Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen zu Berlin. Die Kunstwerke galten nach dem Diebstahl 1979 als verschollen. 2018 wurden sie über einen Anwalt der Stiftung Schloss Friedenstein zum Kauf angeboten. Im September 2019 kam es dann zur Übergabe der Werke. Nun sollen die Bilder der niederländischen Alten Meister nach Thüringen zurückkehren.

Klimt-Bild in Italien ist das Original Ein lange verschwundenes Gemälde, das vor kurzem in Italien wiederentdeckt wurde, stammt nach Überzeugung von Experten von dem österreichischen Jugendstilmaler Gustav Klimt. Gutachter hätten die Echtheit bestätigt, hieß es auf einer Pressekonferenz von Ermittlern und Fachleuten. "Bildnis einer Frau" war letzten Monat nach fast 23 Jahren im Garten des Museums Ricci Oddi in Piacenza aufgetaucht. Gärtner hatten es in einem Müllsack verpackt beim Aufräumen eines Verlieses in einer Hofmauer des Museums gefunden. Das Verlies war mit einer kleinen Metalltür verschlossen und von Efeu überwuchert. Klimt soll das Bild zwischen 1916 und 1918 gemalt haben.

Sohn von J.R.R. Tolkien ist tot Er war verantwortlich für die Bearbeitung und die Herausgabe eines großen Teils der Werke seines Vaters J.R.R. Tolkien: Nun ist Christopher Tolkien im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte die Tolkien-Gesellschaft mit. Für die Welt, die sein Vater mit "Herr der Ringe" erfand, zeichnete der 1924 im englischen Leeds geborene Christopher Tolkien viele der Originalkarten von "Mittelerde". Nach dem Tod seines Vaters 1973 kümmerte er sich weiter um dessen Werk.

Thomas Guggeis offiziell neuer Berliner Staatskapellmeister "Ich bin überglücklich und hochgeehrt." Mit diesen Worten hat Thomas Guggeis seine offizielle Ernennung zum Chef der Staatskapelle Berlin kommentiert. Der Wechsel von Stuttgart in die Hauptstadt vollzog sich Schritt für Schritt. Als 22-Jähriger wurde er Assistent von Daniel Barenboim, mit 24 Jahren Kapellmeister der Staatsoper Stuttgart. In den letzten zwei Jahren habe er mit der Staatskapelle Berlin in über 30 Vorstellungen und vier Konzerten das gemeinsame Musizieren erlebt, so Guggeis. Im Juni wird er das Berliner Klimakonzert des Orchesters des Wandels dirigieren.

Gigi Hadid wird keine Weinstein-Geschworene Die Gerüchte haben sich nicht bewahrheitet: Model Gigi Hadid gehört nicht zum Kreis der zwölf Geschworenen im Prozess gegen Harvey Weinstein. US-Medien berichten, Anklage und Verteidigung hätten entschieden, die 24-Jährige wegen ihres Prominentenstatus' nicht in die Runde aufzunehmen. Hadid hatte sich in der Vorauswahl für unbefangen erklärt, obwohl sie sowohl den einstigen Hollywood-Produzenten als auch einige der Schauspielerinnen kennt, die dem 67-Jährigen sexuelle Gewalt vorwerfen.

Frühere SZ-Digital-Chefin Bönisch geht zu Stiftung Warentest Die frühere Digital-Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung", Julia Bönisch, geht zur Stiftung Warentest. Die 39-Jährige soll dort den digitalen Transformationsprozess des Verlagsgeschäfts vorantreiben, teilte die Verbraucherschutzorganisation mit. Bönisch hatte im vergangenen Oktober die "Süddeutsche Zeitung" verlassen, nachdem sie dort rund zwei Jahre Mitglied der Chefredaktion war. Zuletzt gab es interne Konflikte bei der Zeitung, da Bönisch im Mai 2019 im Medienfachmagazin "Journalist" unter anderem darüber schrieb, wie schwierig es sei, als Frau und Onlinerin einen Wandel in dem Haus voranzubringen und dass die strikte Trennung in Redaktion und Verlag bei der "Süddeutschen" aufgehoben werden müsse. Bönisch habe sich nach der Veröffentlichung vor ihren Kollegen für den Text rechtfertigen müssen.

Ferdinand Schmidt-Modrow ist gestorben "Sturm der Liebe" und "Dahoam is Dahoam" waren seine Serien. Im Kinofilm "Die Welle" spielte er an der Seite von Jürgen Vogel und Frederick Lau. Wie der Bayerische Rundfunk bestätigte, ist der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow am Mittwoch mit nur 34 Jahren gestorben. Die Familie habe dies dem Sender mitgeteilt, sagte ein BR-Sprecher. Todesursache sei eine nicht erkannte Vorerkrankung gewesen.

Präsidentin der Grammy Awards kurz vor Gala beurlaubt Die Präsidentin der Recording Academy, die die Grammy Awards verleiht, ist beurlaubt worden. Deborah Dugan sei von einer Kollegin eine Verfehlung zur Last gelegt worden, begründete der Vorstand der Akademie den Schritt. Dugan werde, bis der Vorfall abschließend von unabhängigen Ermittlern untersucht worden ist, durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Harvey Mason Junior vertreten. Dugan ist die erste Frau an der Spitze der Musikindustrieorganisation. Die Grammys gehören zu den renommiertesten Musikpreise weltweit. Die Gala findet wie geplant am 26. Januar statt.