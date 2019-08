Kulturnachrichten

Sonntag, 11. August 2019

Deutsches Kino beim Filmfestival Locarno Beim Filmfestival in Locarno kommt das deutsche Kino bisher gut an. Die Firma "Komplizen Film" erhielt den "Premio Raimondo Rezzonico", eine der renommiertesten Ehrungen für Filmproduzenten. Der von der Produktionsfirma mitfinanzierte brasilianisch-französisch-deutsche Spielfilm "A Febbre" ("Fieber") läuft im Wettbewerb und dürfte Chancen bei der Jury haben. Beifall bekam auch "Das freiwillige Jahr" der Regisseure Ulrich Köhler und Henner Winckler. Patrick Vollrath zeigte sein Spielfilmdebüt "7500" außer Konkurrenz im Rahmen der Festival-Freiluftaufführungen für bis zu 8000 Zuschauer. Der Film hat eine Chance auf den begehrten Publikumspreis. Die deutsch-österreichische Ko-Produktion "Space Dogs" des Regie-Duos Elsa Kremser und Levin Peter kann auf eine Auszeichnung in der Nachwuchs-Sektion hoffen.

Nancy Reddin Kienholz gestorben Die US-amerikanische Fotografin, Objektkünstlerin und Konzeptkünstlerin Nancy Reddin Kienholz ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Kienholz starb bereits am 7. August, wie heute bekannt wurde. Von 1972 arbeiteten sie und ihr Ehemann Edward zusammen als Künstlerpaar, wobei ihr Anteil an der gemeinsamen Arbeit zunächst nicht bekannt gemacht wurde. Erst 1981 gab Edward Kienholz bekannt, dass die ihm zugeschriebenen Arbeiten schon seit 1972 Gemeinschaftswerke waren. Die beiden gelten als zwei der führenden neodadaistischen Künstler. Ab dem Jahr 1973 lebte und arbeitete Nancy Kienholz abwechselnd in Deutschland (in Köln und Berlin) und in den USA. Nancy Kienholz arbeitete mit ihrem Ehemann bis zu dessen Tod im Jahr 1994 zusammen und inszenierte noch seine Beerdigungszeremonie als künstlerischen Akt.

Warnung vor neuer Qualität des Antisemitismus Der Verwaltungschef der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, Michael Szentei-Heise, hat vor einer neuen Qualität des Antisemitismus gewarnt. Was früher nur anonym geäußert worden sei, geschehe heute "unter voller Namensnennung" samt akademischem Titel, sagte er im Deutschlandfunk. Mitverantwortlich dafür sei die AfD, die als "geistiger Brandstifter" fungiere. Sie sorge mit ihrem Auftreten und bestimmten Aussagen dafür, dass die Gesellschaft insgesamt verrohe und die Grenzen des Sagbaren verschiebe, so Szentei-Heise weiter. Außerdem warnte er, dass Worten Taten folgen könnten.