Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. November 2021

Deutsches Chorfest 2022 in Leipzig Das Deutsche Chorfest findet im kommenden Jahr in Leipzig statt. Bei dem Treffen mit rund 350 Chören und Vokalensembles Ende Mai 2022 liegt ein besonderer Fokus auf den Kinder- und Jugendchören, wie der Deutsche Chorverband in Berlin mitteilte. Verbandspräsident Christian Wulff betonte, gerade Kinder und Jugendliche hätten zuletzt große Rücksicht auf die Älteren genommen. Jetzt sei es wichtig, sich umgekehrt für ihre Belange einzusetzen, so der frühere Bundespräsident. Ihm zufolge ist das gemeinsame Singen der beste Weg, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sichern. Geplant sind unter anderem mehrere hundert Tageskonzerte, ein Chorwettbewerb und Mitsing-Aktionen.

Unbekannter Song mit Beatles-Beteiligung In Birmingham ist ein bisher unbekannter Song aufgetaucht, an dem zwei der Beatles beteiligt waren. Das berichten mehrere britische Medien. Das pychedelische Stück mit dem Namen "Radhe Shaam" sei von dem indischen Journalisten Suresh Joshi produziert worden, der die Aufnahme während des Lockdowns in seinem Loft wiedergefunden habe. An der Gitarre ist demnach George Harrison zu hören, am Schlagzeug Ringo Starr. Die beiden hätten während der Studioarbeiten zu "Hey Jude" im Jahr 1968 gerade eine Pause gemacht und angeboten, mitzuspielen. Den Song zu hören bekamen bisher 100 Menschen im Beatles Museum in Liverpool, mittlerweile lief er auch schon bei der BBC im Radio. Nun ist noch eine Veröffentlichung für wohltätige Zwecke geplant.

US-Holocaust Museum: Völkermord an Uiguren Das US-Holocaust Memorial Museum wirft der chinesischen Regierung systematische Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren vor. Untermauert wird die Vorhaltung durch einen 56 Seiten langen Bericht, in dem unter anderem Zwangssterilisierungen, Masseninhaftierungen, Trennung von Familien, Folter und Zerstörung von religiösen Stätten dokumentiert sind. Das Museum teilte mit, man sei ernsthaft besorgt, dass Peking möglicherweise einen Völkermord an der muslimischen Minderheit begehe. Die Uiguren sind eine turksprachige Ethnie, die heute überwiegend in der autonomen Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas leben. Sie beharren vielfach auf ihrer religiösen Identität und gelten für die kommunistische Zentralregierung in Peking als Unruheherd.

Programmierschule "42 Berlin" gegründet In Berlin ist eine freie Programmierschule gegründet worden, die von etlichen großen Unternehmen unterstützt wird. So fließt zum Beispiel Geld von Volkswagen, Bayer, SAP und Microsoft. Wie der Trägerverein der Schule mitteilte, soll "42 Berlin" den Tech-Talenten von morgen den Einstieg erleichtern und einen Beitrag leisten, um Gesellschaft und Wirtschaft in die digitale Zukunft zu führen. Die Einrichtung ist beinahe wie ein Computerspiel organisiert, bei dem unterschiedliche Level erreicht werden können. Die Studierenden arbeiten dabei in Lerngruppen. Gestartet wird im Herbst 2022, jedes Jahr sollen rund 150 Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen werden. Der Name "42" ist eine Hommage an das Buch "Per Anhalter durch die Galaxis" des britischen Autors Douglas Adams. Die Zahl ist dort die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.

Proteste gegen Kürzungen in Niedersachsen Mehrere Tausend Menschen haben in Niedersachsen gegen geplante Kürzungen für Theater und Orchester protestiert. Sie zogen von der Oper in Hannover durch die Innenstadt bis zum Landtag. Der aktuelle Haushaltsentwurf der rot-schwarzen Landesregierung sehe Streichungen in Millionenhöhe vor, kritisierte das Aktionsbündnis "#RetteDeinTheater". Betroffen seien neben dem Staatstheater in Hannover unter anderem die kommunalen Theater und Orchester in Celle, Göttingen, Lüneburg und Osnabrück sowie die freien Theater und Spielstätten. Zu dem Aktionsbündnis hatten sich die Gewerkschaft ver.di, die Deutsche Orchestervereinigung, die Gewerkschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger und die Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer zusammengeschlossen.

Netflix lässt "Squid Game"-Fortsetzung offen Netflix lässt die Frage nach einer Fortsetzung des Serien-Erfolgs "Squid Game" offiziell weiter offen. Die PR-Agentur des Streamingdienstes sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie könne das derzeit weder bestätigen noch dementieren. Gestern aber hatte der südkoreanische Regisseur Hwang Dong-hyuk gesagt, es habe so viel positive Rückmeldungen und so viele Wünsche nach einer Fortsetzung gegeben, dass die Fans kaum eine andere Wahl ließen. Er sei gerade in der Planungsphase. Ursprünglich war keine Fortsetzung geplant. "Squid Game" ist für Netflix der bisher größte Erfolg. In den ersten vier Wochen nach Start schauten die Serie bereits mehr als 140 Millionen Haushalte.

Köln bekommt Denkmal für NSU-Opfer Köln bekommt ein Denkmal zur Erinnerung an die Anschläge der rechtsextremen Terrorzelle NSU. Nach Angaben der Stadt beschloss der Rat die Annahme eines Entwurfs des Berliner Künstlers Ulf Aminde. Die etwa 6 mal 24 Meter große Erinnerungsstätte besteht aus einer großen Betonplatte. Sie soll in der Kölner Keupstraße stehen und spiegelt den Grundriss des Hauses wider, vor dem 2004 eine Nagelbombe explodierte. 22 Menschen wurden damals verletzt, vier davon schwer. Um das Monument hatte es jahrelang Auseinandersetzungen gegeben. Das Problem war, dass das vorgesehene Grundstück einem privaten Investor gehörte, der das Gelände nicht zur Verfügung stellen wollte. Nach einem Eigentümerwechsel änderte sich das.

Friedensnobelpreisträger persönlich in Oslo Die beiden Friedensnobelpreisträger Maria Ressa und Dmitri Muratow sollen ihre Auszeichnungen trotz der Corona-Pandemie persönlich in Empfang nehmen. Die philippinische Journalistin und der russische Chefredakteur wurden nach Angaben der Nobelstiftung zur Preisverleihung am 10. Dezember nach Oslo eingeladen. Auch Vertreter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sollen als Friedensnobelpreisträger des Vorjahres bei der Zeremonie dabei sein. Die restlichen Preisträger werden nicht wie üblich in Stockholm geehrt, sondern nehmen ihre Auszeichnung vorab in ihren Heimatländern entgegen. In Deutschland richtet die Max-Planck-Gesellschaft in Berlin eine Übergabe an die Nobelpreisträger für Physik, Klaus Hasselmann, und für Chemie, Benjamin List, aus.

Unfälle bei Actionfilm-Dreh in Griechenland Bei Dreharbeiten zu einem Actionfilm in Griechenland ist es zu mehreren Unfällen gekommen. Das bestätigte nun die griechische Filmkommission gegenüber der Tageszeitung "Kathimerini". In dieser Woche habe ein Stuntman bei Aufnahmen für "Expendables 4" einen Techniker verletzt, außerdem habe sich ein weiterer Stuntman selbst Verletzungen zugezogen. Bereits vor einigen Wochen sei ein bulgarischer Techniker lebensgefährlich verletzt worden, mittlerweile aber wieder wohlauf. "Expendables 4" soll im kommenden Jahr in die Kinos kommen. Neben Action-Star Jason Statham stehen in Thessaloniki auch Schauspielerin Megan Fox und Rapper 50 Cent vor der Kamera.

Peter Jackson verkauft Spezialeffekte-Firma Star-Regisseur Peter Jackson verkauft Teile seiner Spezialeffekte-Firma Weta Digital an ein US-Software-Unternehmen. Unity zahlt dafür knapp 1,4 Milliarden Euro, wie der neuseeländische Oscar-Preisträger mitteilte. Die Firma für Videospiele übernimmt demnach nur den Technologie-Zweig, die künstlerische Abteilung bleibt weiterhin mehrheitlich im Besitz Jacksons. Der Filmemacher erklärte, die von Weta Digital entwickelten Programme hätten in der Kreativbranche neue Maßstäbe gesetzt. Gemeinsam könnten Unity und Weta Digital nun jedem Künstler ermöglichen, "diese unglaublich kreativen und leistungsstarken Tools zu nutzen". Bekannt geworden war Jacksons Firma für die Spezialeffekte in Kinoerfolgen wie "Herr der Ringe"oder "Avatar".

Geraubte Artefakte zurück in Benin Im Benin werden heute die 26 Kunst-Gegenstände erwartet, die Frankreich an das Herkunftsland zurückgegeben hat. Damit erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner des westafrikanischen Landes einen Teil ihres Kulturerbes zurück, wie der Kunsthistoriker Didier Marcel Houénoudé der Nachrichtenagentur AFP sagte. Hier sei eine "Restitution der Würde" gelungen. Die Menschen in Benin müssten nun nicht mehr in ausländische Museen reisen, um die Artefakte zu sehen. Zu den Figuren, die zuletzt im Pariser Museum Quai Branly ausgestellt waren, gehören solche, die im Benin als heilig gelten. Sie sind Houénoudé zufolge stark von der Voodoo-Tradition geprägt, die in Westafrika entstanden ist.

"11 Freunde"-Sonderheft zu jüdischen Fußballern Das Fußballmagazin "11 Freunde" hat jetzt ein Sonderheft über das Schicksal jüdischer Fußballer in Deutschland im Angebot - und zwar zum kostenlosen Download. Anlass war der gestrige 9. November. An diesem Tag im Jahr 1938 brannten in Deutschland die Synagogen, wie das Vorwort des Heftes erinnert. Auch im Fußball seien Menschen vertrieben, verfolgt und ermordet worden. Das Heft widme sich diesen "verlorenen Helden, die dem Wahnsinn zum Opfer" gefallen seien. Die Vertreibung der Juden aus dem Sport sei die Geschichte eines großen Verlustes, der jahrzehntelang fast vergessen gewesen sei. Das hat sich laut "11 Freunde" erst in den letzten 20 Jahren durch Forschende und Fan-Initiativen geändert. Das Sonderheft ist in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Deutschen Fußballbundes entstanden und gibt einen Überblick über die Lebensläufe von Juden im deutschen Fußball.

Döpfner kämpft um BDZV-Vorsitz Der Präsident des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger , Döpfner, wünscht sich nach Kritik an seiner Person eine grundlegende Klärung. Es gehe um Grundsatzfragen, sagte der Springer-Vorstandschef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Verbands-Präsidium will sich am 24. November mit der Angelegenheit befassen. Döpfner betonte, sollte die Mehrheit der Mitglieder seinen Rücktritt fordern, werde er sich nicht widersetzen. Anlass für die Kritik ist eine veröffentlichte private Nachricht Döpfners, in der er "fast alle Journalisten" als "Propaganda-Assistenten" bezeichnet, die nicht gegen den "neuen DDR-Obrigkeits-Staat" aufbegehrten. Er selbst sprach von einer "unglücklichen Formulierung" und betonte in der FAZ noch einmal wörtlich: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich absolut nicht so denke."

Proteste gegen Mladic-Graffiti Ein gesprühtes Wandbild des verurteilten serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladic im Zentrum von Belgrad sorgt für Spannungen. Das Graffiti, das den Organisator des Massakers von Srebrenica 1995 als "Helden" darstellt, war Ende Juli aufgetaucht. Nun demonstrierten hunderte Menschen dagegen. Die Polizei nahm mehrere Personen kurzzeitig fest, die das Wandbild mit Eiern beworfen hatten. Ursprünglich wollten Mitglieder der Belgrader Jugendinitiative für Menschenrechte das Mladic-Bild am Dienstag übermalen. Die Polizei untersagte aber jegliche Kundgebungen im Umfeld des Graffitis und begründete das mit der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. Die Initiative wirft der Polizei nun vor, sie schütze die Verherrlichung von Kriegsverbrechern.

Annette Kurschus ist EKD-Ratsvorsitzende Neue Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ist die Präses der Evangelischen Kirche in Westfalen, Annette Kurschus. Die Synode wählte die 58-jährige Theologin mit 126 von 140 Stimmen zur obersten Repräsentantin der rund 20,2 Millionen deutschen Protestanten. Es gab vier Nein-Stimmen und zehn Enthaltungen. Kurschus war bereits stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende und ist nach Margot Käßmann die zweite Frau an der Spitze in der Geschichte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie folgt auf Heinrich Bedford-Strohm, der nicht mehr kandidierte.

Schauspieler Dean Stockwell gestorben Der Schauspieler Dean Stockwell ist tot. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Deadline" unter Berufung auf einen Sprecher der Familie berichtete, starb er bereits am Sonntag an einer "natürlichen Ursache" im Alter von 85 Jahren in Los Angeles. Stockwell stand bereits im Alter von sieben Jahren auf der Bühne am New Yorker Broadway. In seiner über 70 Jahre währenden Karriere spielte er unter anderem in "Paris, Texas" von Wim Wenders und in David Lynchs "Blue Velvet". Seine vielleicht bekannteste Rolle war die von Admiral Al Calavicci in der NBC-Science-Fiction-Serie "Zurück in die Vergangenheit".

Audray Azoulay bleibt UNESCO-Generalsekretärin Die Generalsekretärin der Unesco, Audray Azoulay, ist in ihrem Amt bestätigt worden. Zum Auftakt der Generalkonferenz wurde die Französin mit großer Mehrheit für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Kulturorganisation der Vereinten Nationen gewählt. Azoulay war die einzige Kandidatin. Die Unesco ist die UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Azoulay hatte sich in ihrer ersten Amtszeit bemüht, politische Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten zu mildern. Sie suchte zudem die Annäherung an Israel und die USA, die beide ihren Austritt aus der Unesco erklärt hatten.

Afghanistan-Aktion der Deutschen Welle Die Deutsche Welle hat in Afghanistan 23 Familienangehörige von Mitarbeitern ausgeflogen. Intendant Limbourg begrüßte die Gruppe nach ihrer Landung in Katar. Er äußerte sich erfreut und dankbar gegenüber dem Auswärtigen Amt und der Regierung von Katar für deren Unterstützung. Seit der Machtübernahme durch die Taliban seien auch Verwandte von im Ausland tätigen afghanischen Journalisten in Gefahr, erklärte der deutsche Auslandssender in Bonn. Die Deutsche Welle bemüht sich nach eigenen Angaben darum, noch weitere Familien ihrer Mitarbeiter in der Afghanistan-Redaktion in Sicherheit zu bringen.

Armbänder von Königin Marie-Antoinette versteigert Zwei aus insgesamt 112 Diamanten zusammengesetzte Armbänder der französischen Königin Marie-Antoinette sind in Genf für umgerechnet über sieben Millionen Euro versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Christie's wechselten die beiden Armbänder innerhalb von fünf Minuten den Eigentümer. Christie's hatte den Wert lediglich auf 1,8 bis 3,7 Millionen Euro geschätzt. Marie-Antoinette war die letzte Königin Frankreichs vor der Revolution, sie wurde im Oktober 1793 im Alter von 37 Jahren mit der Guillotine hingerichtet. Nach Angaben von Christie's hatte sie die Diamant-Armbänder im Jahr 1776 bei einem Pariser Juwelier in Auftrag gegeben. Bevor sie im Juni 1791 mit ihrem Mann Ludwig XVI. und ihren Kindern aus Frankreich zu fliehen versuchte, schickte sie ihre Juwelen nach Brüssel. Von dort aus wurden sie später an Verwandte in ihrer Heimat Österreich weitergegeben. Nach den Worten des Experten Olivier Wagner vom Auktionshaus Sotheby's besteht derzeit eine große Nachfrage nach "historischen Schmuck", besonders bei asiatischen Käufern.

Literaturnobelpreisträgerinnen mit Appell zu Belarus Die Literaturnobelpreisträgerinnen Elfriede Jelinek, Herta Müller, Swetlana Alexijewitsch und Olga Tokarczuk appellieren an EU-Institutionen, die Krise an der EU-Außengrenze zu Belarus "möglichst schnell und effektiv zu lösen". "Lasst uns unseren Blick nicht von der Tragödie abwenden!", heißt es im offenen Brief der Schriftstellerinnen, den die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" veröffentlicht hat. Er ist an den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel, den Präsidenten des Europäischen Parlaments David Sassoli und die Mitglieder des Europäischen Parlaments adressiert. An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten derzeit weiter zu. "Die polnische Regierung hat im Grenzstreifen zwischen Polen und Belarus den Ausnahmezustand verhängt, auf Grund dessen sie den Ärzten und Sanitätern die Hilfeleistung für die Kranken und Sterbenden in der Grenzzone verweigert und den Medien den Zugang zur sich dort abspielenden Tragödie versperrt", schreiben die vier Autorinnen. Sie appellieren an die EU-Institutionen, die Beschlüsse der Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten und insbesondere allen den Zugang zum Asylverfahren zu gewähren, die darum bäten und an der östlichen EU-Grenze festgehalten würden.

Neue App gegen illegalen Kunsthandel Eine neue App soll die Identifizierung illegal gehandelter archäologischer Kulturgüter erleichtern. Kulturstaatsministerin Monika Grütters stellte in Berlin ein enstprechendes Pilotprojekt vor, das der Bund mit 500.000 Euro fördert. Die App soll zunächst an zehn Polizei- und Zolldienststellen getestet werden. Zur Identifizierung sollen Objekte mit einer Datenbank abgeglichen werden. Neben Angaben über Alter und Herkunftsland gibt die App demnach auch Warnhinweise, wenn das Kulturgut als gestohlen gemeldet ist. Der Prototyp der App wurde vom Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie und dem Softwareunternehmen cosee entwickelt. Die Testphase soll bis Ende des Jahres laufen.

Franz Rogowski für Filmpreis nominiert Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski ist für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Das gab die Europäische Filmakademie neben anderen Nominierungen am Mittag in Sevilla bekannt. Der 35-Jährige Rogowski wird für seine Rolle im Drama "Große Freiheit" vorgeschlagen. Darin spielt er einen Mann, der im Nachkriegsdeutschland wegen seines Schwulseins ins Gefängnis muss. Chancen hat auch die deutsche Regisseurin Maria Speth - ihr Film "Herr Bachmann und seine Klasse" ist als bester europäischer Dokumentarfilm nominiert. Darin begleitete sie über längere Zeit einen ungewöhnlichen Lehrer und dessen Schulklasse. Als bester Spielfilm stehen diesmal fünf Titel zur Auswahl. In "The Father" spielt Anthony Hopkins einen Mann, der an Demenz erkrankt ist- der Oscar-Preisträger ist ebenfalls als bester Schauspieler vorgeschlagen. Im Rennen sind außerdem der Cannes-Gewinnerfilm "Titane", die Dramen "Compartment No. 6" und "Quo Vadis, Aida?" sowie "Die Hand Gottes" des italienischen Filmemachers Paolo Sorrentino. Der Europäische Filmpreis gilt als hiesiges Pendant zum amerikanischen Oscar. Die Auszeichnungen werden am 11. Dezember in Berlin verliehen.

Bachakademie Stuttgart wird 40 Jahre alt Die Internationale Bachakademie Stuttgart feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Auf dem Programm der Jubiläumssaison stehen unter anderem Bachs Weihnachtsoratorium und seine h-Moll-Messe, Werke des Bach-Sohnes Johann Christian, Werke von Bruckner und Hindemith sowie konzertante Opern-Aufführungen von Händel und Orff, teilte die Bachakademie mit. Die Gaechinger Cantorey, Ensemble der Internationalen Bachakademie, will außerdem für Gastspiele nach Wien, Berlin, Hamburg, Leipzig und Paris reisen. Für 2022 sei außerdem eine Tournee in den USA geplant. Die Internationale Bachakademie Stuttgart wurde am 16. November 1981 gegründet, um das Erbe des weltberühmten Komponisten lebendig zu halten. Über die Jahrzehnte ist die Bachakademie eines der weltweit bedeutendsten Zentren der Bach-Pflege geworden.