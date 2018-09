Kulturnachrichten

Donnerstag, 20. September 2018

Deutscher Theaterpreis für Aribert Reimann Zudem wurden die Nominierungen bekannt gegeben Der Berliner Komponist Aribert Reimann erhält den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" 2018 für sein Lebenswerk. Yael Ronen vom Maxim Gorki Theater kann sich Hoffnung auf eine Ehrung in der Kategorie "Regie Schauspiel" machen. Stefan Herheim wurde für seine Inszenierung von "Wozzeck" an der Deutschen Oper Düsseldorf / Duisburg in der Kategorie "Regie Musiktheater" nominiert. Den Faust für "Choreographie" könnte Sidi Larbi Cherkaoui mit nach Hause nehmen, den in der Kategorie "Darstellerin / Darsteller Tanz" Stephanie Troyak vom Tanztheater Pina Bausch. Die Preisverleihung findet am 3. November im Theater Regensburg statt.

Jens Bisky: Jury-Vorsitzender der Leipziger Buchmesse Neue Mitglieder für Buchpreisentscheidung stehen fest Jens Bisky übernimmt den Jury-Vorsitz für den Preis der Leipziger Buchmesse. Der Autor folgt auf die bisherige Vorsitzende Kristina Maidt-Zinke, wie die Leipziger Messe mitteilte. Alle drei Jahre findet ein Wechsel an der Spitze des Entscheidungsgremiums statt. Neu in der Jury für den renommierten Literaturpreis sind auch Elke Schmitter, Katrin Schumacher, Marc Reichwein und Tobias Lehmkuhl. Weiterhin dabei sind Gregor Dotzauer und Wiebke Porombka. Der mit insgesamt 60 000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse wird jährlich in den Kategorien "Belletristik", "Sachbuch/Essayistik" und "Übersetzung" vergeben. Aus rund 400 eingereichten Büchern kürt die Jury die Gewinner.

Sesamstraße stellt klar: Ernie und Bert nicht schwul Als Reaktion auf ein Interview mit dem Sesamstraßen-Autor Mark Saltzman Die Produzenten der Sesamstraße fühlen sich bemüßigt, klarzustellen, dass die Figuren Ernie und Bert tatsächlich nicht schwul seien. Sie twitterten, dass die beiden zwar menschliche Züge trügen, aber doch letztlich Puppen blieben und somit auch keine sexuelle Orientierung hätten. Auf sich daran anschließende Fragen, warum dann aber manche Puppen Freundinnen hätten, reagierten sie nicht. In einem weiteren Tweet erklärten sie, dass die "Sesamstraße immer für Inklusion und Akzeptanz gestanden" habe. Diese Tweets kamen als Reaktion auf ein Interview mit dem Sesamstraßen-Autor Mark Saltzman. Dieser erklärte, dass, als er die Szenen für Ernie und Bert geschrieben habe, er immer ohne weitere Hintergedanken das Gefühl gehabt habe, dass sie ein Liebespaar seien. Auch Frank Oz, der die Figur Bert erfunden hat, twitterte, dass der Erfinder der Muppets, Jim Henson, für beide Figuren nie vorgesehen habe, schwul zu sein.

Chef verlässt "New York Review of Books" nach Kritik Anlass war ein veröffentlichter Essay Der Chefredakteur der "New York Review of Books" ist nicht mehr im Amt. Ian Burmas Abgang folgte auf einen Aufschrei, den die Intellektuellenzeitschrift evozierte, als sie einen Essay eines Radiomoderators veröffentlichte, der des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt worden war. Der im vergangenen Jahr an die Spitze der Zeitschrift berufene Buruma sei nicht mehr auf diesem Posten, sagte Nicholas During, ein Sprecher des Magazins. Ob Buruma zurückgetreten war oder gefeuert wurde, war unklar. Kritiker hatten argumentiert, der Moderator habe seine Taten in dem Essay kleingeredet.