Kulturnachrichten

Sonntag, 20. Dezember 2020

Deutscher Stummfilmpreis erstmals vergeben Zum ersten Mal ist der Deutsche Stummfilmpreis vergeben worden. Die Initiative des "Stummfilm Magazins" wählte eine Fernseh-Redakteurin und einen Musiker. Nina Goslar ist bei Arte für historische Filmreihen verantwortlich. Richard Siedhoff rekonstruierte die Filmmusik des Klassikers "Der Golem, wie er in die Welt kam" aus dem Jahr 1920. "Der Deutsche Stummfilmpreis ehrt Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um die Präsentation, Wertschätzung, Förderung, Erforschung oder Bewahrung des frühen Films verdient gemacht haben", so die Organisatoren. Die undotierte Auszeichnung soll künftig jedes Jahr verliehen werden.

Plattenfirma zahlte nicht-schwarzen Künstlern mehr Die Plattenfirma BMG hat bestätigt, dass sie ihren schwarzen Künstlern in der Vergangenheit weniger Tantiemen gezahlt hat. Nach Angaben der BBC erklärte BMG, dass vier seiner 33 Labels "erhebliche Unterschiede" in den Bezahlungen aufzeigten. Somit bekamen schwarze Künstler bis zu 3,4 Prozent weniger als ihre "nicht-schwarzen" Kollegen. Das Plattenlabel besitzt die Rechte an Aufnahmen von Künstlern wie Nina Simone, John Lee Hooker, Little Richard, The Sugarhill Gang und Grandmaster Flash. Die Namen der vier betroffenen Tochterfirmen nannte BMG nicht.

Bischöfe feiern Heiligabend in einer Kneipe Der katholische Bischof Heiner Wilmer und der evangelische Landesbischof Ralf Meister feiern Heiligabend gemeinsam einen Gottesdienst in der Kneipe "Klickmühle" in Hannover. Thema sei "Die kleine Kneipe in unserer Straße", sagte Wilmer im NDR-Fernsehen. Die beiden Bischöfe hätten sich in der Corona-Zeit bewusst für einen Ort entschieden, der auch eine Art Herberge sei. Kneipen seien für ihn ein Ort der Geborgenheit, ein Zuhause, erklärte Wilmer. Die Feier am 24. Dezember werde auch live im Internet übertragen. Die "Klickmühle" gilt in Hannover als Traditionslokal und ist unter anderem Treffpunkt für Fans des Fußball-Zweitligisten Hannover 96.

Neuer Thomaskantor Reize für Leipzig erste Wahl Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke hat den neuen Leiter des Thomanerchores und Kantor der Thomaskirche zu Leipzig, Andreas Reize, als Glücksgriff gewürdigt. Der 45-jährige Schweizer Kirchenmusiker und Chorchef war zuvor in einer Sondersitzung des Stadtrates einstimmig gewählt worden. Er erhielt 49 von 49 abgegebenen Stimmen. Reize soll im September 2021 auf Thomaskantor Gotthold Schwarz folgen, der Ende Juni 2021 aus dem Amt scheidet. Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte, die Stadt erwarte von Reize neue musikalische Impulse. Reize ist der 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach, der den 1212 gegründeten Thomanerchor 27 Jahre lang leitete.

Französischer Model-Agent in Untersuchungshaft Der französische Model-Agent Jean-Luc Brunel ist in Paris in Untersuchungshaft genommen worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Epstein-Affäre Ermittlungen gegen ihn wegen Vergewaltigung von Minderjährigen und sexueller Nötigung aufgenommen. Brunel wird zudem verdächtigt, für den amerikanischen Milliardär Jeffrey Epstein junge Mädchen kontaktiert und organisiert zu haben. Epstein, der sich im August 2019 in einem New Yorker Gefängnis tötete, war in den USA wegen Missbrauchs Dutzender minderjähriger Mädchen angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, zusammen mit Komplizen einen Sexhandelsring aufgebaut zu haben.

New York Times zieht Podcast nach Schwindel zurück Ein zentraler Protagonist einer von IS-Gräueltaten handelnden Podcast-Serie der "New York Times" hat sich als Schwindler entpuppt und die renommierte US-Zeitung in Verlegenheit gebracht. Die zwölfteilige Podcast-Serie "Caliphate" beruhte zu großen Teilen auf Schilderungen von Shehroze Chaudhry alias Abu Husajfah, der in der Produktion von angeblichen Schreckenstaten berichtete, die er in Syrien für die Terrormiliz Islamischer Staat begangen haben wollte. Im September nahm ihn jedoch die kanadische Polizei unter dem Vorwurf fest, die Terror-Geschichte frei erfunden zu haben. Die "New York Times" setzte daraufhin ein internes Ermittlungsteam auf die Sache an. Nach eingehender Prüfung fiel Chaudhrys Geschichte bald in sich zusammen. Die Gutachter kamen zum Schluss, dass es nicht sicher sei, dass er überhaupt in Syrien gewesen sei. Die Affäre hat weitreichende Folgen, zumal "Caliphate" mit einem Peabody Award bedacht wurde, einem US-Preis, der für herausragende Geschichten in Film, Radio und Online-Medien vergeben wird. Zudem landete "Caliphate" in der Finalrunde für einen Pulitzer-Preis, der in seinem Renommee in den USA etwa auf einer Stufe mit den Oscars steht.