Deutscher Schriftsteller Günter de Bruyn ist tot

Machte sich in der DDR einen Namen als kritischer Geist: der Autor Günter de Bruyn. (laif / Isolde Ohlbaum)

Günter de Bruyn gehörte zu den wichtigsten deutschen Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg. Er kritisierte offen das SED-Regime der DDR und schrieb noch bis ins hohe Alter gefeierte Bücher. Nun ist er mit 93 Jahren gestorben.

Der Schriftsteller Günter de Bruyn ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie der Landkreis Oder-Spree unter Berufung auf de Bruyns Familie am Donnerstag mitteilte.

Günter de Bruyn, geboren in Berlin, war einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR und des wiedervereinigten Deutschland. Zu seinen Werken gehören die Romane "Buridans Esel" (1968), "Märkische Forschungen" und "Neue Herrlichkeit" (1984) sowie die autobiografischen Schriften "Zwischenbilanz" (1992) und "Vierzig Jahre" (1996). Sein letztes Buch ist vor zwei Jahren erschienen: "Der neunzigste Geburtstag".

Geboren wurde de Bruyn am 1. November 1926 in Berlin. (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

In seinem Werk setzte sich der Autor kritisch mit dem Privatleben der Kulturschaffenden in der DDR auseinander. Wegen seiner Kritik am SED-Regime ließ die Zensur die erste Auflage seines Romans "Neue Herrlichkeit" einstampfen. Erst nachdem es in Westdeutschland (bei Fischer) erschienen war, kam es auch in der DDR heraus. 1989 nahm de Bruyn den Nationalpreis der DDR nicht an. Er sagte später über diese Zeit: "Mein Leben spielte sich zwar in der DDR ab, aber es blieb doch mein Leben."

(leg)