Kulturnachrichten

Samstag, 14. September 2019

Deutscher Schauspielpreis für Pachner und Bock Die Österreicherin Valerie Pachner und der Deutsche Rainer Bock haben am Freitagabend den Deutschen Schauspielpreis erhalten. Pachner wurde als beste Hauptdarstellerin im Drama "Der Boden unter den Füßen" geehrt, in dem sie eine Unternehmensberaterin mit psychisch kranker Schwester spielt. Bock bekam seine Auszeichnung für die Hauptrolle in "Atlas" - ein Drama, in dem ein Mann glaubt, nach vielen Jahren seinen Sohn wieder zu finden. Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an Christine Schorn für ihr Lebenswerk und an Angela Winkler für ihre Leistung im Theater. Die Preise wurden vom Bundesverband Schauspiel verliehen. Ihm gehören laut Mitteilung rund 3400 Schauspieler an.

Galliner: Antisemitismus geht mit rechten Parteien einher Der wachsende Antisemitismus in Deutschland ist nach Ansicht der jüdischen Filmexpertin Nicola Galliner "eine Zeiterscheinung, die mit dem Erfolg von rechten Parteien zusammengeht". Sie wolle diese Entwicklung aber "nicht auf bestimmte Gruppen reduzieren", sagte Galliner am Wochenende dem Portal filmdienst.de in Bonn. "Ich habe keine Erklärung dafür, ich weiß es nicht. Ich bin nur ziemlich entsetzt", fügte die Gründerin des Jüdischen Filmfestivals Berlin und Brandenburg hinzu. Der gut einwöchige Wettbewerb geht am Dienstag zu Ende. Ausgesucht würden Filme, die Israel "viel diverser, lebendiger und komplexer" zeigten als häufig gedacht. Der israelische Film habe sich in den vergangenen 25 Jahren stark entwickelt und sei bei allen großen Festivals in Cannes, Venedig und Toronto vertreten. In dem kleinen Land "mit nur doppelt so vielen Menschen wie in Berlin" gebe es allein zwölf Filmschulen. Der Film spiele dort eine große kulturelle Rolle. Die Leiterin des jüdischen Filmfestivals betonte: "Für mich ist Israel weltweit eines der führenden Filmländer."

Parzinger: Kultur in EU-Kommission nicht mehr sichtbar Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vernachlässigt nach Ansicht des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, die Kulturpolitik. Kultur sei im Portfolio des neuen Brüsseler Kabinetts nicht mehr sichtbar, sagte Parzinger der dpa. Es sei sehr bedauerlich, dass es keinen Kommissionsposten mehr gebe, der "Kultur" auch im Titel führe, sagte er. Am Dienstag hatte von der Leyen die Aufgaben ihrer 26 nominierten EU-Kommissare vorgestellt. Bisher trug der Ungar Tibor Navracsics den Titel "EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport". Unter von der Leyen fallen Bildung und Kultur in das Aufgabengebiet der Bulgarin Marija Gabriel. Ihr Portfolio heißt "Innovation und Jugend". Zwar sei in der ihrer Aufgabenbeschreibung explizit von der Bedeutung von Kultur und Kulturerbe die Rede. Das sei begrüßenswert ist, so Parzinger. Der Wegfall der Kultur-Bezeichnung sei umso unverständlicher, weil die Europäische Kommission 2018 noch als das Europäische Kulturerbe-Jahr ausgerufen habe.

Steinmeier würdigt verstorbenen Autor Konrád Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kulturstaatministerin Monika Grütters haben den verstorbenen Schriftsteller und früheren Präsidenten der Berliner Akademie der Künste, György Konrad, gewürdigt. Der ungarische Autor und Holocaustüberlebende sei "in ganz besonderer Weise ein Zeuge des Jahrhunderts, in dem die Menschen in Europa so schreckliche Erfahrungen gemacht haben", betonte Steinmeier in einem Kondolenzschreiben an die Witwe Konrads. Der Schriftsteller war am Freitag im Alter von 86 Jahren in Budapest gestorben. Konrad habe die Schoah überlebt und später die kommunistische Diktatur in Ungarn erlitten, schrieb Steinmeier. Er lobte seinen Einsatz für den Demokratisierungsprozess in seiner Heimat und sein Eintreten für eine friedliche Überwindung der europäischen Teilung. Es sei bitter, dass Konrád zuletzt erneut unter der politischen Situation in seinem Heimatland gelitten hat, nicht zuletzt am wieder aufkeimenden Antisemitismus, fügte Grütters hinzu. Geboren wurde György Konrad 1933 in eine jüdische Familie in Debrecen in Ostungarn. Er galt als einer der bekanntesten ungarischen Schriftsteller, dessen Werk vielfach übersetzt wurde.

Ai Weiwei wird aus Haus der Kunst rausgeworfen Das Haus der Kunst in München hat den chinesischen Künstler Ai Weiwei (62) gestern wegen einer unangemeldeten Solidaraktion aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Nach Angaben des Museums hatte er die Mitarbeiter unterstützen wollen, die vom derzeitigen Umbau des Hauses betroffen sind. Das Haus hat turbulente Zeiten hinter sich, unter anderem wegen massiver Geldprobleme, der Nähe von Angestellten zu Scientology und Fällen sexueller Belästigung. Ein Team aus fünf internationalen Kunstexperten soll eine neue künstlerische Leitung suchen. Das Haus der Kunst teilte mit, dass die Tatsache, dass Mitarbeiter Unterstützung finden, zeige, wie bewegend dieses Thema sei. Man bitte allerdings um Verständnis, dass öffentliche Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Ausstellung "Markus Lüpertz. Über die Kunst zum Bild" ohne vorherige Absprache mit der Leitung des Hauses aus mehreren Gründen nicht möglich sind. Die Einladung Ai Weiweis sowie der Öffentlichkeit missbilligt das Haus der Kunst daher ausdrücklich. Das Hausrecht sei gröblich verletzt worden. Den Mitarbeitern drohten aber keine Konsequenzen.

Harvard gibt Epstein-Spenden teilweise weiter Die US-Universität Harvard spendet einige Zuwendungen des kürzlich gestorbenen US-Unternehmers Jeffrey Epstein an Hilfsprojekte für Opfer von Menschenhandel und sexueller Misshandlung. "Dies ist ein ungewöhnlicher Schritt für die Universität, aber wir haben entschieden, dass dies unter den Umständen von Epsteins widerwärtigen Verbrechen die richtige Vorgehensweise ist", teilte die Universität mit. Allerdings handele es sich dabei nur um etwa 186 000 noch nicht ausgegebene Dollar von Epsteins Spenden. Insgesamt hatte die Elite-Uni in den Jahren zwischen 1998 und 2007 eigenen Angaben zufolge Zuwendungen und Geschenke in Wert von etwa 8,9 Millionen Dollar erhalten. Diese seien aber größtenteils schon in Forschung und Lehre geflossen. Epstein hatte sich Anfang August in einem Gefängnis in Manhattan das Leben genommen, nachdem er erneut wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht gebracht werden sollte.

Messerattacke auf ein Bild von Daniel Buren Im Pariser Centre Pompidou ist ein Mann mit einem Teppichmesser auf ein Bild des zeitgenössischen Künstlers Daniel Buren los gegangen und hat es schwer beschädigt. Wie das Museum mitteilte, sei es Dank der Videoüberwachung gelungen, den Täter zu identifizieren und noch im Museum festzusetzen. Er habe kein Motiv genannt und sei der Polizei übergeben worden. Der 81-jährige Künstler wurde demnach informiert und sein Bild in die Reservatenkammer des Museums geschafft, um das genaue Ausmaß der Schäden zu untersuchen. Daniel Buren gilt als Vertreter der französischen Konzeptkunst. Im Centre Pompidou sind mehrere Werke mit seiner charakteristischen Streifentechnik zu sehen.