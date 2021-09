Kulturnachrichten

Freitag, 3. September 2021

Deutscher Radiopreis vergeben In Hamburg ist bei einer großen Gala am Abend der Deutsche Radiopreis in 10 Kategorien vergeben worden. In der Kategorie "Beste Sendung" ging der Preis an "Bayern 1" für die Sendung "100 Jahre Radio - eine Zeitreise ins Jahr 1920", in der an die Anfänge des Radios erinnert wurde. Einen Sonderpreis gab es für Radio Wuppertal. Damit soll der herausragende Einsatz des Lokalsenders in der Nacht der Flutkatastrophe gewürdigt werden - stellvertretend für alle Reporterinnen und Reporter, die in Deutschland im Einsatz waren.

Abba kündigen nach fast 40 Jahren neues Album an Die legendäre Popgruppe Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad wird den Titel "Voyage" tragen, wie die Band bei einer Live-Übertragung im Internet am Donnerstagabend bekannt gab. Abba wurde mit Hits wie "Dancing Queen" und "The Winner Takes It All" weltberühmt, 1982 löste sich die Band auf.

Neue Intendantin für Essener Philharmoniker Die Musikwissenschaftlerin Merle Fahrholz wird Intendantin für das Aalto-Musiktheater und die Essener Philharmoniker. Sie werde ihr Amt mit Beginn der Spielzeit 2022/2023 antreten, teilte die Gesellschaft Theater und Philharmonie Essen am Donnerstag nach einer Aufsichtsratsentscheidung mit. Fahrholz ist derzeit stellvertretende Intendantin und Chefdramaturgin an der Oper Dortmund. In Essen wird sie die Nachfolge von Hein Mulders antreten. Ihr Vertrag laufe dann über fünf Spielzeiten bis zum Sommer 2027.