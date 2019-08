Kulturnachrichten

Dienstag, 13. August 2019

Deutscher PEN fordert weiter "Lesepakt" Zum 1. Jahrestag der sogenannten „Hamburger Erklärung“ unterstreicht die deutsche Sektion der internationalen Schriftstellervereinigung PEN, wie wichtig es ist, lesen zu können. Damit wirbt sie erneut für den am 15. August 2018 von der Kinderbuchautorin Kirsten Boie zusammen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels aus der Taufe gehobenen "Lesepakt". Knapp ein Fünftel der Zehnjährigen in Deutschland könnten nicht so lesen, dass sie den Text auch gleich verstehen. Das sei ein "Skandal", dem das Bundesbildungsministerium und die Kultusministerkonferenz entgegentreten müssten. Gleichzeitig kritisiert Präsidentin Regula Venske die "Stiftung Lesen". Bei ihrer für den 20. September geplanten Märchenbuch-Geschenk-Aktion seien "die kleinen, inhabergeführten Buchhandlungen, die Kindern zielgerichtete Angebote machten, nicht einbezogen worden. "So stellt sich die Aktion der Stiftung Lesen vor allem als PR- und Marketing-Aktion von Amazon, Hugendubel und Thalia dar."

Hollywood-Filmproduzent Edward Lewis ist tot "Spartacus", "Sieben Tage im Mai" oder "Vermisst": Produziert hat alle diese Hollywood-Spielfilme Edward Lewis. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist er am 27. Juli in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 99 Jahren gestorben. Seine letzte Produktion war 1984 "Menschen am Fluss".

Bleientfernung um Notre Dame hat begonnen Gel wird auf Bänken, Laternen und anderen Straßenmöbeln gestrichen. Chemikalienversetzte Hochdruckstrahler eingesetzt: Rund um Notre Dame ist damit begonnen worden, das Blei zu entsorgen, das beim Brand der Kathedrale in Paris im Dach und einem Turm freigesetzt wurde. Hohe Zäune schirmen mehrere Straßen und einer Brücke ab. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich nächste Woche wieder aufgenommen, nachdem sie im Juli aus Sicherheitsgründen ausgesetzt wurden.

Bundespräsident teilt Geschichte(n) Im 30. Jahr des Mauerfalls will sich Frank-Walter Steinmeier mit gemeinsamer Erinnerung auseinandersetzen. Dazu lädt er bis zum 9. November unter dem Titel "Geteilte Geschichte(n)" ins Schloss Bellevue. Zur Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten werden in kleinen Runden Menschen mit ost- und westdeutscher Herkunft miteinander sprechen, um ihre persönlichen Erinnerungen auszutauschen. Zum Auftakt am 58. Jahrestag des Mauerbaus wurden der Foto-Journalist Siegbert Schefke aus Eberswalde in Brandenbug und der Journalist Georg Mascolo aus dem niedersächsischen Stadthagen eingeladen, um sich über "Mut- und Glücksmomente" zu unterhalten. Schefke hatte am 9. Oktober 1989 die Leipziger Montagsdemonstration gefilmt. Mascolo hatte am selben Tag von der Ostseite des Berliner Grenzübergangs Bornholmer Straße über das Öffnen des Schlagbaums berichtet.

Gordan Mihic in Belgrad gestorben 80 Jahre alt ist der serbische Drehbuchautor Gordan Mihic geworden. Wie das staatliche Fernsehen berichtet, starb er am vergangenen Sonntag nach kurzer Krankheit. Mihic arbeitete für Dutzende jugoslawische und serbische Filmproduzenten. Unter anderem verfasste er für Regisseur Emir Kusturica die Drehbücher für "Die Zeit der Zigeuner" (1989) und "Schwarze Katze, weißer Kater" (1998).

Vorwurf der Belästigung gegen Plácido Domingo Neun Frauen, meldet die Nachrichtenagentur AP, haben dem spanischen Opernsänger Placido Domingo sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der 77-Jährige habe versucht, sie durch Jobangebote in "sexuelle Beziehungen zu zwingen", heißt es. In einigen Fällen hätten sie sich bei Verweigerung bestraft gefühlt. Domingo nannte die Anschuldigungen "zutiefst beunruhigend". So wie sie geschildert würden, seien sie "unzutreffend". Er habe geglaubt, dass alles immer in gegenseitigem Einvernehmen geschehen sei.

Schauspieler wirft Katy Perry sexuelle Belästigung vor 2010 spielte er in "Teenage Dream". Nun hat der 38 Jahre alte Schauspieler Josh Kloss Vorwürfe gegen Musikerin Katy Perry erhoben. Auf Instagram schreibt er über eine Geburtstagsfeier, bei der Perry ihm in Anwesenheit eines Freundes Hose und Unterwäsche heruntergezogen haben soll. Er weise über seine jämmerliche Situation nur deshalb hin, so Kloss, weil "unsere Kultur dauernd zu beweisen versucht, dass Männer die Macht haben und pervers" seien. "Aber Frauen mit Macht sind genauso widerlich". Bereits während der Dreharbeiten zu "Teenage Dream" habe Perry ihn schlecht behandelt. Er habe das wegen privater Schwierigkeiten über sich ergehen lassen.

Direktorin des Bremer Focke-Museums wechselt nach München Die Direktorin des Bremer Focke-Museums, Frauke von der Haar, übernimmt Anfang 2020 die Leitung des Münchner Stadtmuseums. Das teilte Bremens Kulturstaatsrätin und Vorsitzende des Stiftungsrates des Focke-Museums, Carmen Emigholz, mit. Die Kulturwissenschaftlerin von der Haar kam im April 2008 an das Focke-Museum, das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. Zu den erfolgreichen Ausstellungen ihrer Amtszeit gehörten unter anderem "Bremen 1945 bis 2010 - So viel Wandel war nie" und "Protest+ Neuanfang. Bremen nach '68". Die in enger Kooperation mit Radio Bremen kuratierte Ausstellung "Oh yeah! Popmusik in Deutschland" war in fünf Städten zu sehen.

Missy Elliott erhält Ehrenpreis bei MTV Video Awards Die amerikanische Rap-Ikone Missy Elliott soll bei der Verleihung der MTV Video Music Awards Ende August einen Ehrenpreis erhalten. Wie der US-Musiksender bekanntgab, wird der Sängerin und Musikproduzentin der "Michael Jackson Video Vanguard Award" verliehen. Bei der Preisverleihung am 26. August in Newark im US-Bundesstaat New Jersey soll Missy Elliott auch auftreten. Die 48-Jährige teilte auf Twitter mit, sie sei für diese Auszeichnung "demütig dankbar". Sie vergieße Freudentränen. Die Trophäe zollt dem Einfluss des jeweiligen Preisträgers auf die Musikszene Tribut. Sie wird in Erinnerung an den Videoclip-Vorreiter Michael Jackson vergeben. Zu früheren Gewinnern zählen Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake und Madonna.

Verschollene Putten zurück in Augsburg Mehr als 200 Jahre galten sie als nicht mehr auffindbar: Nun hat Augsburg zwei Renaissance-Putten zurück, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts die Fuggerkapelle in der evangelischen St. Anna Kirche zierten. Aufgetaucht waren sie im französischen Auktionshandel. Der Kauf wurde in Augsburg als "kunsthistorische Sensation" bezeichnet. Die beiden Kinderfiguren komplettieren die Gruppe von sieben Steinskulpturen des Bildhauers Hans Daucher. Seit dem Umbau der Kirche 1821 galten sie als verschollen.