Kulturnachrichten

Samstag, 23. November 2019

Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Greta Thunberg In Düsseldorf ist am Abend der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen worden. Bei der Gala mit rund 1.200 Gästen wurde auch die Schwedin Greta Thunberg geehrt. Die 16-Jährige erhielt einen Sonderpreis für ihr Klimaschutz-Engagement. Als besonders nachhaltig wirtschaftende Unternehmen wurden unter anderem die "fischerwerke" aus Waldachtal der Tofu-Produzent "Taifun-Tofu" aus Freiburg. Die "Alnatura Arbeitswelt" in Darmstadt erhält den Nachhaltigkeitspreis für Architektur. Sieger bei Städten und Gemeinden sind in diesem Jahr Osnabrück, Aschaffenburg und Bad Berleburg. Verliehen wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis von der gleichnamigen Stiftung. Diese wird getragen von der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

"International Music Award" für Sting und Rammstein Mit einem Auftritt von Rock-Weltstar Sting als Schluss- und Höhepunkt hat der neue Popmusik-Preis "International Music Awards" (IMA) in Berlin Premiere gefeiert. Der 68-jährige Brite wurde am Freitagabend für sein Lebenswerk als Frontmann von The Police und als Solokünstler mit dem "Hero"-Award ausgezeichnet. Sting erhielt den Preis unter großem Publikumsjubel von Deutschrock-Legende Udo Lindenberg, der zuvor selbst für seine politische Haltung mit dem "Courage"-Preis geehrt worden war. IMA-Auszeichnungen gingen auch an Rammstein, die Soulsängerin Lizzo, den Anti-Brexit-Aktivisten Slowthai und die erst 17-jährige US-Newcomerin Billie Eilish. Der IMA löst den Musikpreis "Echo" ab, der im vergangenen Jahr wegen eines Eklats um die Rapper Kollegah und Farid Bang eingestellt worden war. Sie waren für ein Album ausgezeichnet worden, das als judenfeindlich kritisiert wurde.

Gerichte erlauben NPD-Kundgebung in Hannover Die NDP-Demo gegen Journalisten in Hannover darf stattfinden. Das zuständige Verwaltungsgericht gab am Freitag einem Eilantrag der rechtsextremen Partei statt. Die Polizei hatte zuvor das Verbot verhängt und legte jetzt wieder Einspruch gegen die Gerichtsentscheidung ein. Doch das Landgericht Lüneburg lehnte am Abend in einer Eilentscheidung das Verbot ebenfalls ab. Anhänger der NPD wollen am Samstag gegen Journalisten demonstrieren, die schwerpunktmäßig über das rechtsextreme Milieu in Deutschland schreiben. Im Demonstrationsaufruf auf ihrer Internetseite führt die NPD Niedersachsen dazu zehn Journalisten namentlich auf.

Katholische Laien beschließen Reformdialog Die katholischen Laien haben einen Reformdialog mit den Bischöfen im sogenannten "synodalen Weg" beschlossen. Diesen Titel trägt das Verfahren, das die Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Bonn billigte. Der Reformdialog zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem ZdK soll am 1. Dezember beginnen. Er ist auf zwei Jahre angelegt. Zu den Themen gehören die Sexualmoral, der Zölibat und die Rolle von Frauen in der Kirche. ZdK-Vizepräsidentin Lücking-Michel sprach sich dagegen aus, Kirchensteuern für die Entschädigung von Missbrauchsopfern zu verwenden. Andernfalls werde es zur nächsten schweren Akzeptanzkrise der Kirchensteuer und zu vielen Austritten kommen.

Produzent plant Michael-Jackson-Film Der britische Star-Produzent von "Bohemian Rhapsody", Graham King, will das Leben von Pop-Star Michael Jackson auf die Leinwand bringen. King habe sich die Drehrechte gesichert, berichteten die US-Branchenblätter "Deadline.com" und "Hollywood Reporter". Das Drehbuch soll Autor John Logan liefern, der auch die Bücher für "Gladiator" und "James Bond 007: Spectre" geschrieben hat. Produzent King hatte zuletzt mit dem Biopic "Bohemian Rhapsody" über Queen-Frontmann Freddie Mercury großen Erfolg. Rami Malek holte im Februar den Oscar als bester Hauptdarsteller. Einzelheiten über das geplante Jackson-Projekt wurden zunächst nicht bekannt. Der "King of Pop" war im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben. Anfang des Jahres hatte die Dokumentation "Leaving Neverland" für Schlagzeilen gesorgt. In dem umstrittenen Film erheben zwei Männer heftige Missbrauchsvorwürfe gegen den Musiker. Trotz der neu aufgeflammten Kontroverse um mögliche Kindesmisshandlung soll ein Musical über den früheren Superstar 2020 an den Broadway kommen.