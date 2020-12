Sonntag, 6. Dezember 2020

Deutscher Menschenrechts-Filmpreis verliehen

In Nürnberg ist am Abend zum zwölften Mal der Deutsche Menschenrechts-Filmpreis verliehen worden. Der Film "Für Sama" über den Krieg in Syrien und der Dokumentarfilm "Ab 18! - Die Tochter von..." wurden in den Kategorien Langfilm und Kurzfilm ausgezeichnet. "Masel Tov Cocktail" gewann gleich in zwei Kategorien: Hochschule und Bildung. In der Kategorie Non Professional ging der Preis an "Just. Another. Month." Die Preise sind in jeder Kategorie mit 2.500 Euro dotiert. Eingereicht worden waren in diesem Jahr 365 Produktionen. Die Online-Veranstaltung wurde von Christoph Süß moderiert. Den Wettbewerb gibt es seit 1998.