Kulturnachrichten

Freitag, 2. Juli 2021

Deutscher Lokaljournalistenpreis geht an "Südkurier" Der Deutsche Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung geht an den "Südkurier". Die Redaktion der Konstanzer Zeitung habe in der ersten Welle der Corona-Pandemie die Folgen der Grenzschließungen zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz eindrucksvoll beschrieben, betonte die Stiftung am Freitag in Berlin. Die abgeriegelten Grenzen seien für viele Menschen der Region um den Bodensee einschneidend und teils traumatisch gewesen. Mit der Vielfalt der Aspekte, der Tiefe der Recherche und optischen und multimedialen Umsetzung habe der Südkurier Außergewöhnliches geleistet und im Lokaljournalismus Maßstäbe gesetzt, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Redaktion des "Südkurier" habe sich als Verbündeter der Leser verstanden und drängende Fragen beantwortet. Der Preis der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung wird seit 1980 vergeben. Mehr als 300 Redaktionen hatten am Wettbewerb teilgenommen.

Norbert Himmler zum ZDF-Intendanten gewählt Das ZDF hat einen neuen Intendanten. 57 von 60 Rundfunkräten wählten Norbert Himmler heute für diesen Posten. Seit 2012 ist Himmler Programmdirektor des Senders. Eine weitere Kandiatin für die Wahl war Tina Hassel. Sie hatte ihre Kandidatur heute vor dem 3. Wahlgang zurückgezogen. Himmler unterstrich, dass er die Aufgabe des Senders darin sehe, einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken und die Gemeinschaft zu stärken. Auch wolle er für noch mehr Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung für den öffentlich-rechtlichen Sender werben. Bis 2025 will Himmler den Sender zudem klimaneutral machen.

Positive Bilanz zum Ende des Hölderlin-Gedenkjahrs Die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach (DLA), Sandra Richter, hat eine positive Bilanz des Hölderlin-Gedenkjahres gezogen. Es sei auf ganz unterschiedliche Weise gelungen, die Wirkmacht Hölderlins in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des kulturellen Lebens zu rücken, sagte Richter auf Anfrage der Katholischen Nachrichten Agentur. Sie sei zuversichtlich, dass die Aktivitäten um die Wirkung des Autors weit über das Jahr 2021 hinaus sichtbar blieben. Das Literaturarchiv hatte die Veranstaltungen im Auftrag von Land und Bund koordiniert. Einer der Höhepunkte war die Schau "Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie", die Bundespräsident Steinmeier eröffnet hatte. Begonnen hatte das Hölderlinjahr im Februar 2020 mit der Eröffnung des renovierten Hölderlinturms in Tübingen. Das Gedenkjahr zum 250. Geburtstag des Dichters (1770-1843) endet am 17. Juli mit einer Hölderlin-Nacht im Schauspielhaus Stuttgart.

Bewusstsein für Dialekte soll gefördert werden Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann fordert eine Aufwertung des Dialekts. Er sagte bei einer Online-Podiumsdiskussion der Universität Tübingen, Dialekt dürfe nicht diskriminiert werden, weil er zur Beheimatung von Menschen beitrage. Kretschmann hatte 2020 eine Initiative zur Stärkung der Dialekte gestartet. Die Sprachen-Vielfalt wertzuschätzen gebe dialektsprechenden Kindern Selbstvertrauen, sagte Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Aras. Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger erklärte, Dialekt als Kulturgut drücke schon immer Gemeinsamkeit aus. Nach Einschätzung des Dialektforschers Hubert Klausmann spielt Dialekt im ländlichen Raum im familiären Bereich immer noch eine Rolle. Die Abwertung des Dialektes habe vor 200 Jahren im Norden stattgefunden, da die niederdeutschen Dialekte stärker von der Standardsprache abwichen als die im Süden. Das Klischee des minderwertigen Dialekts tradierten auch die Medien, indem sie ein norddeutsches Hochdeutsch pflegten, kritisierte der Wissenschaftler. Diese Problematik müsse in der Lehrerausbildung behandelt werden.

Katharina Wagner kündigt Reformen bei Festspielen an Die Leiterin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, hat Reformen angekündigt. Die Satzung der Richard-Wagner-Stiftung solle überarbeitet werden, sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". Der Stiftungsrat habe dazu die Einsetzung einer Arbeitsgruppe beschlossen. Man wolle die Ankündigung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) unterstützen, so die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner (1813-1883). Grütters hatte zum Jahreswechsel gesagt, man wolle erreichen, dass es "in Bayreuth vernünftige und wirksame Strukturen gibt". Die Strukturen der Stiftung sollten an die heutigen Erfordernisse angepasst werden, um Probleme zu vermeiden. Die Richard-Wagner-Stiftung, die laut Wagner nun auf dem Prüfstand steht, gibt es seit 1973. Sie ist Eigentümerin des Festspielhauses und wählt außerdem den Festspielleiter.

Modekette Uniqlo weist Zwangsarbeit-Vorwürfe zurück Die japanische Modekette Uniqlo hat Vorwürfe der französischen Justiz zurückgewiesen, sie profitiere von der Ausbeutung der Uiguren in China. Sobald die Vorwürfe detailliert vorlägen, werde man mit den Ermittlern zusammenarbeiten, um zu bekräftigen, dass es keine Zwangsarbeit in den Lieferketten gebe, teilte Uniqlo am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Unternehmen verwies auf Kontrollen seiner Lieferketten durch Dritte, um Menschenrechtsverletzungen bei der Produktion zu vermeiden. Diese Kontrollen hätten keine Beweise für Zwangsarbeit oder andere Menschenrechtsverletzungen bei Zulieferern erbracht. Sollte dies der Fall sein, werde Uniqlo die Zusammenarbeit stoppen. Die französische Justiz ermittelt gegen vier internationale Kleiderketten, weil sie von der Ausbeutung der Uiguren profitieren sollen. Auch der US-Hersteller Skechers, der spanische Inditex-Konzern und die Pariser SMCP-Gruppe sind betroffen.

EKD-Ratsvorsitzender für öffentliche Theologie Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, plädiert für eine öffentliche und verständliche Theologie der Religionen. Diese könne den gesellschaftlichen Diskurs voranbringen und mögliche Missverständnisse oder Spannungen ausräumen, sagte er am Donnerstagabend bei einem Vortrag in der Dresdner Frauenkirche. Außerdem könne sie verhindern, dass diejenigen in den Religionsgemeinschaften, die Intoleranz oder gar Gewalt predigten, mehr Einfluss gewinnen. Dagegen seien der Fundamentalismus, den es in allen Religionen gebe, und seine gewalttätigen Ausdruckformen "wahrscheinlich das größte Hindernis für ein öffentliches Klima des konstruktiven interreligiösen Dialogs in Deutschland und weltweit", sagte der EKD-Vorsitzende und bayerische Landesbischof.

Filmfest München startet mit "Kaiserschmarrndrama" Am Abend ist das Filmfest München eröffnet worden. Zum Auftakt wurde die Krimikomödie "Kaiserschmarrndrama" rund um den niederbayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer (gespielt von Sebastian Bezzel) in fünf Spielstätten gleichzeitig gezeigt, um die Gäste mit Abstand unterzubringen. "Das ist sowas Besonderes, wieder hier im Kino zu sein", sagte Festivalleiterin Diana Iljine. Bis zum 10. Juli werden 70 Filme aus 29 Ländern gezeigt, darunter 28 Deutschland- und 33 Weltpremieren, so zum Beispiel das Drama "Nahschuss" mit Lars Eidinger, die romantische Komödie "Generation Beziehungsunfähig" mit Frederick Lau und Luise Heyer sowie der autobiografische Film "Lieber Thomas" über den Lyriker und Filmemacher Thomas Brasch.

Oscar-Akademie wird vielfältiger Die Oscar-Akademie will vielfältiger werden und hat zahlreiche Frauen, Vertreter von Minderheiten und internationale Filmschaffende als neue Mitglieder eingeladen. 395 Künstlerinnen und Künstler wurden ausgewählt, um künftig bei der Vergabe der Oscars mit abzustimmen. 46 Prozent der Einladungen seien an Frauen gegangen, knapp 40 Prozent der potenziellen Neuzugänge sind unterrepräsentierte ethnische Gruppen, mehr als die Hälfte internationale Filmschaffende. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Beverly Hills mit. Der über 9000 Mitglieder starke Verband bemüht sich um mehr Diversität nach einer jahrelangen Debatte um mangelnde Vielfalt. In diesem Jahr stehen 25 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 49 Ländern auf der Einladungs-Liste. Zu den Dutzenden ausgewählten Darstellern gehören die bulgarische Schauspielerin Maria Bakalova ("Borat Anschluss Moviefilm") und die südkoreanische Oscar-Preisträgerin Youn Yuh Jung ("Minari").

Konzert mit Stars im Central Park geplant Beim geplanten Großkonzert im New Yorker Central Park zum Ende der Einschränkungen der Corona-Pandemie sollen Stars wie Bruce Springsteen, Jennifer Hudson und Paul Simon auftreten. Das teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag mit und nannte das für den 21. August geplante Event ein Konzert "für die Ewigkeit". Weitere Künstler sollen noch bestätigt werden. Laut früheren Angaben sollen an der Show 60.000 Menschen teilnehmen. New York war im vergangenen Frühjahr das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Inzwischen ist das Infektionsgeschehen unter Kontrolle.

Komponist Louis Andriessen ist tot Der niederländische Komponist Louis Andriessen ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in einem Pflegeheim bei Amsterdam, wie seine Frau der Nachrichtenagentur ANP mitteilte. Andriessen galt als der bekannteste zeitgenössischste Komponist des Landes und als der einflussreichste seiner Generation. Er wurde als Mitbegründer der sogenannten Haager Schule gesehen, einer avantgardistischen Strömung seit Mitte des 20. Jahrhunderts, die sich für eine radikale Erneuerung der klassischen Musik einsetzte.

Deutscher Verlagspreis vergeben Für ihr Programm und kulturelles Engagement sind drei unabhängige Verlage mit der höchsten Kategorie des Deutschen Verlagspreises ausgezeichnet worden. Die jeweils mit 60 000 Euro dotierten Ehrungen gingen an den Korbinian Verlag (Berlin), Klett Kinderbuch (Leipzig) und Hartmann Books (Stuttgart). Weitere 60 Verlage wurden in der nächsten Kategorie mit jeweils 24 000 Euro für ihre Arbeit bedacht. Die Preisträger wurden von einer Jury aus 366 Bewerbern ausgewählt. Zu den Kriterien zählten Verlagsprogramm, kulturelles Engagement, innovative Projekte und die Qualität der verlegerischen Arbeit. "Mit ihrem feinen Gespür für außergewöhnliche Lesestoffe haben die ausgezeichneten Verlegerinnen und Verleger gerade in dieser Zeit der Krise einmal mehr Mut zum unternehmerischen Risiko bewiesen", erläuterte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) laut Mitteilung die in den Münchner Kammerspielen angesetzte Auszeichnung. Der Deutsche Verlagspreis wird seit 2019 jährlich von der Bundesregierung vergeben.