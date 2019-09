Deutscher Kulturrat kritisiert EU-Kulturförderung

Donnerstag, 12. September 2019

Der Titel "EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport" soll unter Präsidentin Ursula von der Leyen im Namen "Innovation und Jugend" verschwinden. Das kritisieren der Deutsche Kulturrat und Europapolitiker der Grünen und Linkspartei. Die "zentralen Säulen von Kreativität, Geschichtsverständnis und Fortschritt fliegen aus der Namensgebung raus" bemängelt die Linke Martina Michels. Für den Grünen Niklas Nienaß lässt das befürchten, "dass Kulturpolitik in Zukunft eine untergeordnete Rolle spielen soll." Der Deutsche Kulturrat beklagt, damit würde die "negative Entwicklung" der letzten Jahre fortgeführt. Dies sei ein großer Fehler, so Geschäftsführer Olaf Zimmermann, weil das vereinigte Europa auch ein gemeinsames Kulturprojekt darstelle.

Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Autorin Kamila Shamsie, die sich für einen Boykott Israels ausspricht, überdenkt die Stadt Dortmund eine geplante Preisvergabe an sie. Am Tag zuvor hatte die Jury bekannt gegeben, dass die pakistanisch-britische Schriftstellerin im Dezember mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet werden soll. Mit dem nach der jüdischen Schriftstellerin Nelly Sachs benannten Literaturpreis ehrt die Stadt nach eigener Auskunft Preisträger, die für "Toleranz, Respekt und Versöhnung" stehen und sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Daraufhin hatte das Blog Ruhrbarone auf Shamsies antiisraelische Haltung hingewiesen. So hatte sie sich in der Vergangenheit für die BDS-Bewegung stark gemacht, die von vielen, unter anderem vom nordrhein-westfälischen Landtag, als "klar antisemitisch" verurteilt wird. Die neunköpfige Jury kündigte an, in den nächsten Tagen erneut zusammentreten, um ihre Entscheidung zu überdenken.