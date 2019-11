Kulturnachrichten

Dienstag, 19. November 2019

Deutscher Kleinkunstpreis für Pufpaff und Peterfalvi Sebastian Pufpaff und Emmanuel Peterfalvi erhalten in den Sparten Kabarett und Kleinkunst den Deutschen Kleinkunstpreis 2020. Das teilte das Mainzer "Unterhaus"-Theater mit. Der eine ein "sympathischer Zyniker", der noch die komplexesten Probleme mit einer Pointe lösen könne. Dem anderen gelinge mit seiner Kunstfigur "Alfons" die "abgelegensten Gefilde des deutschen Wesens mit kindlicher Neugier zu erforschen". In der Sparte Chanson, Musik, Lied wird das feministische Liedermacherinnen-Duo "Suchtpotenzial", das aus Julia Gámez-Martin und Ariane Müller besteht, ausgezeichnet. Die langjährige Moderatorin der TV-Kabarettsendung "Ladies Night", Gerburg Jahnke, erhält den Ehrenpreis. Sie habe bereits in den 1980er Jahren "eine neue Form des weiblichen Humors etabliert", heißt es. Die Preisverleihung findet am 1. März 2020 statt.

Holger Friedrich bekommt Unterstützung von Marianne Birthler Nach Bekanntwerden seiner Tätigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit, hat der neuen Verleger des "Berliner Verlags", Holger Friedrich, prominente Unterstützung erhalten. Den Zeitungen werden bei der journalistischen Aufbereitung der heiklen Angelegenheit die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde, Marianne Birthler, und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk helfen. Ein fünfköpfiges Reporter-Team wird mit den beiden zusammenarbeiten. für die Aufarbeitung des Fall Friedrichs benannt wurde. Die Journalisten sollen die entsprechenden Täter- und Opferakten der Stasi vor einer Veröffentlichung gemeinsam prüfen.

Spatenstich für Berliner Museum der Moderne im Dezember Der Spatenstich noch in diesem Jahr sei wichtig, sagt Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Deshalb wird am 3. Dezember in der Hauptstadt mit dem Bau des umstrittenen Museums der Moderne begonnen. "Sammler", so Parzinger, haben "ihre Werke für das Museum damit verbunden". Ab 2026 soll der Neubau die wichtigsten Malerinnen und Maler des 20. Jahrhunderts ausstellen. Jeweils etwa 1000 Quadratmeter sollen die umfassenden Privatsammlungen von Erich Marx sowie von Ulla und Heiner Pietzsch erhalten.

Architekt Gustav Peichl gestorben Der österreichische Architekt Gustav Peichl, zu dessen Werken die Bundeskunsthalle in Bonn zählt, ist tot. Peichl starb im Alter von 91 Jahren am Sonntag in Wien, wie sein Sohn Markus Peichl der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zu Peichls Bauten gehören auch das Probengebäude der Münchner Kammerspiele, der Anbau des Städel-Museums in Frankfurt sowie die Kindertagesstätte des Deutschen Bundestags im Berliner Regierungsviertel. Als "Ironismus" zeichnete er zudem Karikaturen unter anderem für die "Süddeutsche Zeitung" und den "Stern". Mit dem Zeichnen von Karikaturen begann der in Wien geborene Peichl laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA, um das Architekturstudium zu finanzieren. Im Laufe der Zeit wurde aus dem Hobby aber ein Zweitberuf. "Die Karikatur ist ein Ventil für mich. Sie erspart mir sozusagen den Psychiater", erklärte er einmal.