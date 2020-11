Freitag, 13. November 2020

Deutscher Kinder- und Jugendtheaterpreis verliehen

Der niederländische Autor Theo Fransz ist am Donnerstagabend für sein Stück "Liebe Grüße oder Wohin das Leben fällt" mit dem Deutschen Kindertheaterpreis 2020 ausgezeichnet worden. Dies teilte das deutsche Kinder- und Jugendtheaterzentrum (KJTZ) in Frankfurt am Main mit. Fransz entwickele eine berührende Familiengeschichte über drei Generationen, erklärte die Jury. Dabei gelinge es ihm, Beziehungen von Vätern zu ihren Kindern sinnfällig auf die Bühne zu bringen und dabei durch die kluge Verschränkung verschiedener Zeitebenen eine Realität zu schaffen, wie sie nur auf der Bühne stattfinden könne. Der Deutsche Jugendtheaterpreis ging an die britische Autorin Rabiah Hussain für ihr Stück "Absprung" (Spun). Es handelt von zwei Londoner Freundinnen, die nach einem Terroranschlag mit Rassismus, Vorurteilen und Ängsten konfrontiert werden. Die Autorin zeichne ein Porträt post-migrantischer Alltagsrealität und weise darüber hinaus, so die Jury. Die beiden wichtigsten deutschen Staatspreise für dramatische Literatur für Kinder und Jugendliche sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Sie werden alle zwei Jahre vom Bundesfamilienministerium vergeben.