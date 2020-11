Kulturnachrichten

Sonntag, 8. November 2020

Deutscher Hörspielpreis der ARD für "Einsteins Zunge" Das Hörspiel "Einsteins Zunge. Aus dem Nachlass meines Bruders" von Christoph Buggert hat den Deutschen Hörspielpreis der ARD gewonnen. Die Produktion des Liquid Penguin Ensembles für den SR und den MDR erzählt aus der Sicht des Bruders die Geschichte eines toten Mannes, der unbemerkt auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens war. Der Preis wird während der ARD-Hörspieltage verliehen, die eigentlich in Karlsruhe über die Bühne gehen, dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aber nur digital stattfanden. Die Ehrung gilt als höchstdotierter Hörspielpreis im deutschsprachigen Raum. Die Landesrundfunkanstalten der ARD, das Deutschlandradio sowie ORF und SRF konnten dazu Stücke einreichen. Für die beste schauspielerische Leistung in einem Hörspiel wurde Carina Wiese ausgezeichnet. Gewinner des Publikumspreises wurde das HR-Hörspiel "Hyperbolische Körper" von Andrea Geißler.

Außenminister Maas würdigt Erinnerungskultur Außenminister Heiko Maas hat den Wert der Erinnerungskultur betont. "Erinnern bedeutet, aus dem Gestern die richtigen Schlüsse für heute und morgen zu ziehen", sagte Maas im Vorfeld der Eröffnung einer Online-Ausstellung über sieben Orte jüdischen Lebens des Solinger "Zentrums für verfolgte Künste". Maas, der die Schau am Montag gemeinsam mit der UN-Generalsekretärin für globale Kommunikation, Melissa Fleming, eröffnen wird, fügte hinzu: "Wir wissen, wohin Hass und Hetze führen können." Die Ausstellung bietet Einblick in die Geschichte der zum Teil ehemaligen jüdischen Gemeinden in Köln, Solingen, Berlin, Halle, Essen, Norderney und an der Sieg - von ihrer Entstehung und Zerstörung bis zum Wiederaufbau.

Johnny Depp tritt von "Grindelwald"-Rolle zurück Hollywood-Star Johnny Depp tritt von seiner Rolle als Zauberer Gellert Grindelwald in der Filmreihe "Phantastische Tierwesen" zurück. Auf Instagram teilte der Schauspieler mit, dass das Studio Warner Bros. ihn nach der jüngsten Prozess-Niederlage darum gebeten habe. Er würde diese Aufforderungen respektieren und befolgen. Depp hatte Anfang dieser Woche eine gerichtliche Niederlage gegen die Boulevardzeitung "Sun" erlitten. Der 57-Jährige hatte wegen eines Artikels geklagt, der detailliert beschrieb, wie er seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt haben soll. Das Gericht wies seine Klage ab. Depp betonte auf Instagram erneut, dass er Einspruch einlegen und seinen "Kampf um die Wahrheit" fortsetzen wolle. Sein Leben und seine Karriere sollten nicht von diesen Vorgängen bestimmt werden. Laut Mitteilung von Warner Bros. soll die Grindelwald-Rolle neu besetzt werden, berichtete der "Hollywood Reporter". Der dritte Teil ist in Produktion und soll 2022 in die Kinos kommen.

Kulturstaatsministerin will Hilfen für Kulturszene sichern Kulturstaatsministerin Grütters hat an die Länder appelliert, die geplanten Hilfen für Soloselbstständige aus der Kulturszene umzusetzen. Es sei essenziell und werde im gesamten Kulturbereich erwartet, dass diese Regelung komme, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach der Vereinbarung können Soloselbstständige wie Künstler oder Musiker für die coronabedingten Einschränkungen im November eine Förderung von bis zu 5.000 Euro direkt und ohne bürokratischen Aufwand beantragen. Damit gebe es jetzt "endlich eine eigene Förderung speziell für Soloselbstständige", betonte Grütters. Die Kulturstaatsministerin zeigte sich alarmiert zu hören, dass es bei der aktuellen Abstimmung Widerstände der Länder-Wirtschaftsministerien gegen diese Regelung geben solle. Nach Angaben der CDU-Politikerin geht es im Kultur- und Kreativbereich um die Existenz von gut 1,5 Millionen Menschen, die mehr als 100 Milliarden Euro an Wertschöpfung zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.