Kulturnachrichten

Donnerstag, 30. Januar 2020

Deutscher Hörbuchpreis für Christian Berkel Der Berliner Schauspieler Christian Berkel erhält den Deutschen Hörbuchpreis 2020. Der 62-Jährige erhält die Auszeichnung für seine Lesung des Romans "Serotonin" des französischen Autors Michel Houellebecq. Dank Berkels meisterhafter Interpretation sei die gescheiterte Hauptfigur des Romans vor allem Mensch, urteilte die Jury. Als beste Interpretin wird Schauspielerin Camilla Renschke geehrt. Sie hatte den Roman "Gilgi - eine von uns" von Irmgard Keun gelesen. Der Preis wird Anfang März in Köln verliehen.

Dalí-Skulpturen in Stockholm gestohlen Mindestens zwei Unbekannte haben in Stockholm Bronzeskulpturen des spanischen Künstlers Salvador Dalí entwendet. Sie hätten ein Fenster der Couleur-Galerie zerschlagen und eine ganze Reihe Kunstwerke erbeutet, darunter zehn bis zwölf Skulpturen Dalís, teilte die Polizei schwedischen Medien zufolge mit. Die Polizei untersuchte den Tatort, Festnahmen gab es noch nicht. Die Dalí-Stücke kamen aus der Schweiz und sollten bis Samstag in der Galerie ausgestellt werden.

Schweizer Verlegerin Annette Ringier gestorben Die Miteigentümerin des traditionsreichen Schweizer Medienunternehmens Ringier, Annette Ringier, ist tot. Sie starb nach kurzer Krankheit im Alter von 76 Jahren, wie der Verlag am Donnerstag mitteilte. Der Medienkonzern Ringier und die deutsche Axel-Springer-Gruppe sind mit einem Gemeinschaftsunternehmen größter Zeitschriften-Herausgeber in der Schweiz, mit rund 30 Titeln. Mit ihrer Annette-Ringier-Stiftung für soziale, ökologische und kulturelle Projekte unterstützte die Verlegerin außerdem die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz sowie Hilfswerke im In- und Ausland.

Fernsehen und Radio bleiben Lieblingsbeschäftigung Der Konsum von Fernsehen, Radio und anderen audiovisuellen Medien bleibt die mit Abstand beliebteste Freizeitbeschäftigung der Bundesbürger. Hochgerechnet 9 Stunden und 3 Minuten pro Tag verbrachten die Deutschen im vergangenen Jahr mit audiovisuellen Medien - eine Minute weniger als 2018. Das geht aus der Mediennutzungsanalyse 2019 des Verbands Privater Medien hervor. Für die auf Basis von Sekundärquellen publizierte Erhebung wurden Bundesbürger zwischen 14 und 69 Jahren befragt. Das Radio war laut der Erhebung von morgens bis in die frühen Abendstunden das meistgenutzte Medium. Ab etwa 18 Uhr abgelöst durch das Fernsehen. Die Internetnutzung bleibt im gesamten Tagesverlauf demnach relativ stabil.

Jodie Foster dreht Film über Mona-Lisa-Diebstahl Oscar-Preisträgerin Jodie Foster soll die Geschichte eines spektakulären Kunstraubs verfilmen. Dabei geht es um den Diebstahl des "Mona Lisa"-Gemäldes aus dem Pariser Louvre im Jahr 1911. Das melden mehrere US-Filmportale. Dadurch sei das Gemälde damals weltweit berühmt geworden, zitierte "Deadline.com" den Filmproduzenten Jeffrey Soros, der Foster für das noch titellose Projekt gewinnen konnte. Mehr als zwei Jahre lang blieb das Rätsel um den Diebstahl ungelöst bis das Frauenporträt mit dem wohl berühmtesten Lächeln der Welt 1913 wieder auftauchte.

Billie Eilish tritt bei der Oscar-Verleihung auf Die US-Sängerin Billie Eilish soll einen -so wörtlich- "besonderen Live-Auftritt" bei der Oscar-Verleihung in der kommenden Woche haben. Das hat die Filmakademie zusammen mit einem Foto der 18-jährigen Musikerin auf Twitter angekündigt. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Weil traditionell nominierte Filmsongs performt werden, könnte es sein, dass Eilish den Titelsong zum neuen James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" präsentiert. Am vergangenen Sonntag hatte sie fünf Auszeichnungen bei den Grammy Awards erhalten, unter anderem für den "Song des Jahres" und die "Aufnahme des Jahres".

Berlinale setzt Alfred Bauer Preis aus Nach einem Zeitungsbericht über die Vergangenheit des früheren Berlinale-Leiters Alfred Bauer will das Filmfestival den nach ihm benannten Preis nicht mehr vergeben. Die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet, Bauer sei ein "hochrangiger Funktionär der NS-Filmbürokratie" gewesen. Angesichts dieser Rechercheergebnisse wolle man die Festivalgeschichte mit externer fachwissenschaftlicher Unterstützung aufarbeiten, teilte eine Berlinale-Sprecherin am Mittwochabend mit.

Streit am Tanztheater Pina Bausch beigelegt Der Rechtsstreit um die Kündigung der Intendantin am Wuppertaler Tanztheater, Adolphe Binder, ist beigelegt. Binder und die Stadt Wuppertal hätten sich außergerichtlich geeinigt, teilte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf mit. Der für Freitag geplante Prozesstermin sei deswegen abgesagt. Zu den Inhalten der Einigung teilte das Gericht nichts mit. In einem rechtskräftigen Teilurteil hatte das Gericht bereits im vergangenen August die fristlose Kündigung Binders für unwirksam erklärt. Nun ging es noch um ihre finanziellen Ansprüche. Binder hatte knapp 214.000 Euro brutto für die Zeit nach der Kündigung im Juli 2018 bis zum Januar 2020 verlangt. Künstlerische Leiterin des Tanztheaters ist seit über einem Jahr Bettina Wagner-Bergelt.

Guardian: Keine Anzeigen mehr von Öl- und Gasfirmen Die britische Zeitung "The Guardian" nimmt ab sofort keine Werbeanzeigen von Öl- und Gasfirmen mehr an. Das Medienhaus will außerdem CO2-neutral werden und die Berichterstattung über die weltweite Klimakrise intensivieren. Der Anzeigenbann betrifft Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern. Umwelt-Aktivisten hätten schon lange darauf hingewiesen, dass Energiefirmen teure Anzeigen-Kampagnen nutzten, um ihre Aktivitäten mit einem ökologischen Anstrich zu versehen, der in erster Linie ein PR-Effekt ist.

Bauakademie-Stiftung hält an Pronold fest Die Bundesstiftung Bauakademie hält an der Berufung des SPD-Politikers Florian Pronold als Direktor der Berliner Bauakademie fest. Der Stiftungsrat sei nach wie vor vom Kandidaten und vom Auswahlverfahren überzeugt, teilte das Gremium in Berlin mit. Dennoch will die Stiftung angesichts anderslautender Gerichtsentscheidungen die Personalie nun rechtlich absichern lassen und strebt eine Klärung in der nächsten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht an. Gleichzeitig entschied der Stiftungsrat, die Kulturmanagerin Julia Rust zur stellvertretenden Direktorin zu ernennen. Rust verfüge über langjährige Erfahrungen im Kultur- und Veranstaltungsmanagement und werde unter anderem für Organisation, Personal und Finanzen zuständig sein.

Anhörung im Kulturausschuss zu Hohenzollern-Konflikt Im Konflikt um mögliche Entschädigungen für die Nachfahren der letzten Monarchie in Deutschland hat der Kulturausschuss des Bundestags externen Rat eingeholt. Dazu wurden am Nachmittag sieben Experten angehört. Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg verhandeln mit den Hohenzollern seit 2014 über Rückgaben und Entschädigungen. Mit einer Einigung will der Bund das Risiko eines Klageverfahrens vermeiden. Die Verhandlungen ruhen jedoch, weil Brandenburg einen Prozess um enteignete Immobilien wieder aufgenommen hat. Im aus Sicht des Bundes schlimmsten Fall müssten tausende Objekte an die Hohenzollern herausgeben werden. Dabei geht es aber um weniger als 0,1 Prozent des Sammlungsbestandes.

Bildhauer und Maler Martin Matschinsky gestorben Der Bildhauer und Maler Martin Matschinsky ist tot. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 98 Jahren in Berlin, wie die Berlinische Galerie mitteilte. Das Museum verwaltet den künstlerischen Nachlass von Matschinsky und seiner bereits 2011 gestorbenen Ehefrau Brigitte Matschinsky-Denninghoff. Zu den bekanntesten Werken des Paares gehört die 1987 errichtete, acht Meter hohe Chromnickelstahlskulptur "Berlin" auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße zwischen Gedächtniskirche und Kaufhaus KaDeWe. Die röhrenartigen Formen der Skulptur scheinen sich zu berühren und zu umarmen. Sie stand bis 1989 als Sinnbild für die zwischen Ost und West geteilte Stadt. Berlins Kultursenator Klaus Lederer teilte mit, das Ehepaar habe insbesondere im öffentlichen Raum Spuren hinterlassen, die die Menschen noch heute begeisterten.

Deutsche Direktorin leitet wieder Florentiner Museum Die Deutsche Kunstexpertin Cecilie Hollberg kehrt nach einer Zwangspause an der Galleria Dell'Accademia in Florenz wieder in das Museum zurück. Das bestätigte der italienische Kulturminister Dario Franceschini in Rom. Hollbergs Vertrag war im vergangenen Sommer von der populistischen Vorgängerregierung nicht verlängert worden, was für Kritik gesorgt hatte. Die Galleria ist weltweit für Michelangelos David-Skulptur bekannt und gehört zu den meistbesuchten Museen in Italien. Hollberg stammt aus Niedersachsen. Sie hatte in ihrer Zeit auf dem Chefposten die Besucherzahlen nach oben geschraubt und das Museum modernisiert.