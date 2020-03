Deutscher Ethikrat will Debatte über Genveränderungen

Freitag, 6. März 2020

Nachdem die Ethikräte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens dazu aufgerufen haben, Veränderungen am menschlichen Erbgut ethischen Standards zu unterwerfen, forderte der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, im Deutschlandfunk Kultur eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über das Thema. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind erbliche Veränderungen des menschlichen Genoms verboten. In anderen Ländern gibt es keine Regeln. Die Ethikräte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens hatten in der Zeitschrift "Nature" gefordert, dass alle Staaten Eingriffe in die Keimbahn der Kontrolle von Behörden unterstellen sollten.

In Gelsenkirchen kann wie geplant eine über zwei Meter hohe Lenin-Statue errichtet werden. Sie soll vor der Zentrale der Marxistisch-Leninistischen Partei entstehen.Das Verwaltungsgericht hat den Baustopp der Stadt aufgehoben. Diese hatte argumentiert, ein Denkmal des früheren russischen Politikers beeinträchtige ein Baudenkmal auf demselben Grundstück, ein früheres Sparkassengebäude aus dem Jahr 1930. Das Gericht wies diese Argumentation zurück, ebenso wie die Bedenken zur historischen Rolle Lenins. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands wird vom Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen beobachtet.

Erst Prada, dann Gucci und nun auch Versace und Giorgio Armani. Immer mehr italienische Luxuslabels und Topdesigner sagen ihre für dieses Frühjahr angesetzten "Cruise"-Shows aufgrund des Coronavirus ab. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Angestellten hat die oberste Priorität", heißt es fast gleichlautend in den Pressemitteilungen. Die Gucci-Show war für den 18. Mai in San Francisco angesetzt. Zwei Tage vorher und ebenfalls in den USA sollte die "Cruise" von Donatella Versace stattfinden, die am Donnerstag abgesagt wurde. Prada strich die Präsentation in Japan. Und Giorgio Armani verschob sein zweitägiges Showevent in Dubai vom 19. und 20. April auf den November.