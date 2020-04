Kulturnachrichten

Dienstag, 28. April 2020

Deutscher Computerspielpreis vergeben Das Strategiespiel "Anno 1800" ist beim Deutschen Computerspielpreis als "bestes deutsches Spiel" ausgezeichnet worden. Die Ehrung haben die Spiele-Entwickler corona-bedingt auf einer "Digital-Gala" im Internet entgegengenommen. Der zugeschaltete Bundesverkehrsminister Scheuer lobte den "Charme der Nostalgie". Die Magie des Spiels sei in der siebten Folge auch nach mehr als 20 Jahren noch vorhanden. Die Preisverleihung moderierten Barbara Schöneberger und der Youtuber Nino Kerl. Den Publikumspreis erhielt das Fantasy-Spiel "The Witcher 3: Wild Hunt".

Goethe-Medaille geht u.a. an Ian McEwan Die diesjährige Goethe-Medaille geht nach Großbritannien, Bolivien und Südafrika. Der britische Schriftsteller Ian McEwan, die bolivianische Museumsdirektorin Elvira Espejo Ayca und die südafrikanische Schriftstellerin Zukiswa Wanner erhalten die Ehrung. Das offizielle Ehrenzeichen der Bundesrepublik wird vom Goethe-Institut jährlich für herausragendes Engagement im internationalen Kulturaustausch übergeben. Die Preisübergabe soll am Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes am 28. August in Weimar stattfinden.

"Mädchen mit dem Perlenohrring" neu untersucht Forscher haben das Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Johannes Vermeer neu untersucht und heute ihre Erkenntnisse in Den Haag präsentiert. Die Direktorin des Den Haager Mauritshuis, Martine Gosselink, sagte, Vermeer hatte hinter dem Mädchen ursprünglich einen grünen Vorhang gemalt. Der war im Laufe der Zeit verschwunden. Der "Perlenohrring", so das Museum, sei nur "eine Illusion". Der Ohrring schwebe, denn es gebe keinen Haken, mit dem er am Ohr befestigt sein müsste. Dank der Untersuchung ist nun erstmals auch die Farbpalette Vermeers detailliert beschrieben. Das größte Geheimnis aber, wer das Mädchen auf dem Bild ist, konnten die Forscher nicht lüften. Es war nach 1994 die zweite große wissenschaftliche Untersuchung des Meisterwerkes.

Internationales Filmfestival Karlsbad abgesagt Das Internationale Filmfestival im tschechischen Karlsbad findet in diesem Jahr nicht statt. Grund sei die Coronavirus-Pandemie, teilten die Veranstalter mit. Das Festival soll auf den 2. bis 10. Juli 2021 verschoben werden. Im vergangenen Jahr waren rund 140 000 Eintrittskarten für knapp 500 Filme verkauft worden. Darunter waren 34 Weltpremieren. Das Filmfestival findet seit 1946 statt und hat immer wieder berühmte Hollywood-Stars als Gäste auf dem roten Teppich begrüßen können - wie Uma Thurman, Mel Gibson, Robert De Niro und Judi Dench.

Birgit Sander wird Direktorin des Museums Giersch Die Kunsthistorikerin Birgit Sander wird ab dem 1. Mai neue Direktorin des Kunstmuseums Museum Giersch in Frankfurt am Main. Die stellvertretende Direktorin folge Manfred Großkinsky nach, der Ende 2019 in den Ruhestand gegangen war, teilte die Goethe-Universität mit. Das von Carlo und Karin Giersch gestiftete Museum am Museumsufer ist an die Goethe-Universität angeschlossen. Sander arbeitet seit 2000 am Museum Giersch. Sie war am Aufbau des regional ausgerichteten Hauses beteiligt und hat zahlreiche Sonderausstellungen kuratiert. Sander habe angekündigt, das Museum noch stärker an die Öffentlichkeit zu bringen und mit Einrichtungen der Universität enger zusammenzuarbeiten, hieß es.

Bayreuth: Katharina Wagner erkrankt Die Chefin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, ist "längerfristig erkrankt". Das teilten die Festspiele mit. Bis auf weiteres könne sie ihr Amt als Festspielleiterin und Geschäftsführerin nicht mehr ausüben, hieß es weiter. Wie lange die 41 Jahre alte Urenkelin von Richard Wagner ausfalle, sei unklar. Heinz-Dieter Sense, der von 2013 bis 2016 schon einmal Geschäftsführer der Festspiele war, soll Wagner kommissarisch vertreten. Die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und Tochter des langjährigen Festspiel-Chefs Wolfgang Wagner hatte die Leitung des weltberühmten Opern-Spektakels, das traditionell zu den großen Kultur-Highlights des Sommers gehört, im Jahr 2008 gemeinsam mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier übernommen. Seit 2015 ist sie alleinige Chefin auf dem Grünen Hügel.

Herbig: Deutscher Filmpreis schadet der Branche Nach der Verleihung des Deutschen Filmpreises hat Michael Bully Herbig öffentlich Zweifel an der Auszeichnung angemeldet. In einem Interview mit dem Branchenmagazin "Blickpunkt:Film" sagte er, die Lola sei ein politisch geförderter Preis und es gehe um Fördergelder. Es werde nicht immer die beste Leistung ausgezeichnet, entscheidend sei oft, wer das Geld dringender für ein nächstes Projekt benötige. "Der Deutsche Filmpreis in dieser Form schadet unserer Filmbranche", wird Herbig zitiert. Als Alternative schlug er eine Art "Lola-Festival" vor, das nicht im Fernsehen laufen soll, sondern Filme im Kino oder Stream zeigen könnte.

Schauspieler Otto Mellies gestorben Der Schauspieler Otto Mellies, langjähriges Ensemblemitglied im Deutschen Theater in Berlin, ist tot. Mellies starb im Alter von 89 Jahren, wie die Künstleragentur Merten und Tatsch unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Mellies war ein halbes Jahrhundert lang eine der zentralen Figuren des Deutschen Theaters. Mit mehr als 300 Aufführungen in Lessings "Nathan der Weise" schrieb er Bühnengeschichte. Bis zuletzt stand Mellies vor der Kamera, unter anderem 2019 für einen Berliner "Tatort". Er war Synchronsprecher unter anderen für Paul Newman und Christopher Lee.

Berliner Theatertreffen: Giesche erhält 3sat-Preis Der Theaterregisseur Alexander Giesche wird für seine Inszenierung "Der Mensch erscheint im Holozän" mit dem 3sat-Preis des diesjährigen Berliner Theatertreffens geehrt. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert. Mit seinem Stück am Schauspielhaus Zürich lege er "die erste große Inszenierung zum Thema Klimawandel" vor, teilte die Jury mit. Das Gremium lobte unter anderem "seine irisierenden, visuell beeindruckenden Bilder zwischen Fernsehrauschen und Club-Atmosphäre". Das Theatertreffen weicht diesmal wegen der Corona-Pandemie ins Netz aus. Das Festival zeigt ab Freitag mehrere ausgewählte Theaterstücke online.