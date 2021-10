Kulturnachrichten

Samstag, 2. Oktober 2021

Deutscher Comedypreis für "Bully" Herbig Die Amazon-Show "LoL - Last One Laughing" mit Entertainer Michael "Bully" Herbig hat den Deutschen Comedypreis in der Kategorie" Beste Comedy-Show" gewonnen. Weitere Auszeichnungen gingen an den Comedian und Podcaster Felix Lobrecht. Er wurde zum besten Komiker gekürt, zudem gewann sein Podcast "Gemischtes Hack", in dem er mit Autor Tommi Schmitt zu hören ist, einen Preis. "Slavik - Auf Staats Nacken" (Joyn) wurde als "Beste Comedy-Fiction" geehrt und "Die Carolin Kebekus Show" (Das Erste) als "Beste Satire". Den Ehrenpreis gewann die Kabarettistin Maren Kroymann.

Expo 2020: Fünf Arbeiter starben bei Bauarbeiten Bei den Bauarbeiten für die Expo 2020 in Dubai kamen nach Veranstalterangaben fünf Arbeiter ums Leben. Dies legten die Organisatoren einen Tag nach Eröffnung der Weltausstellung offen, die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden ist. Es ist das erste Mal, dass die Expo Angaben zu Todesfällen unter ihren Arbeitern machte. Bisher hatte sie nur erklärt, dass ihre 200 000 Beschäftigten insgesamt rund 240 Millionen Stunden am Aufbau des Messegeländes gearbeitet hätten.

bpb: Kein Demokratiedefizit im Osten Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Thomas Krüger, hat die Menschen in Ostdeutschland trotz der in den neuen Bundesländern teils sehr guten AfD-Ergebnisse bei der Bundestagswahl gegen Kritik an ihrer Demokratiefähigkeit in Schutz genommen. "Die These, dass es den Ostdeutschen an Demokratieerfahrung fehle, halte ich für veraltet", sagte Krüger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Gute AfD-Ergebnisse seien keine ostdeutsche Spezialität und könntem einem durchaus auch in anderen Landstrichen begegnen, wie zum Beispiel in Bayern. In Ostdeutschland sei die AfD immer da besonders stark, wo die bisherigen Volksparteien besonders schwach seien, fügte Krüger hinzu.

Karlspreis für rumänischen Präsidenten Iohannis Der rumänische Staatspräsident Iohannis wurde in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis geehrt. Er erhielt die Auszeichnung für seinen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie den Schutz von Minderheiten und kultureller Vielfalt. Die Laudatio hielt EU-Ratspräsident Michel. Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen Europas. Er wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in führender Position um die europäische Einigung verdient machten

Stern für Daniel Craig beim "Walk of Fame" Bond-Darsteller Daniel Craig soll auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dies gaben die Betreiber in Los Angeles bekannt. Am kommenden Mittwoch soll der 53-jährige britische Star die Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Der Stern werde neben dem von Bond-Darsteller Roger Moore in den Bürgersteig eingelassen. Die passende Adresse: Hollywood Boulevard Nummer 7007.