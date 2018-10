Kulturnachrichten

Donnerstag, 1. November 2018

Deutscher Buchhandlungspreis verliehen Drei Buchhandlungen in Chemnitz, Köln und Berlin ausgezeichnet Drei Buchhandlungen in Chemnitz, Köln und Berlin sind als beste Buchhandlungen Deutschlands ausgezeichnet worden. Sie erhielten den Deutschen Buchhandlungspreis und damit je 25 000 Euro. "Mit ihrer großartigen Arbeit und ihrer Begeisterung für die Welt der Bücher sorgen die Buchhändlerinnen und Buchhändler dafür, dass es auch abseits der Bestsellerlisten Aufmerksamkeit gibt für außergewöhnliche Geschichten, für ungehörte und unerhörte Stimmen, für neue Perspektiven", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei der Vergabe in Kassel. Als beste Buchhandlung ausgezeichnet wurden "Lessing und Kompanie" aus Chemnitz, "Klaus Bittner" aus Köln sowie "Krumulus" aus Berlin.

Teheran verweigert Journalisten Ausreise nach Berlin Akademie der Deutschen Welle kritisiert Vorgehen der iranischen Behörden Teheran hat acht iranischen Journalisten, die zu einem Seminar der Deutschen Welle in Berlin angemeldet waren, die Ausreise verweigert. Sicherheitskräfte hätten den Journalisten am 7. Oktober am Teheraner Flughafen die Pässe abgenommen, teilte Deutschlands staatlicher Auslandssender mit. Der vom Auswärtigen Amt finanzierte Workshop der DW Akademie zur Umweltberichterstattung war vom 8. bis 12. Oktober geplant. Diplomatische Bemühungen, den Betroffenen die Teilnahme zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zu ermöglichen, schlugen den Angaben zufolge fehl. Eine Anfrage der DW bei der iranischen Botschaft in Berlin sei unbeantwortet geblieben. Die Journalisten hätten ihre Pässe bisher nicht zurückerhalten. Der Leiter der Akademie zur Medienentwicklung und journalistischen Fortbildung, Carsten von Nahmen, erklärte, starke Kräfte innerhalb der iranischen Regierung hätten kein Interesse am Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und auf freien Zugang zu Informationen. Das iranische Außenministerium sowie die iranische Botschaft in Berlin waren vorab über den Workshop informiert worden, nicht jedoch über die Namen der Teilnehmenden.

Gerhard Richter spendet Werke für Kölner Obdachlose Künstler unterstützt Verein durch handsignierte Drucke Der Künstler Gerhard Richter hat einer Obdachloseninitiative 15 handsignierte Drucke im Wert von 200.000 Euro geschenkt. Dies sei bereits die siebte Spende des 86-Jährigen, teilte der Verein "Kunst hilft geben" mit. Das Geld unterstütze das Integrationsprojekt "Casa Colonia", bei dem Obdachlose zusammen mit Künstlern und Studenten in einem Haus leben sollen. Der in Dresden geborene und in Köln wohnende Richter gilt als einer der einflussreichsten lebenden Künstler der Welt. Seine Bilder erzielen auf dem Kunstmarkt Spitzenpreise. Richter spendet immer wieder an Obdachlosenprojekte. 2016 konnte die Düsseldorfer Obdachlosenhilfe "fiftyfifty" mit dem Verkauf von sechs Bildern des Malers ein Haus für Flüchtlinge finanzieren.

Schwere Schäden am Markusdom erwartet Venedigs Wahrzeichen ist seit Tagen überschwemmt Am berühmten Markusdom in Venedig werden durch das andauernde Hochwasser in der Stadt schwere Schäden befürchtet. Medienberichten zufolge stehen alle Mosaike im Boden im Salzwasser - auch die Bronzetore der Kathedrale und die Sockel der Marmorsäulen. Die Reparaturen würden nun sehr aufwendig und teuer, sagte der Prokurator des Markusdoms, Tesserin, der verantwortlich für den baulichen Erhalt ist. Nach Unwettern in den vergangenen Tagen hat das Hochwasser in Venedig mit 1,56 Meter über Normal einen der bisher höchsten Pegelstände erreicht.