Kulturnachrichten

Donnerstag, 21. März 2019

Deutsche Wikipedia aus Protest abgeschaltet Aus Protest gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform erscheint bei der deutschsprachigen Version der Online-Enzyklopädie Wikipedia am Donnerstag ein Appell statt des Lexikons. Die Nutzer werden aufgefordert die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu kontaktieren. Obwohl die Wikipedia ausdrücklich vom Artikel 13 der neuen Urheberrechtsrichtlinie zu den Upload-Filtern ausgenommen sei, werde das freie Wissen selbst dann leiden, "wenn Wikipedia eine Oase in der gefilterten Wüste des Internets" bleibe. Das EU-Parlament will am kommenden Dienstag über die Urheberrechtsrichtlinie abstimmen. Die Streikaktion ist umstritten. Die Wahlbeteiligung war mit 215 von 4931 abstimmungsberechtigten Autoren gering. 146 stimmten für die Blockade, 69 dagegen.

Werberat beanstandet sexistische Anzeigen Geschlechterdiskriminierung und Sexismus stehen weiter an erster Stelle bei der Kritik an Werbung. Beim Deutschen Werberat sind dazu im vergangenen Jahr 445 Beschwerden eingegangen, neun Prozent mehr als im Vorjahr. Betroffen waren dabei aber deutlich weniger als zuvor, wie der Werberat mitteilte. Die Selbstkontrolle der Branche beanstandete daraufhin ein Drittel der Motive, weil sie sich etwa frauenfeindlicher Darstellungen bedienten. An zweiter und dritter Stelle der Beschwerdegründe standen Verstöße gegen ethische und moralische Mindestanforderungen und den Kinder-und Jugendschutz. Insgesamt erreichten das Gremium 1235 Beschwerden zu 702 Anzeigen und anderen Werbemaßnahmen. Der Werberat wird vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW getragen.

Bundeskunsthalle verteidigt Jackson-Ausstellung Der Intendant der Bundeskunsthalle, Rein Wolfs, hat die umstrittene Ausstellung über Michael Jackson verteidigt. "Gerade jetzt nach dem Bekanntwerden neuer Missbrauchsvorwürfe ist es wichtig, sich mit dem "King of Pop" auseinanderzusetzen", sagte Wolfs der Deutschen Presse-Agentur. Die Ausstellung sei keine Hommage, sondern beleuchte den Megastar aus unterschiedlichen, auch kritischen Perspektiven. Zusätzlich werde sie von Diskussionen begleitet werden und Kunstvermittler sollen mit den Besuchern über die Vorwürfe sprechen, erklärte der 59jährige. In einem Statement zu Beginn der Ausstellung wird zu den neuen Vorwürfen in der Fernsehdokumentation "Leaving Neverland" Stellung genommen. Die Bundeskunsthalle erklärt dort unter anderem: "Die Vorwürfe, die von den mutmaßlichen Opfern erhoben werden, sind schockierend. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, diese Thematik nicht auszuklammern." Die Ausstellung ist vom 22. März bis 14. Juli 2019 in Bonn zu sehen.

Leipziger Buchmesse eröffnet mit Solidaritäts-Appell Mit einem leidenschaftlichen Appell für ein europäisches Miteinander ist die Leipziger Buchmesse eröffnet worden. "Wir alle sind aufgefordert, für ein solidarisches Europa und die Werte, die es verkörpert, einzutreten", sagte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller, bei Festakt im Gewandhaus. "Lassen Sie uns das Feld nicht denen überlassen, die Freiheiten einschränken oder abschaffen wollen, die sich abschotten und Grenzen oder Zäune aufziehen möchten." Europa befindet sich Riethmüller zufolge an einem "Scheideweg". Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte, Demokratie brauche "Sprachkünstler, Querdenker und Freigeister" sowie Verleger, die sich als deren Wegbegleiter verstünden. Höhepunkt des Festaktes war die Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 2019 an die russisch-amerikanische Journalistin Masha Gessen. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung zählt zu den wichtigsten Literaturpreisen in Deutschland. Bis zum Sonntag präsentieren sich gut 2.500 Aussteller aus 46 Ländern.

Erstmals führt eine Frau den Deutschen Kulturrat Die Sprecher des Deutschen Kulturrats haben die Musikwissenschaftlerin Susanne Keuchel an ihre Spitze gewählt. Die 52-jährige ist Direktorin der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen und hat zahlreiche Publikationen zur Kulturforschung und Kulturellen Bildung herausgegeben. Keuchel löst als Präsidentin des Deutschen Kulturrats den Cellisten und Dirigenten Christian Höppner ab. Der Deutsche Kulturrat mit seinen acht Sektionen aus fast 250 Bundesverbänden versteht sich seit fast 40 Jahren als Ansprechpartner der Politik und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Europäischen Union.