Kulturnachrichten

Donnerstag, 11. Oktober 2018

Deutsche Welle startet Literaturprojekt mit Romanen Zweisprachige Videos, Essys und Links Zur Frankfurter Buchmesse und dem Auftakt des Deutschlandjahrs in den USA startet die Deutsche Welle ein Literatur-Projekt. Unter dem Titel "100 German Must-Reads/100 gute Bücher" stellte sie in Frankfurt einen Kanon deutschsprachiger Literatur vor. Der zweisprachige Roman-Kanon präsentiert 100 wichtige Werke deutschsprachiger Belletristik des 20. und 21. Jahrhunderts. Ein Jahrhundert-Panorama - von Thomas Manns "Buddenbrooks" (1901) bis Benedict Wells' "Vom Ende der Einsamkeit" (2016). Zu jedem Buch gibt es ein Web-Video und einen Hintergrundbeitrag, dazu Essays, Interviews, Tipps und Links - und Geschichten.

Neurechter Verlag Antaios prominent auf Buchmesse Unweit vom Stand der alternativen "tageszeitung" Der Antaios Verlag des neurechten Vordenkers Götz Kubitschek hat sich gegen den Willen der Veranstalter einen prominenten Platz auf der Frankfurter Buchmesse gesichert. Er präsentiert sich nun unter dem Dach des Loci-Verlags. Er habe Antaios am Dienstag an Loci-Verleger Thomas Veigel verkauft, sagte Kubitschek auf der weltgrößten Bücherschau. Antaios erscheine künftig als sogenanntes Imprint - eigenständige Marke - innerhalb von Loci. Loci ist mit seinem Stand an einer gutbesuchten Stelle - unweit vom Stand der alternativen "tageszeitung" untergebracht. Nach dem Eklat im vergangenen Jahr, als es bei einem Auftritt von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke beim Antaios-Stand Tumulte gab, hatte die Messeleitung dieses Mal zwei weitere Verlage des rechten Spektrums bewusst in einer wenig zugänglichen Ecke untergebracht.

Kasseler documenta-Obelisk bekommt neuen Standort Künstler und Stadt hatten sich monatelang nicht geeinigt Nach dem umstrittenen Abbau des documenta-Obelisken in Kassel bleibt das Kunstwerk nun doch in der Stadt. Es soll künftig unweit der Innenstadt auf der Treppenstraße stehen. Darauf haben sich Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle und der Künstler Olu Oguibe geeinigt. Die 16 Meter hohe Steinsäule des nigerianisch-amerikanischen Künstlers war am Tag der Deutschen Einheit in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgebaut worden. Zuvor hatten sich die Stadt und Oguibe monatelang über den Standort gestritten.

Grönemeyer singt auf Türkisch in "Doppelherz" Idee dafür bei Lesung für Deniz Yücel Neue Musik, neue Sprache: Herbert Grönemeyer (62) singt auf seiner neuen Single "Doppelherz / Iki Gönlüm" auch auf Türkisch. In dem Song, der morgen erscheint, geht es um die Sehnsüchte der Menschen, ob nach dem nächsten Urlaubsziel oder der zweiten Heimat. "Diese Sehnsüchte im Kopf und diese Sehnsüchte nach anderen Plätzen, das eint uns", schreibt Grönemeyer in einer Pressemitteilung. Auf die Idee Türkisch zu singen, sei er bei einer Lesung für den damals noch inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gekommen. "Da habe ich auch Türkisch gelesen. Und dann haben alle gesagt: Oh, das kannst Du ja richtig!" Unterstützung bekommt Grönemeyer bei "Doppelherz / Iki Gönlüm" von BRKN, einem deutschen Rapper mit türkischen Wurzeln.

7,5 Millionen Euro Förderung für Filme und Serien Neues aus Lummerland: Zweiter Teil von "Jim Knopf" kommt Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert 38 neue Spielfilme und Fernsehserien mit insgesamt 7,5 Millionen Euro. Mit der höchsten Summe von 1,1 Millionen Euro solle die Verfilmung des Politthrillers "Der Fall Collini" von Ferdinand von Schirach erhalten, teilte das Medienboard mit. Die Regie führt Marco Kreuzpaintner. 800.000 Euro soll eine Stasi-Komödie unter der Regie von Leander Haußmann erhalten. Auch für die Freunde von Lummerland gibt es eine gute Nachricht: Nach dem erfolgreichen Kinofilm "Jim Knopf und die Wilde 13" wird auch die nun folgende Verfilmung des 2. Teils "Jim Knopf und die Wilde 13" unter der Regie von Dennis Gansel mit 600.000 Euro gefördert. Bei den Fernsehserien bekommt die Horrorserie "Hausen" mit 700.000 Euro Förderung den größten Anteil. Regisseur Till Kleinert will in zehn Folgen das Leben des 15-jährigen Juri zeigen, der in einer Plattenbausiedlung lebt. Dort hat ein böses Wesen die Macht über die Bewohner übernommen. Der Drehbeginn für die Serie beim Pay-TV-Sender Sky ist Anfang kommenden Jahres geplant.

Buchbranche sorgt sich um sinkende Umsätze Zweiter Fachbesuchertag auf der Frankfurter Buchmesse Noch bis morgen ist die 70. Frankfurter Buchmesse ausschließlich für Fachbesucher geöffnet. Dabei wird es auch um die wachsende Konkurrenz durch Internet und soziale Medien gehen. Sie tragen mit dazu bei, dass der Umsatz in den ersten acht Monaten des Jahres laut Branchenangaben erneut um ein Prozent zurückgegangen ist. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 1,6 Prozent. Zwischen 2013 und 2017 summierten sich die Einbußen auf 18 Prozent. Dass es dem Buchhandel in Deutschland nicht gut geht, lässt sich auch daran erkennen, dass einige große Verlage, wie zum Beispiel Fischer oder Rowohlt, ihre traditionellen Buchmesse-Partys in diesem Jahr abgesagt haben. Ungeachtet dessen, geht das diesjährige Messeprogramm weiter. So wird sich heute unter anderem Norwegen präsentieren. Im kommenden Jahr werden die Skandinavier bei der größten Bücherschau der Welt offizielles Gastland sein. Mit dabei ist auch die norwegische Bestsellerautorin Maja Lunde. Der schwedische Erfolgsautor Jonas Jonasson und die Schweizer Entertainerin Michelle Hunziker sind ebenfalls zu Gast in Frankfurt. Hunziker wird dabei ihr Buch über den Ausstieg aus einer Sekte vorstellen.

Untersuchung im Fall Khashoggi gefordert Regimekritischer Journalist wird seit über einer Woche vermisst Nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat die Organisation Reporter ohne Grenzen eine unabhängige internationale Untersuchung gefordert. Die Organisation beklagte in einer Mitteilung zugleich, dass seit September vergangenen Jahres in Saudi-Arabien mehr als 15 Journalisten und Blogger unter ungeklärten Umständen festgenommen worden seien. Es sei unklar, wo die Betroffenen festgehalten würden und was ihnen vorgeworfen werde. Khashoggi hatte vor mehr als einer Woche das saudische Konsulat in Istanbul betreten und wird seitdem vermisst. Türkische Polizei- und Regierungskreise gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass er im Konsulat ermordet wurde. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück und versprach, den Fall aufzuklären.

Preis für jordanisches Journalistennetzwerk Auszeichnung erinnert an inhaftierten saudischen Blogger Raif Badawi Das jordanische Journalistennetzwerk "Arab Reporters for Investigative Journalism" ist auf der Frankfurter Buchmesse mit dem "Raif Badawi Award for courageous journalists" ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der Friedrich-Naumann-Stiftung vergeben. Die Jury hatte die Organisation für ihren mutigen Einsatz für investigative Berichterstattung in einem immer schwieriger werdenden Umfeld und für die Unterstützung journalistischer Rechercheprojekte in mehr als 20 arabischen Ländern ausgewählt, wie die Stiftung mitteilte. Der undotierte Preis soll an den inhaftierten saudischen Blogger Raif Badawi erinnern, der wegen seiner islamkritischen Texte zu 1000 Peitschenhieben und zehn Jahren Haft verurteilt wurde.

Grütters will "Deutschen Verlagspreis" einführen Budget soll eine Million Euro betragen Kulturstaatsministerin Monika Grütters will einen "Deutschen Verlagspreis" einführen. "Angesichts der angespannten Situation gerade kleinerer und anspruchsvoller Verlage wollen wir ein Zeichen für literarische Vielfalt setzen", erklärte die CDU-Politikerin anlässlich der Frankfurter Buchmesse in Berlin. Die Auszeichnung solle "die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung der unabhängigen Verlage überall in Deutschland stärken und sichtbarer machen". Damit solle ein Beitrag zum Erhalt der kulturellen Infrastruktur in ganz Deutschland geleistet werden, erklärte Grütters. Geplant ist die Vergabe eines Spitzenpreise sowie einer mittleren zweistelligen Zahl von Förderpreisen, hieß es in einer Mitteilung. Das Gesamtbudget solle mindestens so hoch liegen wie beim Deutschen Buchhandlungspreis. Dieser wird den Angaben zufolge mit einer Million Euro pro Jahr gefördert.

Neue Querelen um Gedenkstätte Hohenschönhausen Drei Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats legen Amt nieder Die Querelen um die Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen reißen nicht ab. Die turnusmäßige Sitzung des wissenschaftlichen Beirats wurde abgesagt. Drei Mitglieder des Gremiums legten nach eigenen Angaben "unter Protest" ihr Amt nieder. Es sind die früheren DDR-Bürgerrechtlerinnen Heidi Bohley, Freya Klier sowie Professorin Barbara Zehnpfennig. In einem Brief an den Stiftungsrat monieren sie, der Beiratsvorsitzende Dieter Dombrowski habe die Sitzung eigenmächtig abgesagt, nachdem sie eine Aussprache mit dem geschassten Gedenkstättendirektor Hubertus Knabe gefordert hätten. Die Frauen schreiben, sie hätten das Vertrauen in Dombrowski verloren. Es sei unklar, wessen Interessen er vertrete. Dombrowski war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

re:publica feiert Premiere in Afrika Internetkonferenz findet im Dezember in Ghana statt Unter dem Motto "Next Level" findet die erste Ausgabe der Internetkonferenz re:publica auf dem afrikanischen Kontinent statt. Mehr als 150 Speaker sollen am 14. und 15. Dezember in Ghanas Hauptstadt Accra auftreten. "Wir habe schon seit sechs, sieben Jahren ein großes afrikanisches Netzwerk auf der re:publica", sagte der Mitgründer der Internetkonferenz, Andreas Gebhard, in Berlin. Somit gebe es schon seit längerem einen regen Austausch. Für Accra spreche unter anderem die gute Tech-Szene. "Dort tut sich gerade richtig viel." Die Veranstaltung richte sich an die Leute vor Ort und im gesamten westafrikanischen Raum. Spekulationen über die Teilnehmerzahlen wollte Gebhard nicht abgeben. Ziel sei aber, regelmäßig eine re:publica in Afrika zu veranstalten.