Kulturnachrichten

Dienstag, 24. November 2020

Deutsche Welle sendet auf Ungarisch und Tamil Die Deutsche Welle wird 2021 auch in den Sprachen Tamil und Ungarisch berichten. Die zwei neuen journalistischen Angebote sollen die dreißig aktuellen Sendesprachen ergänzen, erklärte der deutsche Auslandssender in Bonn. Zudem solle die Präsenz von Korrespondentenbüros in den Zielregionen ausgebaut werden, wie der Rundfunkrat entschieden habe. Wegen zunehmender Einschränkung der Pressefreiheit und Risiken für Journalisten weltweit habe der Sender zudem sein Sicherheitskonzept zum Schutz der Mitarbeitenden der Deutschen Welle und der Deutschen Welle Akademie aktualisiert. An der Akademie werden Journalisten aus- und fortgebildet.

Monika Grütters will "Haus der Demokratie" Kulturstaatsministerin Monika Grütters will "mehr Demokratiegeschichte wagen" und dafür Schlüsselorte der demokratischen Entwicklung "aus ihrem Schattendasein" holen. Gerade weil die deutsche Demokratie auf den Trümmern der nationalsozialistischen Diktatur aufgebaut worden sei, gerade weil man aus dem Gedenken an den Holocaust und an die Opfer totalitärer Diktaturen Lehren für die Zukunft ziehen wolle, sollte man Orte der deutschen Demokratiegeschichte stärker sichtbar machen, schrieb die CDU-Politikerin in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Sie möchte der Frankfurter Paulskirche ein "Haus der Demokratie" als Kommunikations- und Reflexionsort an die Seite stellen zur "zur kritischen Auseinandersetzung mit deutscher Demokratiegeschichte". Deutschland vergebe bislang die Chance, diesen Schlüsselort der deutschen Freiheitsgeschichte als Lernort für die Demokratie zu nutzen, so Grütters.

Karl Dall ist gestorben Der Komiker und Schauspieler Karl Dall ist tot. Er starb am Montag im Alter von 79 Jahren, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dall habe sich von einem Schlaganfall, den er vor zwölf Tagen erlitten hatte, nicht mehr erholt. Dall hatte 1967 die Komödiantengruppe Insterburg & Co. mitgegründet, der er bis Ende der 1970er Jahre angehörte. Nach deren Auflösung begann er eine Solokarriere als Bühnenkünstler und arbeitete auch fürs Fernsehen, unter anderem für die ARD-Sendung "Verstehen Sie Spaß" oder die Formate "Dall-As" auf RTL und "Jux und Dallerei" auf Sat.1. Mit Schlagern wie "Diese Scheibe ist ein Hit" und "Millionen Frauen lieben mich" landete er in den Charts. Als Schauspieler stand er in zumeist kleineren Rollen für diverse Komödien vor der Kamera, etwa für "Sunshine Reggae auf Ibiza".

Keine deutschen Gewinner bei International Emmys Bei der Verleihung der International Emmy Awards in New York sind die Nominierten aus Deutschland leer ausgegangen. In der Kategorie "Drama Serie" war die zweite Staffel der ARD-Serie "Charité" ins Rennen gegangen. Es gewann die Serie "Delhi Crime" aus Indien. Als beste Schauspielerin nominiert war die 22-jährige Emma Bading, für ihre Rolle in dem Spielfilm "Play", der ebenfalls im Ersten lief. Ausgezeichnet wurde Glenda Jackson für "Elizabeth is Missing" aus Großbritannien. Bester Schauspieler ist der Brite Billy Barratt in "Responsible Child". Mit den International Emmy Awards werden Fernsehsendungen geehrt, die außerhalb der USA produziert wurden.