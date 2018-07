In ihrer polnischen Heimat ist die Bildhauerin Alina Szapocznikow eine Berühmtheit. In Deutschland ist sie trotz zweimaliger documenta-Teilnahme kaum bekannt. Die Kunsthalle Baden-Baden präsentiert nun ihr Werk - das Schönheit und Abgrund verbindet. Mehr

Überlagert vom Grauen des Holocaust: Die erzwungene Flucht von 500.000 Juden aus Mitteleuropa sei bisher zu wenig präsent, sagt Christoph Stölzl. Das soll sich mit dem Exilmuseum am Anhalter Bahnhof in Berlin ändern, erklärt dessen Gründungsdirektor.

Die CSU in München hat Theaterschaffende derzeit auf dem Kieker. Ein Stadtrat will den Intendanten untersagen lassen, an einer Anti-Rechts-Demo teilzunehmen. Der Chef der Münchner Kammerspiele Matthias Lilienthal wehrt sich.