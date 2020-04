Deutsche MeToo-Anlaufstelle meldet 255 Vorfälle

Samstag, 18. April 2020

Die hessische Popband Milky Chance tritt bei dem internationalen Internet-Event für die Helfer in der Coronakrise auf. Unter dem Motto "One World: Together at home" werde die Veranstaltung in der Nacht zum Sonntag live ab 2.00 Uhr im Netz zu sehen sein, teilte Universal Music in Berlin mit. In einem Livestream über Youtube und Twitter bringe die Musikerin Lady Gaga Künstler aus aller Welt zusammen. Dabei soll dazu aufgerufen werden, den Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation WHO zu unterstützen. Unter anderem treten Musiker wie Taylor Swift, Elton John, Andrea Bocelli und Paul McCartney auf. Das Konzert besteht aus zwei Teilen: Am Samstag ist es als mehrstündiger digitaler Livestream ab 20 Uhr in sozialen Medien und bei zahlreichen Streaming-Anbietern zu sehen, in der Nacht zum Sonntag dann als globale TV-Show ebenfalls im Netz und bei Fernsehsendern wie NBC und CBS.