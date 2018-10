Kulturnachrichten

Samstag, 27. Oktober 2018

Deutsche Filmmusikpreise verliehen Der Preis in der "Königskategorie" ging erstmals an zwei Komponisten Der Deutsche Filmmusikpreis für die "Beste Musik im Film" ging in diesem Jahr an die Komponisten Martina Eisenreich und Ralf Wienrich. Eisenreich erhielt den Preis für ihre Musik zum Tatort "Waldlust" und Wienrich für den Spreewaldkrimi "Zwischen Tod und Leben". Als "Bester Song im Film" wurde der Titel "Räuber und Gangster" aus der Kinderserie "Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs" von Mario Schneider ausgezeichnet. Dascha Dauenhauer wurde sowohl als beste Nachwuchskomponistin als auch für die "Beste Musik im Kurzfilm" ausgezeichnet. Damit wurden ihre Leistungen für die Filmmusik zu "Love me, Fear me" gewürdigt. Der Komponist und Musiker Peter Gotthardt wurde mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk belohnt. Den Ehrenpreis International sprach die Jury der Oscar-Preisträgerin Rachel Portman zu. Der Deutsche Filmmusikpreis wurde zum fünften Mal in Halle verliehen.

Stiftung Bauhaus Dessau stellt Sprecherin frei Entscheidung zunächst temporär Die Diskussion um die Absage des Konzerts der linken Punkband "Feine Sahne Fischfilet" hat erste personelle Konsequenzen. Die Stiftung Bauhaus Dessau hat ihre Pressesprecherin Helga Huskamp freigestellt. Dies sei zunächst eine temporäre Entscheidung, hieß es am Freitag von der Stiftung. Weitere Angaben seien aktuell nicht möglich. Die Stiftung hatte ein ZDF-Konzert in der Reihe "zdf@bauhaus" mit der Band abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Stiftungsdirektorin Claudia Perren räumte nach der anschließenden massiven Kritik kommunikative Fehler ein. Die Band "Feine Sahne Fischfilet" wird nun am 6. November in der Alten Brauerei in Dessau auftreten. Die Karten für das Konzert waren am Freitag in kürzester Zeit vergriffen.

Elektrischer Stuhl auf Kirmes provoziert Proteste "Hinrichtung 1 Euro" stand auf einem Schild an dem Gerät Auf Protest ist die Nachbildung eines elektrischen Stuhls auf einem Jahrmarkt im französischen Bordeaux gestoßen, mit dem die Hinrichtung eines Häftlings nachgespielt werden kann. In einer Glaskabine befand sich eine Puppe in Häftlingskleidung mit einem Tuch über dem Kopf, der Besucher nach Einwurf eines Euros einen simulierten tödlichen Stromstoß versetzen konnten, berichtete die Zeitung "Sud Ouest" am Freitag. "Hinrichtung 1 Euro" stand auf einem Schild an dem Gerät. Nach Protesten aus der Bevölkerung kamen die Jahrmarktbetreiber einer Bitte der Stadtverwaltung nach und entfernten den elektrischen Stuhl.

Bibel-Museum zeigt kilometerlange Heilige Schrift Willy Wiedmann arbeitete 16 Jahre an dem Werk Das Bibel-Museum in Washington zeigt ab Samstag eine Bibel-Produktion, die genau 3.333 Seiten umfasst. Sie ist als sogenanntes Leporello gebunden und lässt sich wie ein Akkordeon auseinanderziehen. Vollständig ausgerollt hat sie eine Länge von mehr als 1.600 Metern, wie das Museum mitteilte. Sie ist damit 50 Mal länger als eine Thorarolle. Die illustrierte Bibel stammt vom verstorbenen Willy Wiedmann, einem Deutschen, dessen Sohn den außergewöhnlichen Fund 2013 auf dem Dachboden seines Vaters machte. Dieser arbeitete ab 1984 volle 16 Jahre an dem Werk. Die ausziehbare Bibel wurde im Mai 2017 von 500 Freiwilligen entlang der Elbe in Magdeburg vollständig ausgerollt und erhielt dafür einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.