Kulturnachrichten

Donnerstag, 22. August 2019

Deutsche Direktorin muss Museum in Florenz verlassen Die Deutsche Kunstexpertin Cecilie Hollberg hat wegen der Umkehr einer Museumsreform in Italien ihren Posten in der Galleria Dell'Accademia in Florenz verlassen. Sie sei "aus allen Wolken gefallen", als sie Anfang August vom vorzeitigen Ende ihres Vertrages erfahren habe, sagte Hollberg heute der Zeitung "Corriere della Sera". Die Galleria ist weltweit für Michelangelos David-Skulptur bekannt und gehört zu den meistbesuchten Museen in Italien. Hollberg hatte den Chefposten seit etwa vier Jahren inne und in dieser Zeit die Besucherzahlen nach oben geschraubt. Sie war eine der wenigen ausländischen Direktoren, die bei einer Museumsreform der sozialdemokratischen Vorgängerregierung eingesetzt wurden.

Schlagertexterin Irma Holder gestorben Sie schrieb Hits wie "Hello Again" von Howard Carpendale und textete Schlager für Michelle, Heino, Freddy Quinn und Udo Jürgens. Nun ist die Schlagertexterin Irma Holder im Alter von 93 Jahren in baden-württembergischen Gärtringen gestorben. Holder, die rund 1000 Musiktitel geschrieben hat, starb bereits am 16. August. In den 1970er Jahren fing die gelernte Bankkauffrau unter anderem mit Texten für Udo Jürgens und Monica Morell an, später arbeitete sie auch für Roy Black, Tommy Steiner und Karel Gott. Von Holder stammt unter anderem der Text für den ersten Erfolg von Stefanie Hertel ("Über jedes Bacherl geht a Brückerl"), den Schlager "Und morgen früh küss' ich Dich wach" von Helene Fischer sowie für Andrea Bergs Hit "Du hast mich tausendmal belogen". Hunderte Songs aus ihrer Feder schafften es in die Charts. 2017 wurde Irma Holder mit dem Deutschen Musikautorenpreis geehrt.

Polnischer Filmproduzent Wozniak-Starak ist tot Wie die polnische Polizei mitteilte, hatten Rettungskräfte die Leiche des seit einem Bootsunfall vermissten 39-Jährigen im Kisajno-See im Nordosten des Landes gefunden. Der Filmproduzent war am frühen Sonntagmorgen von einem Motorboot in den See gefallen. Eine 27-jährige Frau, die sich ebenfalls auf dem Boot befand, konnte sich ans Ufer retten. Zu den bekanntesten von Wozniak-Starak produzierten Filmen zählen "Götter" von Regisseur Lukasz Palkowski (2014) und "Die Kunst der Liebe" (2017) von Regisseurin Maria Sadowska.

Orchestervereinigung: steigendes Interesse an Klassischer Musik Deutschlands Orchester verzeichnen ein größeres Publikumsinteresse an klassischer Musik, insbesondere die Besucherzahlen bei Open-Air-Konzerten seien ein Beleg, dass Klassik auf dem Erfolgskurs sei, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerald Mertens. Allein zum Open-Air-Konzert der Berliner Philharmoniker am Brandenburger Tor unter dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko würden am kommenden Samstag über 30.000 Menschen erwartet. Weiter verwies Mertens auf "45.000 Besucher bei der Oper für alle mit Deutscher Staatsoper und Staatskapelle Berlin auf dem Bebelplatz im Juni und 75.000 Besucher im Nürnberger Luitpoldhain bei den Nürnberger Philharmonikern." Diese Tausenden Musikliebhaber tauchten jedoch bislang in keiner offiziellen Besucherstatistik auf, denn der Eintritt zu vielen großen Klassik-Open-Air-Veranstaltungen sei frei, sagte der Geschäftsführer.

"Systemsprenger" geht ins Oscar-Rennen Der Spielfilm "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Er wurde unter sieben Bewerbern als Kandidat für die Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt. Dies teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mit. Auf der Bewerber-Liste standen sieben Filme, darunter die Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" von Regisseurin Caroline Link und "Lara" von Jan-Ole Gerster. Die Oscar-Akademie wählt im Januar 2020 fünf Bewerber-Filme aus, die offiziell für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert werden.