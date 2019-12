Deutsche brachte Weihnachtsbaum nach Amerika

Sonntag, 22. Dezember 2019

In der bei einem Brand zerstörten Pariser Kathedrale Notre-Dame wird in diesem Jahr zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrhunderten keine Weihnachtsmesse gefeiert. Der Dekan von Notre-Dame, Patrick Chauvet, wird die Mitternachtsmesse an Heiligabend stattdessen in der Kirche Saint-Germain l'Auxerrois am Louvre feiern, wie die Gemeinde am Samstag bestätigte. In Notre-Dame hatte seit 1803 jedes Jahr eine Weihnachtsmesse stattgefunden. Allein während der Zeit um die Französische Revolution wurden in Notre-Dame keine Gottesdienste gefeiert. In den Jahren ab 1803 konnten die Pariser allerdings immer in der Kathedrale Weihnachten feiern - sogar während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Bei dem Brand am 15. April waren das Dach und der Spitzturm der weltberühmten gotischen Kathedrale zerstört worden. Auslöser des Brandes war Ermittlern zufolge vermutlich eine brennende Zigarette oder ein Kurzschluss bei Bauarbeiten am Dach. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der eigentliche Wiederaufbau soll 2021 beginnen.