Deutsche Bank verkleinert Kunstsammlung

Samstag, 8. Februar 2020

Die Deutsche Bank hat ihre Kunstsammlung verkleinert und dabei auch ein bedeutendes Werk von Gerhard Richter verkauft. "Die Deutsche Bank hält an ihrer Kunstsammlung fest und fördert und sammelt auch künftig zeitgenössische Kunst, wenn auch in geringerem Umfang als bisher", sagte ein Sprecher in Frankfurt am Main. Neben "Faust" von Gerhard Richter wurden auch Gemälden von Emil Nolde, Alexej von Jawlensky und Piet Mondrian verkauft. Der Bestand umfasst zur Zeit noch 55 000 statt wie vorher 59 000 Arbeiten.

Hollywood-Produzent Roland Emmerich verfilmt Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte". Wie der FilmFernsehFonds Bayern in München mitteilte, soll sie unter dem Titel "The Magic Flute" als Familienfilm ins Kino kommen. Dafür gebe es aus Bayern staatliche Filmfördermittel in Höhe von 1,6 Millionen Euro. In der Adaption der Vorlage reist der 17-jährige Tim Walker in die Alpen, um sein Stipendium am legendären Mozart-Internat anzutreten. Er entdeckt ein jahrhundertealtes Portal, das ihn in die Welt von Mozarts berühmtester Oper katapultiert. Als Darsteller seien Opern-Weltstars wie Rolando Villazon oder Morris Robinson mit von der Partie. Gedreht werde voraussichtlich ab Oktober 2020 überwiegend in Bayern, aber auch in Marokko und London.