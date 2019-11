Deutsch-polnisches Schulbuch Suche nach einer gemeinsamen Geschichtsschreibung

Von Martin Sander

Bildung sollte grenzüberschreitend funktionieren: ein Gymnasium in Warschau. (picture alliance/arkivi)

Polen ist in Bezug auf den Umgang mit seiner Geschichte immer wieder in der Kritik. Erstaunlich also, dass die dortige Regierung ein gemeinsames deutsch-polnisches Schulbuch fördert. Doch das lohnende Projekt kommt auch den Nationalkonservativen zugute.