Deutsch-französischer Liederabend in Stuttgart "la mélodie" und "le lied"

Moderation: Uwe Friedrich

Mandy Fredrich kann alles: stimmgewaltige Oper und intime Liedinterpretation. (Mandy Fredrich/ Ellen Schmaus)

Deutsch-französische Freundschaft einmal anders: Lieder links und rechts des Rheins, von Schubert bis Satie, von Liebesleid bis Liebesfreud. Die Sopranistin Mandy Fredrich und der Pianist Alan Hamilton erkunden, was die beiden Nationen verbindet.

Oper und Lied haben als Gattungen äußerlich wenig miteinander gemeinsam, sind aber eng miteinander verwandt. Zugleich gibt es nicht allzu viele Sänger, die sich in beiden Sphären wohlfühlen. Die Sopranistin Mandy Fredrich demonstriert, wie sich eine Sängerin heute zwischen diesen Welten bewegt.

Keine Grenzen zwischen großer Oper und intimerem Lied

Nach ihrem Erfolg als Mozarts Königin der Nacht, die sie 2012 unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt bei den Salzburger Festspielen sang, wurde Mandy Fredrich Ensemblemitglied der Oper Stuttgart. Von hier aus muss man nur einmal die Straße überqueren, um zu der renommierten Internationalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart zu gelangen.

Ewig gültig umsungen: die Liebe

Im Rahmen der Wolf-Akademie gibt Mandy Fredrich einen Liederabend, in dem zwei andere Welten – eng miteinander verwandt und doch weit voneineinader entfernt – zusammenkommen: das deutsche und das französische Lied. Liebeslieder aus allen Stimmungslagen von Franz Schubert über Richard Strauss bis zu Gabriel Fauré und Erik Satie stehen auf dem Programm, das sie gemeinsam mit dem Pianisten Alan Hamilton auf die Bühne bringt.

Der französische Komponisit Erik Satie hat Lieder voller Esprit geschrieben. (imago / Leemage)

"la mélodie" und "le lied"

In Frankreich bezeichnet man ein Kunstlied in der Regel als "la mélodie", während man für das deutsche Pendant tatsächlich den Begriff "le lied" bereithält. Was beide Formen miteinander zu tun haben, hat der Komponist Charles Koechlin 1925 zu beschreiben versucht: "Die ‚lieder‘ eines Schumann, Schubert oder Brahms werden vom Volk gesungen und verstanden, während die ‚mélodies‘ Claude Debussys, Henri Duparcs oder Gabriel Faurés in ihrer lyrischen, subjektiven und vor allem poetisch ausgerichteten Eigentümlichkeit dem Volk denkbar fern stehen." Dazu muss aus deutscher Sicht heute festgestellt werden, dass wohl kaum jemand einfach so Schubert singt, und dass Faurés Lieder nur noch bei eingefleischten Fans bekannt sind. Wie gut, dass in Stuttgart etwas dagegen unternommen wird!

In der Staatsgalier Stuttgart gibt es auch Kunst, die nicht auf Leinwand zu bannen ist: Musik. (dpa/Sina Schuldt)

Aufzeichnung des Konzertes vom 14. Juli 2018 in der Staatsgalerie Stuttgart durch die Internationale Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart und in Zusammenarbeit mit der Oper Stuttgart.

I. LIEBESGESCHICHTE

Franz Schubert

An die Nachtigall

Rastlose Liebe

Gretchen am Spinnrad

Nur wer die Sehnsucht kennt

Die Liebe hat gelogen



II. LIEBESGESCHICHTE

Gabriel Fauré

Reve d'Amour

Au bord de l'eau

Notre Amour

Après un rêve

Le Secret





III. LIEBESGESCHICHTE

Erik Satie

La Diva de l'Empire

Je te veux

Sylvie

Jean-Paul-Égide Martini

Plaisir d'amour



IV. LIEBESGESCHICHTE

Pauline Viadot

Seize ans (nach Frédéric Chopins Mazurka Nr. 1 für Stimme und Klavier)

Aime-moi (nach Frédéric Chopins Mazurka Nr. 2 für Stimme und Klavier)

Amez-moi

Villanelle

Évocation





IV. LIEBESGESCHICHTE

Richad Strauss

Liebeshymnus

Breit über mein Haupt

Wiegenlied

Befreit

Allerseelen

Mandy Fredrich, Sopran

Alan Hamilton, Klavier