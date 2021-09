Kulturnachrichten

Donnerstag, 30. September 2021

Der Vater von Britney Spears ist nicht mehr ihr Vormund In den USA ist der juristische Streit um die Vormundschaft über die Pop-Sängerin Britney Spears entschieden worden. Eine Richterin in Los Angeles setzte den Vater der Künstlerin als Vormund ab und kam damit einem Antrag der Anwälte der 39-Jährigen nach. Sie begründeten dies damit, dass der Vater seine Rolle als Vormund missbraucht und sich unter anderem am Vermögen der Sängerin bereichert habe. Jamie Spears hatte 2008 die Angelegenheiten für seine Tochter übernommen, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme zusammengebrochen war. Das Gericht setzte nun einen Buchhalter vorübergehend als Vormund für die Finanzen des weltweit bekannten Stars ein.

"Toy" von David Bowie erscheint doch noch Ein bisher unveröffentlichtes Album von David Bowie wird doch noch herausgegeben. Die Platte "Toy" kommt Anfang Januar auf den Markt und damit gut 20 Jahre nach ihrem Entstehen , wie das Plattenlabel Parlophone Records bekannt gab. Es sei als dreiteilige CD-Box und auf sechs Vinyl-Scheiben erhältlich. "Toy" wurde 2001 aufgenommen und beinhaltet neue Interpretationen von Songs , die Bowie ursprünglich zwischen 1964 und 1971 aufgenommen hatte. Nach einem Bericht der BBC war das Plattenlabel des britischen Rockmusikers zunächst nicht überzeugt. 2011 wurde das Album bereits online geleakt. Bowie gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.

Das Academy Museum in Los Angeles wird eröffnet Nach vielen Verschiebungen öffnet am Donnerstag in Los Angeles das neue "Academy Museum" seine Pforten für Besucher. Über sieben Stockwerke und einen riesigen Kuppelbau verteilt sollen Geschichte, Kunst und Wissenschaft des Films gezeigt werden. Entworfen wurde das 480 Millionen Dollar teure Gebäude nach Plänen des italienischen Stararchitekten Renzo Piano. Nach 20 Jahren Planung ist der Bau nun fertig. Er beherbergt nicht nur viele Oscar-Statuen, sondern eine beachtliche Sammlung an einzigartigen Requisiten, die zum Teil aus dem Privatbesitz vieler Hollywood-Stars stammen. Los Angeles und vor allem der Stadtteil Hollywood gelten als das Herz und der Sitz der Filmindustrie.

Daniel Craig kehrt an den Broadway zurück Nach seinem Abschied als James Bond kehrt der britische Schauspieler Daniel Craig an den New Yorker Broadway zurück. Er werde gemeinsam mit Schauspielkollegin Ruth Negga die Hauptrollen in einer Inszenierung von Shakespeares "Macbeth" übernehmen, teilten die Veranstalter mit. Die Vorstellungen sollen im März beginnen. Craig war zuvor schon mehrfach am Broadway aufgetreten, unter anderem 2013 gemeinsam mit Ehefrau Rachel Weisz in dem Stück "Betrayal". Am Dienstag hatte Craig die Weltpremiere seines fünften und letzten James-Bond-Thrillers "Keine Zeit zu sterben" gefeiert.

Lehmbruck Museum gibt Nolde-Gemälde zurück Das Lehmbruck Museum in Duisburg hat das Gemälde "Buchsbaumgarten" von Emil Nolde an die Erben der ehemaligen Besitzer zurückgegeben. Die Stadt Duisburg hatte laut Museum das Ölgemälde 1956 für die Sammlung des städtischen Kunstmuseums erworben. 1999 stellten die Erben des 1934 verstorbenen Breslauer Anwalts und Kunstsammlers Ismar Littmann erstmals ein Rückgabegesuch an das Lehmbruck-Museum, in dessen Sammlung das Werk mittlerweile übergegangen war. 20 Jahre später, im Dezember 2019, beschloss das Kuratorium des Museums, dem Gesuch stattzugeben.