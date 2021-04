Kulturnachrichten

Samstag, 10. April 2021

Der US-Rapper DMX ist tot Der US-Rapper DMX ist nach einem Herzanfall verstorben. Er wurde 50 Jahre alt. DMX war am 2. April in eine Klinik im US-Bundesstaat New York eingeliefert worden und hatte seitdem im künstlichen Koma gelegen. Nun wurde der Musiker für tot erklärt, wie seine Familie mitteilte. Immer wieder hatte DMX mit Drogenproblemen zu kämpfen. Sein Debütalbum "It's Dark and Hell is Hot" war 1998 erschienen. Seitdem war Earl Simmons, wie er hieß, dreimal für den Grammy nominiert. Er war der erste Musiker, dessen vier erste Alben jeweils Platz 1 der US-Billboard-Charts eroberten. Simmons sei ein Gigant gewesen, erklärte sein Plattenlabel Def Jam Recordings. Dessen Musik habe unzählige Fans in der ganzen Welt inspiriert, teilte seine Familie mit.

SPK-Chef Parzinger: "Denkmäler nicht beliebig zerstören" In der Diskussion um den Bestand von Denkmälern etwa mit rassistischem oder kolonialistischem Hintergrund hat der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, vor nicht legitimierten Übergriffen gewarnt. Er verstehe, dass man zu gewissen Zeiten bestimmte Denkmäler nicht mehr sehen wolle, sagte er der Deutschen Presse Agentur. Das gelte etwa für die Denkmalstürze von Saddam Hussein im Irak oder von Lenin in Deutschland und Osteuropa. Aber es sollte einen gesellschaftlichen Dialog darüber geben, wenn bestimmte Denkmäler von der Gemeinschaft mehrheitlich nicht mehr gewünscht seien. Die Debatten seien wichtig, weil sie einer Gesellschaft bestimmte Etappen ihrer komplizierten und schwierigen Geschichte bewusst machten, und könnten auch zum Abbau von Denkmälern führen. Einzelne Gruppen sollten sich aber nicht selbst das Recht nehmen, Denkmäler einfach zu zerstören. "Wenn jeder selbst das Recht in die Hand nimmt, beliebig Denkmäler zu zerstören: Wo kommen wir da hin?", so Parzinger.

"Top Gun"-Fortsetzung erneut verschoben Die Premiere des Actionfilms "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise ist erneut verschoben worden. Ursprünglich sollte er im Sommer 2020 erscheinen. Nach mehreren Verschiebungen soll das Sequel des Blockbusters "Top Gun" von 1986 nach Angaben des Studios Paramount jetzt im November dieses Jahres in den US-Kinos zu sehen sein. Wegen der Corona-Krise mit weltweit geschlossenen Kinos und erschwerten Dreharbeiten werfen viele Hollywoodstudios ihre Starttermine um. Einige Filme erscheinen auch nicht mehr zuerst im Kino, sondern bei Streaming-Anbietern. Dies hatte in der Branche zu Kritik geführt.

3.000 Jahre alte Stadt in Ägypten freigelegt Ägyptische Archäologen und Archäologinnen haben nach eigenen Angaben die größte jemals in Ägypten entdeckte antike Stadt ausgegraben. Die "verlorene goldene Stadt" sei rund 3.000 Jahre alt und stamme aus der Regierungszeit von Pharao Amenhotep III., sagte der Ägyptologe Sahi Hawass. Laut Betsy Bryan, Professorin für Ägyptische Kunst und Archäologie an der Johns Hopkins Universität in Baltimore, ist der Fund die "zweitwichtigste archäologische Entdeckung seit dem Grab von Tutanchamun" vor fast einem Jahrhundert. Die Stadt ist nach Angaben des Teams gut erhalten und weist fast vollständige Mauern und Räume mit Alltagsgegenständen auf. Bislang wurden mehrere Verwaltungs- und Wohnviertel freigelegt. Dabei entdeckten die Forscher neben Schmuck, bunten Keramikgefäßen und Skarabäuskäfer-Amuletten auch eine Bäckerei mit Öfen und Vorratsgefäßen.

Der Choreograph Ismael Ivo ist gestorben Der Choreograph und Mitbegründer des Wiener ImPulsTanz-Festivals, Ismael Ivo, ist tot. Der 66-Jährige sei in seiner Heimat Brasilien an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, teilte ImpulsTanz in Wien mit und berief sich dabei auf Ivos Management. Ende der 1990er arbeitete Ivo als leitender Choreograph am Deutschen Nationaltheater Weimar, von 2005 bis 2012 war er Direktor der Sparte Tanz der Biennale in Venedig. Er arbeitete auch mit der deutschen Choreographin und Ballettdirektorin Pina Bausch, dem amerikanischen Choreographen William Forsythe und der serbischen Performerin Marina Abramovic zusammen.