Der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Merkel-Jahre (2/6) – Ein plötzlicher Aufbruch Das Feature, 45 min Feature-Serie von Stephan Detjen und Tom Schimmeck Bis zum Tag des Mauerfalls 1989 beschränkt sich Angela Merkels politische Arbeit darauf, als FDJ-Sekretärin Theaterkarten für die Kolleginnen und Kollegen zu besorgen. Der Gedanke, dass sie einmal Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland werden könnte, ist damals weiter entfernt als der Mond.

Angela Merkel, die ganz nah an der Mauer lebt, geht erst einmal in die Sauna, als die Schlagbäume aufgehen, routinemäßig. Die Doktorin am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR lässt auch diesen historischen Tag gemächlich angehen. Erst später am Abend schaut sie am Grenzübergang Bornholmer Straße vorbei, um ein wenig Westluft zu schnuppern, kehrt aber bald zurück, weil sie "früh raus" muss.

Umso rasanter verläuft ihre Politikkarriere. Ein paar Wochen nach dem Mauerfall beschließt Angela Merkel, sich politisch zu engagieren. Sie schaut zuerst bei der SDP vorbei, den neu gegründeten Sozialdemokraten Ost, dann beim "Demokratischen Aufbruch". Dort kümmert sie sich zunächst mal um den Computer.

Keine vier Monate später wählt die DDR zum letzten Mal. Der Demokratische Aufbruch erringt nur magere 0,9 Prozent, ist aber dank seiner Allianz mit der CDU trotzdem Wahlsieger. Merkel wird stellvertretende Regierungssprecherin. Acht Monate später ist sie Mitglied des Bundestages.

Anfang 1991 wird sie als Ministerin für Frauen und Jugend im Kabinett von Kanzler Helmut Kohl vereidigt. Auch die fremde CDU-Welt begreift sie schnell. 1998 wird sie Generalsekretärin, Ende 1999 schreibt sie in einem Gastbeitrag in der FAZ, die Partei müsse, "in Zukunft auch ohne ihr altes Schlachtross" zu kämpfen lernen. Es ist das Ende der Ära Kohl.

Zeitzeugen: Rainer Eppelmann, Demokratischer Aufbruch/CDU; Hans Christian Maaß, Sprecher der letzten DDR-Regierung; "Acki" Bull, Fischer in Merkels Wahlkreis; Jacqueline Boysen, Biografin u.a.

